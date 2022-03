Sectores empresariales de Ibiza: «No podremos cumplir los contratos de obra por retrasos en la llegada de material»

Rotura de stock de determinados materiales y retrasos en la llegada de la mercancía a las Pitiusas. Estas son las principales quejas de los diferentes sectores empresariales, como consecuencia de los paros del transporte que se suman a la afectación de la Guerra de Ucrania y de la pandemia del covid. «Se junta todo y esto ya viene de largo», apunta José Javier Marí, presidente de la Asociación de Comercio Minorista de la Pimeef.

Asegura que el excedente entra «a cuentagotas», incluso hay pedidos que no llegan. «Tenemos proveedores de Barcelona que ya nos avisaron de que no entraría toda la mercancía», indica. Pero la situación va más allá. Marí afirma que, en su caso, tenía cerrados todos los pedidos hasta final de año y «están llegando anulaciones de productos de verano». A las cancelaciones se suman las demoras, que achaca a retrasos de fabricación. «Trabajamos por temporadas, pero o llega tarde o no llega, y no depende de nosotros», lamenta.

Una situación similar está viviendo el sector náutico, que reconoce que no están llegando productos concretos, como filtros de aire, aceite de motores o piezas electrónicas. «Las últimas dos semanas esto ha empeorado mucho», constata el presidente de la Asociación Náutica de Ibiza, Ramón Díaz. Por suerte, dice que fueron previsores en invierno y sí que garantizan poner la flota a punto para la temporada, aunque si hay un imprevisto, «no hay cómo solventarlo». Si antes las piezas tardaban cuatro días en llegar, ahora superan la semana y media.

Los carpinteros también sufren los paros. «No nos llega material», lamenta el presidente de la Asociación, Manuel Fernández, «y el que llega tarda diez días desde Valencia a aquí». Dice que apenas reciben pequeños paquetes con piezas sueltas, mientras que echan en falta madera, pinturas y tableros. Fernández dice que si los proveedores no reciben material es imposible que les llegue a ellos. «No podremos cumplir los contratos de obra por retrasos en la llegada de material; no los podremos terminar a tiempo», subraya.

De presupuestos también habla el presidente de la Asociación de Electrodomésticos de la Pimeef, Gustavo Peñalba. Dice que «antes se pagaba cuando llegaba el producto, ahora cuando se pide». Incluso hay presupuestos que tienen que denegar por falta de material. «Estamos viendo que hay mermas en la fabricación; entonces, cuando presupuestamos tenemos que buscar lo que hay en stock: una cosa es lo que quieres comprar y otra lo que hay», insiste.

También el sector del motor se está viendo afectado, aunque no solo por los paros. «Las piezas para reparaciones, si las pedimos por servicio urgente, nos llegan en un día a coste más elevado. Lo que están tardando son los vehículos, donde estamos teniendo demoras de semanas aunque los coches estén listos», explica José Antonio Colomar, gerente de Eivimotor.