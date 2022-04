Prólogo a mayo con música en Santa Eulària

Primer Diumenge de Maig. Santa Eulària se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas y populares de Ibiza, el Primer Diumenge de Maig. Y como prólogo, ofreció este sábado a todos los residentes y visitantes un programa lleno de actividades en el que la música tuvo un especial protagonismo, con la primera jornada del festival ‘I Love You Too Maig’. Desde el mediodía y hasta la medianoche una decena de bandas y dj de diferentes estilos tocaron en los escenarios montados en el Passeig de s’Alamera y la Plaza de España, para culminar con el espectáculo tributo a Michael Jackson de I Want U Back. También se inauguraron las tradicionales exposiciones o la de los 40 años de la Colla des Broll. Un correpoble pone fin a la jornada. Este domingo, en el día grande, los actos comenzarán a las 8 de la mañana con el repique de campanas y tampoco faltarán la música, la tradición, el desfile de carros, las exposiciones y el ball pagès.