Cuarenta años de la ‘colla’ más viajera de Ibiza

Ana Costa y Miquel Serra contemplan con ojos nostálgicos la imagen del Primer Diumenge de Maig de 1982, en la que la Associació Cultural Es Broll debutó ante el público. Forma parte de la muestra fotográfica ‘Es Broll, 40 maigs’, que se inaugura hoy a las 17.30 horas en la sala de exposiciones municipal de Santa Eulària, en el número 72 de la calle Sant Jaume.

Cuando se tomó esta instantánea en el Puig de Missa, con la iglesia de fondo, Costa y Serra eran unos veinteañeros que pocos meses antes se habían propuesto crear una agrupación folclórica en Santa Eulària para mantener vivo el baile ibicenco, una idea que enseguida respaldó el ayuntamiento de la localidad. «Cuando nos casamos nos fuimos a vivir a Santa Eulària y muy pronto sentimos la necesidad de montar una colla en el municipio. Ya habíamos formado parte de otros grupos de ball pagès, que actuaban en hoteles y restaurantes, pero nosotros desde el principio tuvimos claro que a Es Broll no le queríamos dar un enfoque comercial sino cultural. Queríamos inculcar en los niños el amor por lo nuestro, conservar las tradiciones, crear una gran familia y elegir muy bien los eventos en los que participábamos», explica la pareja, alma mater de la colla, ella de Santa Eulària y el vilero de Sa Penya.

En la foto de 1982 aparecen todos los integrantes de la primera hornada de Es Broll, 28 en total, con edades comprendidas entre los seis años y la cuarentena. A pesar de que han transcurrido cuatro décadas, se reconoce fácilmente a Costa y a Serra, y a otros miembros fundadores, como Mariano Noguera, el más veterano, y Toni Tur Sendic, que en aquel momento tenía once años. Admiten con una sonrisa pícara que para la actuación de ese Primer Diumenge de Maig hicieron «un poco de ‘trampa’». «Como íbamos a tener pocos meses para ensayar, desde octubre de 1981, y era imposible que los niños se aprendieran todos los bailes, decidimos que cada miembro se aprendiera solo uno para la ballada de mayo», relata Serra.

La exposición fotográfica, que abre sus puertas justo un día antes de la celebración del Primer Diumenge de Maig, reúne 40 instantáneas de Es Broll tomadas entre 1982 y 2021 durante esta Fiesta de Interés Cultural, una de las más tradicionales y populares de las Pitiusas. Los fundadores recuerdan el parón que se produjo con el estallido de la pandemia de covid: «De 2020 no hay imágenes porque lo único que pudimos hacer es grabarnos bailando cada uno en su casa y en 2021 nos vestimos para el Primer Diumenge de Maig, pero no pudimos actuar».

Como comenta Sendic, no ha sido tarea fácil seleccionar las imágenes de la muestra, abierta hasta el 24 de mayo de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, y, excepcionalmente, mañana 1 de mayo. Ha sido necesario seleccionar entre miles de fotos, realizadas, entre otros, por Buil Mayral, Alberto Rodrigáñez y Joan Costa. A esta labor se ha dedicado especialmente Carolina Ferrer, una de las integrantes del grupo.

A través de ‘Es Broll, 40 maigs’ se puede observar la evolución de esta agrupación folclórica, que se ha convertido con el transcurso de los años «en toda una institución en Santa Eulària, que ha atraído siempre mucha juventud», destaca Ana Costa. En estas cuatro décadas, detalla, han pasado por la colla 176 personas, que en su mayoría siguen perteneciendo a Es Broll «porque casi nadie de da de baja». En realidad, en activo, en la actualidad hay cerca de «medio centenar» de balladores, balladors y sonadors».

Es Broll no solo puede presumir de ser una de las colles más numerosas de las Pitiusas sino también de «ser la más viajera», como apunta Miquel Serra. En estos 40 años este grupo ha superado con creces «el centenar de viajes», según sus cálculos.

