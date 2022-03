El Club Náutico Ibiza denunció ayer la situación de peligro que provocan para las personas y las embarcaciones los pantalanes flotantes instalados a instancias de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para cumplir con las condiciones de la última autorización de concesión temporal otorgada hace un año.

«Una vez terminadas las obras que nos exigieron, y en el primer día de mal tiempo, nuestro puerto ha quedado absolutamente desprotegido», dijo ayer a través de un comunicado la junta directiva del Club Náutico. «Sólo con el tráfico de las barcas de Formentera nuestras embarcaciones quedan totalmente indefensas». «Nos hemos visto obligados a tirar abajo el muelle de hormigón que, aunque estaba obsoleto, era un resguardo importante que no solamente nos protegía de las inclemencias del tiempo o del paso de otras embarcaciones, sino que, además, era más seguro para el acceso de nuestros socios a sus barcos».

El comunicado destaca que esta es «la única marina que sufre este problema de seguridad, ya que el resto cuenta con un muelle exterior de abrigo fijo». El muelle de hormigón fue derribado y sustituido por los dos nuevos pantalanes flotantes.

Por esta causa, la junta directiva del Club Náutico Ibiza solicitará en los próximos días una reunión a la Autoridad Portuaria para tratar este problema, en la que también pedirá que se amplíe el período de la concesión o bien la licitación definitiva de la misma al objeto de que se puedan acometer cuanto antes las obras de mejora de las instalaciones. «Ahora mismo estamos en precario, llevamos varios años pugnando para obtener la concesión del club por 30 años y poner en marcha el ambicioso proyecto de remodelación previsto. No podemos seguir poniendo parches por su falta de resolución. De hecho, consideramos que es el momento oportuno para que la Autoridad Portuaria analice si estas obras responden a los mínimos exigibles en seguridad de puertos según los criterios portuarios», dice.

«Hemos hecho las obras de acuerdo con las especificaciones del proyecto básico presentado en el pliego de condiciones. Hemos doblado los trenes de fondeo. hemos renovado todos los cabos y las líneas están bien ejecutadas. Y todo esto se ha hecho con una importante inversión económica, pero ahora resulta que acceder a los barcos es peligroso».

La APB esgrime que no se pueden hacer instalaciones fijas porque el Plan de Puertos no está aprobado, pero «no pueden obligarnos a hacer chapuzas y no resolver un problema que no sufre ningún otro puerto de nuestra isla y que excede todos los requisitos para un puerto de recreo».