El Ayuntamiento de Ibiza solo ha adjudicado un tercio de sus concesiones de playa

El proceso de concesión de los servicios de playa en el municipio de Vila prosigue su tramitación administrativa que, a ojos de las partes interesadas, está resultando lenta y tortuosa. Con la temporada alta iniciada y a día 9 de junio, el Ayuntamiento solo ha concedido cuatro de los 13 lotes de playa. A pesar de que el proceso no se detiene -ayer mismo se publicó en la plataforma de contratación del Estado el acta de la Mesa de Contratación en la que se valida la documentación presentada para gestionar estos cuatro lotes- el ritmo que sigue es parecido al que tendría un carro con las ruedas cuadradas.

Los lotes concedidos son el de 15 kayaks y 35 pádel surfs en Platja d’en Bossa y el de un hidrojet, que han recaído en la empresa Enjoy Watersports SL, el de 15 kayaks y 25 pádel surf en la playa de ses Figueretes para la empresa Mediterranean Jet Náutica S.L, y el de 20 hamacas y 10 parasoles en la playa de Talamanca, para la empresa Talamanca SL. Por tanto, la gran mayoría de hamacas y parasoles todavía no se han adjudicado. En estos momentos, las únicas tumbonas que se pueden encontrar en las playas de ses Figueretes o de Platja d’en Bossa son las que pertenecen a los hoteles.

Documentación que no llega

Hay otro lote que ha quedado desierto, y que incluye 60 hamacas y 30 parasoles en Platja d’en Bossa. En este caso, solo se presentó una oferta, la de la empresa Island Job SL. Pese a que ganó la concesión, posteriormente ha sido descartada al detectarse defectos en la documentación que ha adjuntado. Al no haberse presentado ninguna otra oferta, el servicio ha quedado sin adjudicar.

Island Job SL. pujó por ocho de los trece lotes y obtuvo la mejor puntuación en todos ellos, lo que significaba la gestión de la práctica totalidad de las hamacas y las sombrillas de las playas del municipio de Ibiza. Sin embargo, en tres de estos lotes la documentación que presentó posteriormente ha sido incorrecta, y en otros cinco lotes todavía se está pendiente de su entrega.

Esta situación ha retrasado sustancialmente el proceso de las adjudicaciones, como ha explicado a Diario de Ibiza un portavoz del Ayuntamiento: «Puede suceder que, tras la adjudicación, la empresa no presente la documentación requerida. Pasado este plazo, se adjudica el servicio al siguiente de la lista, entonces hay que volver a pedir la documentación y todo vuelve a empezar».

Desde el Consistorio explican que «la valoración de todas las ofertas ya está hecha», y lo que queda es que las empresas adjudicatarias presenten la documentación pertinente y que esta esté en regla. «Cuando nos llega, convocamos inmediatamente la Mesa de Contratación y se adjudica», señalan.

Protesta de los concesionarios

Unas explicaciones que no convencen a la patronal del sector. Así, Antonia Ferrer, portavoz de los empresarios de concesiones de playa agrupados en la Pimeef, ha calificado la situación de «vergüenza» y afirma que «no tiene explicación». «No sé cómo se les tienen que pedir las cosas a los políticos para que las hagan bien y no lleguen siempre tarde a todo», ha señalado Ferrer, quien ha pedido a los responsables municipales de todos los ayuntamientos de la isla que hagan una reflexión para que esta situación no se vuelva a repetir: «Si ahora el proceso de contratación es mucho más lento, pues que empiecen antes. Si hay que empezar un año antes, que lo hagan».

«Venimos de dos años muy complicados, y nosotros vivimos de estos seis meses», recuerda Ferrer, y considera incomprensible que, estando ya a mediados de junio, todavía queden concesiones de playa pendientes de licitar.