En sus comienzos, las actuaciones de Es Broll se limitaban a las fiestas de Santa Eulària, el 12 de febrero (patrona del municipio) y el Primer Diumenge de Maig; a las ballades d’estiu en la Plaza de España, y a eventos para presentarse en otros pueblos de la isla. Pero muy pronto traspasó las fronteras pitiusas y comenzó a participar en festivales y muestras folclóricas nacionales e internacionales. En su primer año de vida actuó, entre otros sitios, en Barcelona, Andorra y en Mallorca.

Desde hace 25 años Es Broll, subraya Serra, forma parte de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (Facyde), «una entidad muy elitista y exigente» gracias a la que el grupo de Santa Eulària ha podido realizar muchos viajes «fuera y dentro de España». El apoyo de instituciones como el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulària o el Ministerio de Cultura han permitido que Es Broll lleve el ball pagès por medio mundo, aunque en ocasiones sus integrantes también han recurrido a sorteos y han tenido que poner dinero de sus propios bolsillos para poder salir fuera. Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Grecia, Portugal, Argentina o Italia son solo algunos de los países que han visitado.

En el mejor festival de Europa

Los fundadores recuerdan una anécdota del viaje que Es Broll realizó a Hungría en 2004 para participar en representación de España en la III Cioff Folkloriada. En una actuación que los miembros de la colla llevaron a cabo en un centro comercial, sus atuendos y sus bailes llamaron mucho la atención de un hombre, que resultó ser «el representante máximo del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (Cioff), además del organizador del «mejor festival folclórico de Europa», que se celebra en Francia, en la pequeña población de Gannat. «Tras la actuación nos insistió en que fuéramos a bailar al Festival Les Cultures du Monde y así lo hicimos meses después», rememoran.

Costa, Serra y Sendic también mencionan la participación de Es Broll en 2015 en el festival The Flower of the Sun, en Šiauliai, en la que se llevaron dos galardones y un premio en metálico que donaron a un orfanato de la ciudad lituana. Aunque el reconocimiento que a Es Broll le ha hecho más ilusión, asegura Costa, es el Premi Xarc, que el Ayuntamiento de Santa Eulària le concedió en 2012.

Haciendo balance de todos sus eventos nacionales e internacionales, los fundadores de la agrupación folclórica de Santa Eulària tienen claro que les hace ilusión ir fuera, pero que no cambiarían por nada una actuación en España. Rememoran la que hicieron en 1993 en el Teatro de la Zarzuela, en la que la infanta Elena les dedicó unas palabras. La ballada que Costa recuerda como «la más bonita» fue la que Es Broll hizo en Segovia, debajo del acueducto.

En todas estas actuaciones fuera de las Pitiusas lo que más llama la atención, según explica Costa, son «la fuerte personalidad del ball pagès, su particularidad y la extraordinaria vestimenta».

Es Broll, que desde hace unos años preside José Yern, ya tiene nuevo viaje a la vista, ni más ni menos que a Egipto. La colla estará allí entre el 22 y el 31 de mayo para actuar en el Festival Internacional de Tambores y Artes Tradicionales Drums Dialogue for Peace, en El Cairo. En agosto, planea, además, actuar en Portugal.

El documental

«En estos 40 años Es Broll se ha dejado la piel para conseguir que la gente quiera y admire lo nuestro y se ha convertido en un gran embajador de las costumbres y la cultura ibicenca, siempre abanderando el pueblo de Santa Eulària», afirma Ana Fernández, que forma parte de esta agrupación desde los seis años. Ella es la autora del documental ‘40 anys des Broll’, que se presentará en el Teatro España, en Santa Eulària, el 14 de mayo a las 20 horas. En esta cinta se hace un recorrido por toda la historia de la colla a través de vídeos, fotografías y testimonios de sus fundadores y de expertos en cultura ibicenca. Su creadora prefiere no desvelar más detalles de este documental, pero adelanta que provocará «alguna lagrimilla». Aunque hace años que ya no baila, Fernández asegura que este primer domingo de mayo se vestirá para actuar con Es Broll. Serra, por su parte, hace un llamamiento a todas las colles de las Pitiusas para se apunten mañana a la ballada popular en la plaza de España, programada a partir de las 13.30 horas.