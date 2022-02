Un amigo invisible para amantes de los libros en Ibiza

Recibir un libro sorpresa de un desconocido. O desconocida. Regalar un libro especialmente escogido para una desconocida. O desconocido. Un amigo invisible para amantes de la lectura de la isla. Es lo que proponen, por segundo año consecutivo, Mar Mateu Ferrer y Diego de la Viña Bastida, en la iniciativa Sumas Libros Ibiza, que el pasado lunes inició ya la cuenta atrás.

Coincidiendo con el día de San Valentín, Mar y Diego abrieron el plazo para inscribirse en la iniciativa (en el formulario de los perfiles en redes sociales de Sumas_Libros_Ibiza), en la que este año participan cuatro librerías de la isla: Sa Cultural y Mediterrània, en Vila; Serreta, en Santa Gertrudis, y la papelería y librería San Miguel, en el pueblo del mismo nombre. La idea, explica Mar, que se dedica a la gestión de eventos, surgió al poco de llegar a la isla, el 1 de septiembre de 2020. «Vi que no había mucho movimiento cultural relacionado con los libros», afirma. Así que decidió impulsar en Ibiza la iniciativa que Sumas Libros había puesto en marcha en Valencia: «Me puse en contacto con las librerías y fue un éxito total». En la primera edición, recuerda, participaron cerca de 200 personas de la isla. Les encantaría que este año fueran muchas más.

El plazo para apuntarse a este amigo invisible libresco finaliza el 28 de este mismo mes. Pueden inscribirse tanto adultos como menores aunque, en ese caso, deberán adjuntar un consentimiento firmado por su padre o su madre, matiza Mar. En el formulario únicamente se pide un nombre o pseudónimo, la edad y un correo electrónico a través del que los organizadores se comunicarán con los participantes. Además, hay que seleccionar el establecimiento en el que comprar el libro para el lector misterioso, que será el mismo en el que se recogerá el que otro aficionado a los libros escoja para esa persona, y explicar, en un par de líneas, las fobias y filias lectoras. Este pequeño texto y el nombre o el pseudónimo y la edad son los únicos datos que recibirán los participantes como pista para escoger un título.

Compartir lecturas

Entre el 1 y el 5 de marzo Mar y Diego enviarán un mail a los participantes con los datos de la persona para la que tienen que comprar el libro, algo que podrán hacer en la librería seleccionada a partir del día 6 y hasta el 24 de marzo, cuando llegará el momento de ir a la librería y abrir los bibliófilos regalos. Ella misma se encarga de unir los perfiles. «No son parejas», matiza. Es decir, que las personas no se regalan mutuamente, sino que tú regalas a una persona, pero reciben tu libro de otra diferente: «Primero separo los formularios por librerías y luego junto a los participantes tratando de que no sean muy iguales. Podría hacerlo con un programa informático, pero mientras no sean muchísimos prefiero hacerlo yo». Entre los objetivos de la iniciativa están no sólo animar a compartir la afición por la lectura —tienen, incluso, un grupo de whatsapp— sino también ayudar a las librerías de la isla en un momento —«ya ha pasado Navidad y aún falta algo para Sant Jordi»— de caída de las ventas.

Mar explica que se pueden incluir mensajes o pequeños regalos en los sobres en los que los libreros guardarán los títulos. No se puede escribir en los propios libros para que el receptor, en el caso de que encuentre un libro que ya tiene o que ya ha leído, pueda cambiarlo por otro. El año pasado, recuerda Mar, una de las participantes se quedó sorprendida porque, además del libro nuevo, recibió varios libros de segunda mano, de la biblioteca personal de su amiga invisible.

«Todo el mundo quedó muy contento», asegura la impulsora de la iniciativa, que cuenta con un plan B por si, finalmente, alguno de los inscritos falla: «El año pasado, de cerca de 200, sólo fallaron cinco, pero nadie se quedó sin su libro». Entre los títulos escogidos en la pasada edición, hubo tanto novedades como clásicos. Uno de los que más se regalaron fue ‘El juego del alma’, de Javier Castillo. Es precisamente el que se encontró Mar, que también participa, en su sobre. Mar señala que las opciones no se acaban en las estanterías de las librerías, ya que los libreros pueden pedir los títulos que no tienen en sus stocks.

La impulsora de Sumas Libros Ibiza confiesa que es más escritora que lectora. Lo disfruta más. Ahora mismo, de hecho, está puliendo su primer libro: «Me dijeron en la editorial que era algo diferente, así que lo tengo que hacer bien».