«El Consell de Formentera ha vertido toneladas de hormigón en s’Estany des Peix»

Lorenzo Córdoba es el portavoz de la coalición Sa Unió representada en el Consell Insular de Formentera, con seis consellers. En este grupo hay dos miembros independientes, él mismo y otro conseller, tres de Compromís (herederos del extinto GUIF) y un conseller del PP. Aunque reconoce que reciben ayuda del PP, asegura que «nunca han impuesto nada».

¿Parece que este mes de mayo, desde la media maratón, se han sucedido acontecimientos en Formentera que han enrarecido el ambiente político y social, qué opina?

Sí, son muchas cosas que parece que no funcionan bien y quizá ahora es más visible porque nos referimos a proyectos más grandes, en los que se ha tardado más. Llevamos más de un mes en que parece que las cosas no arrancan. Sabemos que esta legislatura ha sido rara por el covid, pero esto no justifica la situación en la que estamos con el retraso en un montón de proyectos y los que no están hechos se fuerzan, por lo que no salen las cosas como debería. Y sí, tenemos esa sensación de falta de previsión y anticipación en la gestión del Consell.

Hay varios temas candentes en estos momentos. Empecemos por el concurso de servicios de playa, cuyo pliego nadie impugnó. ¿Qué ha fallado en este procesó?

Cambiaría la pregunta para decir qué es lo que ha funcionado bien. Se ha fallado desde el principio, se ha llegado muy tarde. Las anteriores autorizaciones eran entre 2013 y 2020, aunque en el anterior ciclo, en 2013, también hubo problemas y se dieron a mediados del mes de junio. Con más razón, sabiendo que estos procesos administrativos cuesta hacerlos, y reconocemos que no son fáciles ,se debería haber previsto. Si a una cosa que no es fácil no le intentas poner todo de tu parte para que salga bien se convierte en difícil. Luego en 2020 se dio un año más de prórroga que acabó en junio de 2021 y tampoco había bases, tuvimos que esperar al 29 de noviembre de ese año para que se publicaran. Pues igual el primer fallo es que se llega tarde.

¿Como oposición, a quién atribuye este retraso?

Se han visto desbordados por la gestión de los dos consellers de Medio Ambiente que han llevado este tema. Primero por la gestión del anterior conseller y actual diputado, Antonio Sanz, luego por la del actual responsable, Toni Xica Tur. Ha habido una falta de previsión en Medio Ambiente que ha hecho que los técnicos se hayan visto desbordados y por una incapacidad en la gestión de estos dos consellers.

Ustedes pidieron en un pleno extraordinario dar continuidad a los anteriores titulares de servicios de playa.

Sí, primero los anteriores titulares ofrecen soluciones al Consell y dicen, el 15 de marzo, a la presidenta que ellos pueden dar el servicio para este año y se les dice que no se puede. Luego nosotros, al darnos cuenta que la única solución es recurrir a la gente que tiene el material, el conocimiento y el personal, proponemos que lo hagan ellos dentro de lo posible. Entonces se produjo una filtración interesada, 24 horas antes del pleno extraordinario el día 18 de mayo, que avanzaba que habría servicio de playas y que serán titulares anteriores. Llegados a este punto vamos al pleno y nos dicen que no, que hay que pedir más informes y que hay que asegurar la decisión. Entiendo que el conseller de Medio Ambiente ya habría tenido que llevar esos informes al pleno, pero nos dicen que esta semana se aclarará [esta entrevista fue realizada el pasado miércoles].

¿Cuál es su propuesta?

Nosotros presentamos un informe que han criticado mucho porque le faltaba información y es cierto porque nos la negaron. Como grupo de la oposición pedimos esa información el 19 de abril y el mismo conseller dijo que no nos la iba a pasar y, como mucho, que pidiéramos un listado de los documentos y que nos lo enseñaría, pero no la información del expediente. Proponemos continuar el servicio con la gente que lo estaba haciendo hasta ahora, por lo menos hasta el 31 de octubre. Los juristas a los que hemos consultado nos han dicho que, como es una cuestión de interés general y dadas las circunstancias que se han dado, ya que los futuros concesionarios no van a pedir el nuevo material hasta que les hayan dado oficialmente la concesión, no llegamos. Está totalmente justificado, lo que no entendemos es que hay un informe dando vueltas, de los servicios jurídicos, y a nosotros nos negaron que existiera un informe. Insisto hay juristas que nos dicen que esto es viable, pero es una decisión política [que es la que finalmente se ha tomado].

En este concurso se aumenta la superficie de ocupación, se reconoce el servicio de restauración y es una concesión que da más seguridad al futuro titular. ¿No le parece que hay mucha hipocresía y una reacción social desproporcionada ante la legitimidad de un concurso público?

Le he estado escuchando y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. No justificamos ni defendemos a los antiguos concesionarios, no culpamos tampoco a los nuevos. Lo que nos entristece es que se pasa de un modelo familiar a un modelo empresarial que busca más beneficios. Y todos sabemos que la mayoría de los nuevos, no todos, son de Formentera, pero pertenecen a grandes grupos de empresas. El problema es el modelo que ha cambiado . Creo que haber cedido para ampliar la ocupación de los quioscos y su uso fue un error.

