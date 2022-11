El 86% de los residentes de Formentera suspende la relación calidad-precio que ofrece la isla

Con la sala de plenos del Consell de Formentera llena de público, entre los que había representantes políticos y de asociaciones ciudadanas, fue presentado ayer el barómetro de residentes y empresas, que se realiza por primera vez. El trabajo es fruto del Observatorio de datos que depende de la conselleria insular de Turismo, con la intención de tomar el pulso a la opinión ciudadana sobre aspectos económicos, sociales y de servicios públicos.

En donde hay mayoría abrumadora entre los ciudadanos es a la hora de valorar la relación calidad precio respecto a los productos de consumo. Aquí el 85,99 por ciento suspende esa relación. Entre ellos el 29,55 por ciento considera que «todo es muy caro»; critica el nivel de vida el 16,18 por ciento y dice que la vivienda es muy caras el 12,7 por ciento, el 10,96 por ciento dice que la cesta de la compra es muy cara.

Uno de los datos es que el 72 por ciento de los residentes encuestados considera que Formentera no cuenta con los equipamientos y los servicios necesarios. Un 18,8 por ciento de la población no está contenta con la Sanidad; el transporte público es valorado de forma negativa por el 10,44 por ciento; el ocio y el entretenimiento es considerado insuficiente por el 10,17 por ciento, sin olvidar el problema del acceso a la vivienda señalado por el 8,43 por ciento de los encuestados.

Al plantear a los vecinos la pregunta de si quieren turismo todo el año, el 70,22 por ciento está a favor. Los motivos son para tener trabajo continuo y no sólo en temporada. Los que dicen que no, que está bien así, se basan en criterios personales como que les gusta la tranquilidad y que no les molesten y porque creen, en un 9,81 por ciento que la isla debe recuperarse de la masificación.

El resultado completo del barómetro se puede consultar desde hoy en la página web observatorideformentera.cat y en la misma se pueden activar diferentes filtros para obtener los resultados según sectores de población, edad, género y otros parámetros.

En realidad se trata de dos sondeos, uno a residentes y otro a empresas locales. En el caso del primero colectivo se han realizado 671 encuestas. De las personas que han participado, el 97,76% reside en la isla; el resto, el 2,24% trabaja en Formentera y reside en Ibiza.

A la pregunta si el turismo genera impactos, «el 82,12 por ciento considera que sí, y el 17,88 por ciento dice que no los genera». Entre los impactos positivos está la economía y el trabajo que son especialmente valorados con el 81 por ciento; también se consideran positiva la mayor vida social con el 1,97 por ciento y la promoción de la isla con el 1,57%. Los impactos negativos tienen que ver con los que se producen el medio ambiente un 28,28 por ciento así lo considera al igual que el tráfico y la suciedad en la isla con el 26,02 por ciento. La masificación turística es otro fenómeno que el 21 por ciento considera negativo.

En cualquier caso el grado de satisfacción de vivir en Formentera es muy elevado ya que de cero a 5 es puntuado de media de 3,56. Los elementos más valorados son la naturaleza el paisaje con un 4.48. Los elementos menos valorados son la vivienda con un 2.07; el transporte público, 2.46; carreteras y caminos un 2.47 y sanidad con nota de 2.52 (todo sobre cinco de puntuación).