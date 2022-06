Los hoteles de Ibiza lamentan que sus clientes pierden vuelos por las demoras de los taxis

Muchos hoteles de la isla de Ibiza tienen problemas para que el servicio de taxi llegue a tiempo a recoger a los clientes alojados en el establecimiento. Sin embargo, aseguran que esta situación no es nueva, sino que ya la han sufrido temporadas anteriores. «Es una queja generalizada del gremio. El servicio es totalmente insuficiente», denuncia el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino.

Sucede, sobre todo, con los desplazamientos desde el hotel al aeropuerto. «Justamente, el otro día, nos dijeron que 200 clientes de uno de ellos perdieron el vuelo la temporada pasada», explica Sendino, que pide aumentar el servicio para evitar que esta situación se siga repitiendo.

Con este escenario, hay establecimientos que han optado por informar a sus clientes de la problemática y así evitar posibles sorpresas. «Con el fin de hacer su estancia lo más agradable posible y evitar que esto pueda llegar a ocasionar algún tipo de inconveniente, le informamos de que el servicio de taxi en Ibiza es deficiente en estas fechas, con esperas que pueden llegar a sobrepasar las dos horas, especialmente en la franja horaria de 17.30 a 21 horas», informan desde ME Ibiza, un hotel de cinco estrellas situado en Santa Eulària.

Quejas de los huéspedes

Según señala la telefonista del hotel, Susana Afonso, han recibido «muchas quejas» por parte de las personas alojadas. «No entienden estar alojados en un cinco estrellas y que les pase esto, pero no depende de nosotros», lamenta. Para tratar de solventar el problema, ofrecen «ayuda» a sus huéspedes a la hora de gestionar las reservas de transfer privado o de alquilar un vehículo con antelación.

También el Bless Hotel Ibiza, de cinco estrellas situado en Santa Eulária, ha colocado en sus instalaciones un cartel informativo al respecto. «Recomendamos a nuestros clientes que tengan en cuenta los retrasos que sufren los taxis y les decimos que, si quieren asegurarse el desplazamiento, tienen que reservar con un transfer privado que, a veces, también es complicado», indican desde el establecimiento. Es más, en ocasiones puntuales han tenido que utilizar el vehículo de cortesía del hotel para acercar al usuario a la parada de taxis de Santa Eulària. «Tenemos muchas quejas. De hecho, el verano pasado tuvimos que contratar servicio de transfer unas tres horas al día todos los días de la semana, con el desembolso que supone», añaden las mismas fuentes que especifican que, «entre las 19 y las 22 horas es prácticamente imposible localizar un taxi».

También el resort de lujo Six Senses, en Sant Joan, sufre los retrasos. «Siempre pasa, así que avisamos a los clientes de que hay que reservar el taxi con tiempo. También ofrecemos la opción de transfer», subraya Claudia Torres, del departamento guest service. Más de lo mismo le sucede al cinco estrellas ubicado en el puerto de Sant Miquel, Siau Ibiza. «Hay mucha demanda, sobre todo para ir al aeropuerto. Además, a veces reservas el taxi y luego te lo cancelan. Hemos tenido algún caso en el que hemos tenido que coger un coche nuestro para llevarles porque, de lo contrario, perdían el vuelo», explica la recepcionista, Laura Gil.

Alternativas

Hay varias empresas de transfer que trabajan, cada campaña turística, con este tipo de establecimientos, como Transfer Ibiza, que ha firmado convenios con cinco hoteles ubicados en diferentes puntos de la isla. De esta manera, «se aseguran, con antelación, las llegadas y las salidas de los clientes y estos, por su parte, saben que van a poder contar con el servicio», explica el responsable de la empresa, Javier Quiñonero. Por su parte, el hotel envía las peticiones de traslado que los propios huéspedes han reservado por adelantado.

Esta empresa, por ejemplo, asegura que se «ajusta» a las necesidades del usuario para poder realizar un traslado de forma «rápida, económica y segura» mediante shuttle o transfer privado.

Ante esta situación, el gerente de la Federación Hotelera explica que «la legislación está hecha para proteger al sector del taxi, por lo que dificulta poner servicios de transporte privados en los establecimientos». Según sostiene, «un hotel puede poner un servicio adicional siempre que sea para todo el hotel y no lo puede cobrar aparte», lo que califica de «inviable», además de tener «un coste muy importante» para el establecimiento.

A modo de ejemplo, Sendino dice que si un hotel cuenta con un centenar de plazas y hay cinco habitaciones que necesitan usar el transfer al mismo momento, «necesitaría tener cinco vehículos disponibles, de lo contrario no podría prestar el servicio».

Los taxistas reconocen que no siempre llegan a los hoteles

El presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza, Toni Riera, reconoce que «en hora punta, principalmente entre las 18 y las 21 horas, sí que hay hoteles que «están teniendo tiempos de espera bastante elevados», lo que les está llevando a habilitar otros servicios de transporte; sobre todos los que están alejados o son de difícil acceso.

«Lamentamos que esto suceda y trabajamos, cada día, para evitarlo», dice, aunque matiza que se trata de casos «puntuales» y que las demoras no se producen de forma generalizada. También depende de la zona de la isla en la que se pida el servicio.

«Es cierto que esta situación no es nueva de este año, pero no como norma general. En plena temporada, a lo mejor un día concreto en un hotel pueden esperar los clientes una o dos horas», afirma el presidente de la Federación Insular, quien añade que ahora los hoteles «se pueden plantear el servicio de hacer transfers privados porque tienen más acceso a VTC legales y no dependen única y exclusivamente del taxi».

Riera insiste en que, desde el sector, se intenta prestar «siempre» el mejor servicio posible. El objetivo, al final, es que los taxistas puedan ofrecer un servicio público de calidad y que los clientes queden satisfechos con el mismo.