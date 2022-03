Jorge Bernaldo de Quirós, piloto de profesión, había oído alguna conversación en casa sobre una pariente lejana, María Bernaldo de Quirós, la primera mujer en España con licencia de aviadora. Así que en 2018 se puso a indagar quién había sido esta piloto que en 1928 surcó los aires. No fue fácil porque apenas había documentación. Aunque con las dificultades de encontrar testimonios de hace casi un siglo, sí pudo conseguir algún testimonio y sobre todo, recopilar artículos en los periódicos de la época.

De aquellas investigaciones y tras dos años de trabajo nació ‘La Dama del Cielo’, la biografía novelada que se presenta el viernes 11 de marzo a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza.

En el libro, Jorge Bernaldo de Quirós, que vive en Ibiza desde hace años, va desgranando, de forma ágil, cómo fue la conquista del cielo de esta mujer pionera, realmente avanzada a su época, que abrió las puertas a muchas que después siguieron su camino.

El libro está surcado de personajes de principios del siglo XX y «de hechos que ocurrieron o pudieron haber ocurrido», dice el autor.

Pionera en aviación y en ser divorciada

De cuna aristócrata, María quiso volar desde niña y no paró hasta lograr su objetivo. Cuando llegó a la cabina de su primera avioneta ya había pasado por dos matrimonios. Del primero, enviudó y el segundo acabó en divorció. «A ella no le valía separarse, quería el divorcio y lo consiguió en virtud de las leyes de la II República», relata su familiar. Así que, en 1932, fue la segunda mujer española en divorciarse, «y no fue la primera por unos minutos», apunta Jorge Bernaldo de Quirós.

María centró entonces su vida en la aviación. Se inscribió en el aeródromo de Getafe, donde se formaban civiles y militares. Allí pronto la apodaron ‘Miss Golondrina’, y una circunstancia que marcó su vida fue su relación amorosa con su instructor, el comandante José Rodríguez Díaz de Lecea, que llegó a ser ministro de Franco y jefe del Estado Mayor. Con su ayuda y el avión que le prestó empezó a hacer vuelos de bautismo del aire para mujeres, incluso se llegó a comprar su propio avión para facilitar estos primeros vuelos.

Con esta relación y con las que le facilitaba pertenecer a la alta sociedad de la época, fue elegida piloto suplente de aviones fundamentales en la guerra. También realizó vuelos de reconocimiento, de correos y cartográficos durante la Guerra Civil. Incluso llegó a participar en importantes batallas, como la del Ebro, aunque mucho de estos hechos han permanecido ocultos hasta ahora.

Presentación, música y baile

Anécdotas, curiosidades e historia forman parte de la trepidante vida de María Bernaldo de Quirós, que mañana desgranará Jorge Bernaldo de Quirós y Trillas. El autor es piloto de transporte de Línea Aérea y teniente en la reserva del Ejército del Aire.

En la presentación de ‘La Dama del cielo’, además del autor, intervendrán Patricia de las Heras, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados y el abogado Carlos Roig.

El acto contará también con la interpretación de una pieza de Albéniz a cargo del guitarrista Ramón Fernández, nieto de Antonio Fernández quien fuera guitarrista oficial del Cante de Las Minas, y de la bailarina Desireé Garrido.

La presentación de 'La Dama del Cielo' tendrá lugar en el Club Diario de Ibiza. La entrada es libre.