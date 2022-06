Falta de material nuevo y de reposición para poner a punto las concesiones de playa de Ibiza

«Tenemos que cambiar hamacas, sombrillas, telas... y no están llegando», explica la portavoz de la Asociación de Concesionarios de Playas, Antonia Ferrer. Dice que esto hace que no se pueda cumplir con las prescripciones técnicas que requieren los pliegos de contratación. «No podemos hacer inversiones para amortizar en dos años, que es lo que exigen los pliegos, y que el producto no llegue. Solo está llegando lo que se pidió a finales de año, pero desde principios de este llega todo a cuentagotas», lamenta.

Esto afecta directamente, insiste, a los nuevos adjudicatarios, que tendrán que buscar alternativas para poner el servicio de playas en marcha. «No hay stock, ni siquiera producto en fábrica», añade. En su caso, señala que, de momento, su servicio no se está viendo afectado porque el volumen de turistas aún no es elevado. «Si no llega en los próximos días, nos perjudicará. Si, por ejemplo, pides 50 cosas, te llegan diez y con suerte». Un problema que se arrastra desde la pandemia y que se ha acentuado a raíz del paro de transporte que hubo hace unos meses. Por ello, pide a las administraciones celeridad a la hora de otorgar las concesiones, para que los adjudicatarios sepan con tiempo que podrán explotar el servicio y, así, contar con el material necesario. «El proceso ya sabemos que es lento y que se hace a través de la plataforma del Estado, así que si lo sabemos, se podrían sacar un año antes de que caduquen», sostiene. En cuanto a los precios, Ferrer, que tiene dos lotes en Santa Eulària, dice que siguen igual: 18 euros por dos hamacas y una sombrilla.