¿Quiere decir que aceptar la ampliación de 20 a 50 metros de ocupación y del servicio de bar al de restauración ha sido el error?

Sí, ha sido perjudicial, para esto están los restaurantes. No podemos convertir los quioscos en mini restaurantes que hacen competencia desleal a los restaurantes que cumplen con la normativa de sanidad y lo digo porque soy inspector de sanidad. Personalmente hubiera defendido los 20 metros y el modelo tradicional de servicio de bar, y la ley es estricta. La idea sería que los anteriores concesionarios puedan montar hasta el 31 de octubre.

Vamos con s’Estany des Peix. Siempre han sido críticos con la propuesta del equipo de gobierno al respecto, pero votaron a favor de la regulación del fondeo.

Sí, nosotros votamos a favor de la regulación de s’Estany des Peix, y en esto está de acuerdo todo el mundo. En su momento el proyecto fue el típico caso de secretismo, nos enseñaron fotos y diseños en 2016, donde se ve una pasarela de madera. Pero ahora el proyecto no ha pasado por pleno ni se nos ha dejado verlo. Se ha hecho una exposición y ya está.

Pero el proyecto básico es de 2018.

Efectivamente, y es en el que aparecen los pilares y la pasarela, y luego está el ejecutivo. El problema que veo aquí es que el Govern, como competente en el Parque Natural, no ha realizado ningún informe de impacto ambiental sobre todo el hormigón que se ha vertido en s’Estany con esto. Se han vertido toneladas de hormigón al fondo, provocando turbidez. Desde Costas, al parecer, no tienen constancia de la existencia de este puente. El replanteamiento ha sido muy bestia, pero como afecta al menos del 10%, no hacía falta un nuevo proyecto y esta nueva propuesta parece que nadie la ha visto. Pensamos que este replanteamiento lo conocían desde el Consell Insular.

¿Sa Unió está de acuerdo con permitir usos comerciales en s’Estany des Peix?

No, los usos comerciales dentro de s’Estany des Peix están prohibidos. Otra cosa es la interpretación que se da de los usos comerciales. Tener los barcos que utilizas para un uso comercial dentro de s’Estany, ¿es legal?. No lo sé y no me lo pregunte pero existe cierta duda, creo que no se ha valorado y se han prohibido la lista de los chárter. Esto se habría tenido que mirar más y buscar opciones.

¿Cuál sería la alternativa a la polémica pasarela?

Yo hubiera puesto todos los amarres como fondeos ecológicos, manteniendo el uso tradicional. Lo hubiéramos hecho diferente, se lo aseguro.

Otro de los temas es el decreto del Transporte Marítimo para regular frecuencia máximas y excursiones marítimas ¿Qué opina?

Llevamos más de una década con esto y era un proyecto de legislatura del equipo de gobierno del Consell y del Govern. Esto se enlaza con lo que está haciendo el PSOE, que está viendo que se le acaba la legislatura, que no lo tiene claro y se da cuenta que no lo ha gestionado bien. Por eso necesita cosas a las que agarrarse para justificar que han hecho algo. Cuando vas así vas mal y el ejemplo es s’Estany de Peix. Si eso lo hacemos cualquiera de nosotros con nuestra empresa nos funden y si lo hace Sa Unió, si nosotros estuviéramos en el gobierno e hiciéramos eso, nos llamarían de todo, pero con ellos no pasa nada.

Retomemos el tema del transporte.

Esto lo tienen que sacar ya. Decían que en esta legislatura iban a hacer muchas cosas con su lema de que ellos habían venido a solucionarlo, pero si acabas las cosas con prisas y mal, pues como que no cuadra. En el decreto no sale nada, salvo la primera y última barca, y quedamos en manos de la Autoridad Portuaria de Balears, a la que le han pasado el muertecito, porque el decreto no regula las salidas simultáneas de los barcos.

Esto es lo que defiende Gent per Formentera y así lo ha hecho público. ¿Están más cerca Sa Unió de este partido que del PSOE?

Sí, y no me da vergüenza decirlo. Es más por el tema de ser un partido insular. También coincidimos con la Ley Turística, que se la han tenido que tragar [GxF] y además les presentan un decreto de Ley del transporte que no les gusta, entonces ocurren estas cosas y aparecen las incongruencias. Somos partidos que nos diferenciamos en las formas, pero ambos defendemos los intereses comunes de la isla y estamos de acuerdo en que no se regula lo suficiente. Además de que no es sostenible en el tiempo.

¿Se va a presentar a las próximas elecciones liderando Sa Unió?

Así, dicho a bote pronto, no sé si me van a dejar... no lo sé todavía.

Lo digo porque queda un año y se les ve más activos. ¿Han entrado en campaña?

No, no hemos entrado en campaña, lo que pasa es que hemos estado demasiado inactivos en los últimos años. Tenemos que hacer autocrítica y en eso estamos. Esto es una coalición con gente independiente y de otros dos partidos.

¿Pero no me contesta, está dispuesto a presentarse?

Estoy disponible pero no sé si seré la mejor opción.