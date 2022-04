Marina de Formentera no admite reservas a partir del 28 de mayo

Cuando queda un mes para que concluya la concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) de la dársena de Poniente del puerto de la Savina, sus actuales gestores, la empresa Marina de Formentera, han decidido no admitir reservas de amarres a partir del 28 de mayo, un día después de la finalización de su contrato. Además esta empresa, de capital mayoritario local, anunció a Diario de Ibiza que no presenta oferta para el actual concurso de autorización temporal de gestión de un año, con posibilidad de dos de prórrogas y cuyo plazo concluye mañana 27 de abril. Consideran que las condiciones, especialmente las económicas, «no son asumibles».

El director gerente la Marina de Formentera, Juanjo Costa, empresa que gestiona desde hace 38 años esta concesión en dominio público portuario, explicó que los motivos para renunciar a optar a otra concesión: «Es todo un despropósito. El pliego de condiciones no tiene ni pies ni cabeza y priman los criterios económicos. Se han presentado alegaciones y recursos que no se han contestado con la excusa de que la APB ‘sigue su procedimiento’». El gerente señaló que en este caso y con estas condiciones, «era perder mucho dinero, por lo que han optado no presentarse».

La apertura de las ofertas de este concurso está prevista para mañana 27 de abril, entonces comenzará todo el proceso de evaluación de las plicas que se hayan presentado.

En cualquier caso, queda un mes para que la APB haga una acta de reversión ya que a partir de esa fecha Marina de Formentera deja de tener responsabilidad sobre ese espacio portuario.

Marina de Formentera es uno de los puertos deportivos más caros del Mediterráneo, en plena temporada de verano. Tiene 69 puestos de amarre, pero a partir de esta temporada se reducirán a 58 para ganar espacio y dar cabida a las barcas de excursiones de un día que llegan de Eivissa. Esta zona de operaciones se situará al lado de la estación marítima de la Savina, donde serán eliminados los amarres para grandes esloras a partir de 25 metros. Paralelamente, la zona que ocupaban estas golondrinas de excursiones de un día hasta el pasado año, en el muelle comercial de la Savina, será ocupada por embarcaciones de empresas de chárteres náuticos.

El gerente de Marina de Formentera explicó, resignado: «No sé si el día 28 seguiré trabajando aquí, y veremos cómo va el tema de la subrogación del personal con la empresa que entre. Lo único que puedo decir es que Marina de Formentera, tras construir esta marina hace 38 años y ser concesionarios, no se ha presentado al concurso».

Detalló que las condiciones económicas de la nueva autorización «implican una inversión de 150.000 euros más la subrogación del personal de 390.000 euros, a lo que se sumar el canon de la APB, que es de 507.000 euros. Pero si quieres tener los diez puntos tienes que doblar [esta cantidad], según el pliego, y añadir el 4% del volumen de negocio. Es imposible, no nos salen las cuentas», reiteró.