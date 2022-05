Críticas de los concesionarios de playa de Sant Joan: «Llega tarde. El proceso hay que empezarlo a un año vista»

Con la temporada iniciada y con un mes de mayo que invita a los turistas a pasar el día en la arena, Sant Joan todavía no ha podido licitar ninguno de los servicios de playa del municipio. Un retraso que desde el Ayuntamiento justifican con que el procedimiento a través de la plataforma de contratación es nuevo, y «hay muchísima documentación que revisar, valorar y corregir».

«Con los cambios que ha habido, las cosas se tienen que hacer de otro modo», explica Sara Tur, que durante años ha gestionado el quiosco de playa de Cala Xuclà y que ahora aspira a renovar la concesión durante dos años más: «Estos procedimientos ahora son mucho más complejos y hay que hacerlos de un año para otro. No puede ser que en estas fechas aún estemos así». Y señala que «muchos turistas quieren una hamaca, o un velomar, o un servicio náutico, que ahora no les podemos proporcionar».

Tur comenta la situación que viven muchos empresarios del sector, que están ante la disyuntiva de «encontrarse a finales de mayo y todavía no saber si trabajarán o no», y recuerda que «tienen empleados que no sabemos si les podremos contratar, hay mucha incertidumbre».

Tras muchos años de experiencia, Sara Tur señala que con la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública, en 2018, el papeleo ha cambiado completamente. Además, los nuevos baremos medioambientales suponen un nuevo reto para todos los aspirantes: «En un plazo de 15 días tuvimos que presentar un proyecto de cien páginas». A los concesionarios se les exige también un plan de gestión de residuos, propuestas de reducción de consumo de agua y eliminación de microplásticos, y a los trabajadores conocimientos de gestión medioambiental y primeros auxilios.

«Nos piden que el mobiliario del quiosco sea ecológico y sostenible. Mis sillas tienen 25 años. Más sostenible que esto me parece imposible», comenta con humor, y señala que a sus empleados se les exige conocimiento en «varamiento de cetáceos». «No se nos puede pedir que sustituyamos el papel de los agentes medioambientales».

Un proceso administrativo y un papeleo que ha aumentado exponencialmente y que ha desbordado a los servicios técnicos municipales. Pese a estar sobrepasados de trabajo, desde el Consistorio aseguran que esta misma semana adjudicarán los primeros servicios de playa, «una vez se hayan solventado las últimas deficiencias».