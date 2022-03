‘El valor del agua’ es el título de la jornada del lunes en el Club Diario de Ibiza, ¿es que no la valoramos lo suficiente?

El valor del agua dulce radica en que es un recurso natural escaso en relación a la necesidad, especialmente en Ibiza, donde no lo hay en una cantidad suficiente para cubrir la demanda. En estas circunstancias, la producción artificial mediante el tratamiento del agua de mar requiere uno de los procesos industriales más sofisticados y costosos que se desarrollan en Ibiza. Este proceso, unido a los enormes medios y trabajos para distribuir y servir el agua continuamente y con la calidad requerida, lo convierte en un producto de altísimo valor añadido. Estos son los motivos por los que la población debe valorar la disponibilidad del agua con solo abrir un grifo.

En los últimos años en la isla de Ibiza se percibe una mejora en la calidad del agua. ¿A qué responde?

En 20 años han entrado en servicio las tres desaladoras, es decir los sistemas de producción de agua desalada, y la red de distribución. El agua desalada es de buena calidad sanitaria y organoléptica. Algo más de la mitad del agua que llega a los usuarios es desalada. Esto hace que los acuíferos soporten menos presión y que la calidad de agua cumpla con todos los parámetros sanitarios que establece la normativa.

¿Cuál es el porcentaje de agua desalada óptimo para evitar los problemas de suministro que se producen en verano en algunos municipios?

Este porcentaje depende de las características de las aguas de pozo de cada zona. Actualmente. el agua que consumimos en Ibiza procede en más de un 50 % de las desaladoras.

¿Qué sería necesario para lograrlo?

Es importante seguir trabajando en la reducción de las pérdidas de agua. De todas formas, las desaladoras tienen todavía posibilidades de mejorar su capacidad de producción, lo que permitiría atender las demandas futuras y reducir aún más la presión sobre los acuíferos.

¿Están los consumidores concienciados del valor del agua?

En Ibiza, gran parte de la sociedad está convencida de que el agua del grifo no se puede beber y que ni siquiera es óptima para cocinar. Esta creencia es una reminiscencia de un pasado en el que el agua de los pozos salinizados no garantizaba la calidad. Desde la entrada en servicio en 2018 de la desaladora de Santa Eulària, quedan solo unos 100 usuarios, de más de 60.000, que no disfrutan de un agua 100% garantizada sanitariamente. Precisamente, este fue el objetivo de la jornada en el Club: que la población conozca que el agua de sus grifos es buena. Para lograrlo, las administraciones y las empresas realizan grandes inversiones y un gran trabajo. Esperamos que la sociedad se conciencie del valor del agua en Ibiza.

Una pregunta personal, ¿usted bebe agua del grifo en Ibiza?

El agua del grifo procedente de los servicios municipales es buena y sanitariamente garantizada en más del 99% de los puntos de consumo. Quedan muy pocas zonas en la isla donde no llegue agua desalada de calidad. Yo en casa, en Jesús, bebo agua del grifo que conservo en una jarra en la nevera un par de días para que se elimine el cloro y esté fresca. En esas condiciones es difícil distinguirla de algunas aguas embotelladas.

¿Qué inversiones quedan por hacer?

Todavía hay que mejorar las redes de abastecimiento para alcanzar los rendimiento óptimos. La implantación de telelectura de contadores es una realidad en Santa Eulària y Formentera y la futura puesta en funcionamiento en el resto de municipios supondrá un gran salto en la mejora de la eficiencia en la gestión. También sería muy beneficioso un cierto aumento de la capacidad productiva de las desaladoras y la construcción de un gran depósito de regulación central para toda la isla.

¿Cómo funciona la colaboración público-privada?

En este caso se trata de la gestión por parte de empresas privadas especializadas en la gestión del agua de los servicios municipales de abastecimiento. En este formato los ayuntamientos se benefician de la capacidad tecnológica de las grandes empresas y también de las opciones de financiación de grandes inversiones.

Hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, ¿qué supone esta conmemoración?

Es una invitación a la reflexión, una toma de conciencia y un momento para compartir experiencias que nos inspiren en la gestión y en el consumo lo más sostenible y consciente posible.