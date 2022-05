Bajan los casos pendientes de resolver en los juzgados de Ibiza

Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ibiza han reducido en 2021 la cifra de casos pendientes de resolución en un 14,7%. Quedan 11.080 por resolver, cuando un año antes la cifra se elevaba a 12.997. Así lo reflejan los datos de la Memoria sobre el estado, actividades y funcionamiento de 2021del TSJB presentada ayer en Palma por su presidente, Carlos Gómez, que reclamó dos nuevos juzgados de Primera Instancia para Ibiza y que puso de manifiesto las carencias de la justicia en Balears, agravadas por el problema de la vivienda que disuade a los funcionarios judiciales de venir o permanecer en las islas.

Los datos recogidos en la memoria muestran mejoría con respecto al año anterior, 2020, marcado por el confinamiento y la paralización de la actividad por la pandemia de covid. Durante el año 2021, los juzgados de primera instancia de Ibiza aumentaron su capacidad resolutiva, lo que produjo una notable reducción en los casos pendientes, que se situaron en 5.562, una disminución del 17,27% con respecto al 2020. Y eso a pesar del ligero aumento (4,79%) de nuevos juicios , ya que se contabilizaron 7.526 más que el año anterior. Los asuntos resueltos fueron 596.

La Memoria también pone de manifiesto la sensible mejora en relación a 2019 en la resolución de casos, puesto que ese año estuvo marcado por el incendio del edificio que albergaba los juzgados de instrucción de Ibiza y la consiguiente destrucción de documentos que paralizó la actividad judicial en la isla. El importante aumento de asuntos resueltos en 2021 (10.974 en total, lo que supone un 47,06% más que el año anterior) permitió una reducción del 12,05% de los casos pendientes, cerrando el año con 5.518 casos pendientes en los juzgados de Instrucción, lo que supone la segunda bajada más acusada desde el año 2016, cuando a raíz de la reforma procesal que extraía de los juzgados los atestados por delitos con autor desconocido la rebaja porcentual llegó al 17,55%.

En cuanto a los asuntos pendientes en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Ibiza, la cifra es de 379, mientras que en 2020 era de 509, 130 casos menos que significan una disminución del 25,5%.

En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, los resultados se mantienen con una pendencia (la diferencia entre casos resueltos y pendientes) favorable, tanto en el ámbito civil (75 casos pendientes, un 27,88% menos) como en el penal (304 casos abiertos, 24,94% menos que el año anterior). Como dato positivo, cabe resaltar que en el año 2020, a pesar de la pandemia, el Juzgado recuperó el nivel resolutivo del año anterior al incendio de los juzgados.

El archipiélago cuenta actualmente con 141 jueces, lo que supone 12,3 por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente superior a la de España (11,9). No obstante, «faltan 21 más», manifestó el presidente del TSJB en rueda de prensa.

Gómez puso sobre la mesa la necesidad de «aumentar el número de juzgados contenciosos-administrativos en las islas, ya que actualmente solo hay tres en Balears, cuando en otros territorios de población similar, como Murcia o Zaragoza, tienen siete o cinco», subrayó.

Por ello, desde el TSJB insistieron en la creación de un nuevo edificio que albergue en Palma la Audiencia Provincial y los Juzgados Penales. Además, se alojarían en este edificio judicial los órganos dispersos en otros inmuebles alquilados y debería tener una superficie de 40.000 metros cuadrados.

En el total de Balears, los Juzgados provinciales resolvieron 146.376 casos, lo que supone un ascenso del 10,92% si los comparamos con los 131.963 asuntos resueltos en 2020, según los datos de la Memoria sobre el estado, el funcionamiento y actividades aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Por otra parte, al final del 2021, quedaron 73.674 casos sin resolver, un 12,05% menos que en 2020.

Del documento se desprende también que la capacidad resolutiva de los juzgados de Balears aumentó en 2021, equiparándose a la media de España, es decir, la productividad respecto a 2020 creció en todas las jurisdicciones (Civil, Penal y Social), a excepción de Contencioso Administrativo.

«Si no hay espacio, la Justicia no tiene futuro en Balears»

El presidente del TSJB reconoce que sus quejas no tienen efecto en Madrid. Carlos Gomez ya conoce de cerca todas las carencias que padece la estructura judicial de Balears, una situación histórica y que se agrava. El presidente del TSJB reconoció que no existe una solución a corto plazo y que hay problemas que ni siquiera dependen del Ministerio de Justicia, como es por ejemplo que los funcionarios no quieran venir destinados a Balears.

El magistrado confesó que sus quejas tienen poco efecto en Madrid, porque Balears no supone una prioridad dentro del Ministerio de Justicia. Pero tiene claro que es urgente solucionar el tema de espacio y ello pasa por conseguir que se invierta en la construcción de nuevos edificios. Gómez fue ayer muy tajante y afirmó que «si no hay espacio, la Justicia no tiene futuro en Balears».

Otro grave problema que destacó, y que lleva sufriendo años la administración judicial de Balears, es la falta de personal. Casi la mitad de los empleados que trabajan en los juzgados es personal interino, porque los funcionarios que aprueban las oposiciones evitan ser destinados al archipiélago. La incorporación continua de estos trabajadores interinos obliga a que tengan que superar un periodo de formación y es frecuente que una vez que aprenden decidan trasladarse a otras administraciones. Esta situación, junto a la alta tasa de litigiosidad, motiva que el porcentaje de retraso en Balears sea algo superior que a la media nacional.