Balears ya puede vacunar contra el covid a las personas con reacciones o dudas ante las de ARN

Balears acaba de recibir 6.000 dosis de una vacuna contra el covid que responde al nombre de Nuvaxovid y que, a diferencia de las que se han inoculado a 973.076 ciudadanos de esta comunidad, ha sido fabricada de la manera tradicional. Esto es, contiene una porción del virus para que el organismo actúe contra él inmunizándose asimismo contra el patógeno, como ocurre con la vacuna contra la gripe estacional.

Así, el Servei de Salut habría recibido las citadas seis mil dosis de esta nueva vacuna, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), para preservar contra la enfermedad que aún es pandémica a las 145.944 personas que en estas islas no se han vacunado por reacciones adversas o suspicacias frente a los fármacos fabricados con la nueva tecnología de ARN mensajero. A diferencia de estas últimas, fabricadas a contrarreloj por la emergencia sanitaria mundial, la vacuna nuvaxovid ha requerido dos años de trabajo para hacerse realidad. Según sus impulsores, ofrecería una protección cercana al 90%.

El pasado 20 de diciembre, la Comisión Europea autorizó esta vacuna del laboratorio Novavax. De esta manera se convirtió en el primer fármaco contra el SARS-CoV-2 basado en una plataforma de proteínas y en la quinta vacuna autorizada en la Unión Europea contra esta patología respiratoria que ha traído de cabeza al mundo durante los últimos dos años.

Sin límite de suministro

Pero tras esta espera, las personas que quieran ponérsela han de saber que a partir de este lunes estarán disponibles en todos los puntos de vacunación. Si la demanda es alta y se agotan, desde el Servei de Salut subrayan que no habrá limitaciones para suministros de más viales.

El nuevo fármaco podrá ponerse en dos pautas con tres semanas de intervalo o a las cuatro si la primera fue de ARN

Pero el nuevo fármaco no está indicado para todo el mundo. Así, mientras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad pasan por inoculárselas a todas aquellas personas adultas que tengan contraindicaciones frente a las vacunas fabricadas con la técnica de ARN mensajero o que no hayan podido completar la pauta de vacunación con éstas por la aparición de reacciones adversas graves, el Servei de Salut ha decidido ampliar sus posibles receptores.

En Balears se ofrecerá a todas las personas mayores de 18 años y a las mujeres embarazadas que hayan rechazado los fármacos de ARN tanto en la fase inicial de la vacunación como para completar la pauta (dos dosis) contra el covid.

Según detalló el Ib-Salut, esta vacuna es combinable, esto es, se puede administrar como primera dosis o como dosis de refuerzo combinada con cualquiera de las vacunas de ARN dispensadas mayoritariamente a la población.

No a los niños

Para quien no está indicada es para la población infantil porque no habría sido testada con este segmento poblacional. La EMA habría acordado con la farmacéutica fabricante un plan para probarla en niños en una fase posterior.

La nueva vacuna se administra por vía intramuscular y es preferible ponerla en el deltoides (músculo del hombro). Como ya se ha dicho, se puede dosificar para iniciar la vacunación, completarla tras haber recibido antes una de ARN o ser utilizada como dosis de refuerzo (tercera inoculación).

En el primero de los casos, las personas que decidan vacunarse completamente con el nuevo fármaco (pauta homóloga) deberán dejar transcurrir al menos tres semanas entre la primera y la segunda pauta. No obstante, el intervalo mínimo para que sea válida es de 14 días. Y si por alguna circunstancia se retrasa la segunda dosis más allá de las tres semanas que indica el fabricante, se pondrá en ese momento sin necesidad de reiniciar de nuevo la pauta

En el caso de que se combine esta vacuna con una primera pauta de ARN (pauta heteróloga), se administrará a las cuatro semanas de la primera dosificación. Por último, Nuvaxovid también puede utilizarse como recuerdo en los mayores de 18 años, aunque esta tercera inoculación podría realizarse tanto con este fármaco como con los de ARN mensajero independientemente de los usados en la primera vacunación.

Dolor de cabeza y náuseas, efectos adversos más frecuentes

La Agencia Europea del Medicamento aclara las principales dudas en torno al nuevo fármaco

La Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (Aemps) aclara en la web del Ministerio, remitiendo a la EMA, las principales dudas en torno a esta nuevo fármaco contra el covid ya disponible en Balears.

¿Puede vacunarse con ella a personas inmunodeficientes?

Los datos sobre personas inmunodeficientes (con sistemas inmunitarios debilitados) son limitados. Aunque la respuesta de las personas inmunodeficientes a la vacuna puede no ser igualmente satisfactoria, no existen problemas particulares de seguridad. Aun así, podrá vacunarse a las personas inmunodeficientes, ya que pueden presentar un mayor riesgo de contraer el covid.

¿Está indicada en mujeres embarazadas o en período de lactancia?

Los estudios en animales no demuestran ningún efecto perjudicial durante el embarazo, si bien los datos sobre el uso de nuvaxovid durante el embarazo son limitados. Aunque no se dispone de estudios sobre la lactancia, no se espera que presente ningún riesgo durante el período de lactancia. La decisión de administrar la vacuna a mujeres embarazadas debe adoptarse previa consulta con un profesional sanitario y después de evaluar riesgos y beneficios.

¿Se puede vacunar a personas alérgicas?

Las personas que sepan que tienen alergia a alguno de los componentes de la vacuna enumerados en la sección 6 del prospecto no deben recibir la vacuna. Se han observado casos de anafilaxia (reacción alérgica grave) en personas que recibieron vacunas contra la covid-19. Por lo tanto, al igual que todas las vacunas, nuvaxovid debe administrarse bajo estrecha supervisión médica, y con el tratamiento médico adecuado disponible. Las personas que presenten una reacción alérgica grave cuando se les administre la primera dosis no deberán recibir la segunda dosis.

¿Cuáles son los riesgos asociados a nuvaxovid?

Los efectos adversos más frecuentes fueron de intensidad leve o moderada y mejoraron a los pocos días de la vacunación. Estos incluyeron dolor de cabeza, náuseas o vómitos, dolor muscular y articular, sensibilidad y dolor en el lugar de la inyección, cansancio y malestar. Estos efectos adversos afectaron a más de 1 de cada 10 personas.