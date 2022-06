Ola de calor en Ibiza: «Trabajar al sol es agobiante»

Son las 12 del mediodía en Vila y el termómetro marca más de 30 grados. El paseo de Vara de Rey está lleno de turistas que buscan algo de sombra para protegerse del calor. Los camareros vienen y van sin parar para atender a sus clientes. Una de estas trabajadoras, del CBbC Ebusus Restaurant, Lara Monserrat, aprovecha unos minutos para entrar en el establecimiento y beber un poco de agua. «Cuando se puede parar a beber, se para. Es bastante duro y agobiante», declara en referencia a trabajar bajo el fuerte calor de este mes de junio.

Un aspecto que remarca Monserrat es la paciencia, ya que la mayor parte de los clientes, apunta, quieren ser atendidos rápidamente en esta época en la que las temperaturas suben: «La gente, con el calor, tampoco tiene mucha paciencia. Todos lo quieren ya».

Otra circunstancia que hace más duro trabajar bajo el sol es el uniforme: «Nos hacen llevar manga larga y pantalón largo», lamenta esta camarera.

«Combato el calor bebiendo y como se puede», insiste Monserrat, que también explica que cuando llega la hora de comer, «tampoco tenemos mucha hambre. A lo mejor han hecho pollo al horno y, con el calor, no me apetece. Me apetece algo más fresquito», indica.

Para hacer frente a las altas temperaturas, Monserrat afirma que «si fuera turista», en las horas puntas, se iría a la playa o a la piscina, en vez de pasear por Vara de Rey. «Aunque al final a mí me viene bien porque me dan trabajo», concluye.

Otros profesionales de la hostelería, si tienen un poco más de suerte, trabajan en un lugar con más sombra. Es el caso de uno de los camareros del bar Born, Guillem Brull. Aunque dispone de un espacio de trabajo donde no da el sol, reconoce que es «duro para todos».

En esta esquina de la Plaza del Parque corre más el aire, por lo que «lo llevamos mejor que en otras zonas», admite Brull.

«Beber mucha agua e ir cambiándome la camiseta» es el remedio de este trabajador para no pasar tanto calor. Y recomienda ir haciendo descansos, mucha hidratación y protección solar y, sobre todo, «refugiarse en la medida que se pueda».

En la zona del puerto de Ibiza, un trabajador de una naviera, Antonio Mateo Vizcaino, agradece no estar toda su jornada laboral bajo el sol. «Nos ponemos sombreros y crema», apunta, aunque «aún así cogemos mucho sol. Estamos casi media hora entre el embarque y desembarque» de los pasajeros.

‘Ay, qué bien se está aquí’

En el pueblo de Jesús, una empleada del estanco, Eva Pérez, explica que dentro del establecimiento están bien por el aire acondicionado: «Todo el mundo que entra dice: ‘Ay, qué bien estáis aquí’», destaca.

En cambio, a la hora de repartir suministros, Pérez recalca que la situación cambia: «Ropa fresquita y aire acondicionado en el coche» es entonces la clave para combatir el calor y el sudor.

«Las piernas se te cansan el doble», recalca esta trabajadora, quien aconseja beber agua y utilizar geles para las piernas o sentarse, si es posible.

Los turistas que pasean también sufren las altas temperaturas, como no podía ser de otra manera. «Agua, agua, por favor», pedía a su pareja una mujer junto a un supermercado.

36,7 grados en Sant Antoni

Las temperaturas más altas registradas este mes de junio en Ibiza, según la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears, María José Guerrero, son los 36,7 grados que sufrieron en Sant Antoni el pasado miércoles. Y ayer llegaron hasta los 36,6 grados. En Formentera, el miércoles 15 de junio alcanzaron los 35,2 grados.

La primera ola de calor de junio, «entendido por ola de calor cuando durante tres días consecutivos o más, en una amplia zona se alcanzan temperaturas máximas iguales o superiores a 36 grados», explica Guerrero a Diario de Ibiza, se dará por concluida mañana sábado. «El domingo podrán alcanzarse máximas entorno a los 30 grados», añade la delegada.

Los valores medios, en estas fechas, de las temperaturas máximas y mínimas en Ibiza son 27 y 17 grados, respectivamente. En Formentera, 28 y 18 grados. «Por tanto, las máximas de estos días están claramente por encima de lo normal y las mínimas de dos a tres grados por encima de lo habitual», recalca Guerrero.

En cuanto a las noches tropicales, cuando la temperatura mínima no baja de 20 grados, este mes se han registrado dos en Sant Antoni, cuatro en la zona del aeropuerto y dos en Vila. En Formentera se han registrado un total de seis en lo que llevamos de mes. «Lo normal es que en un mes de junio se registren ocho noches tropicales de media». Cifra que se ha alcanzado a falta de medio mes.

La predicción para el trimestre de junio, julio y agosto, publicada en la página web de Aemet, es que «hay una alta probabilidad (70%) de que sea más cálido de lo normal, un 20% de que sea normal y un 10% de que sea frío». Además, es probable que haya escasas precipitaciones, concluye la delegada de este organismo público.