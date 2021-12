«S’Estany des Peix se degrada de forma preocupante y hay que actuar sin demora»

Antoni Tur, nuevo conseller de Medio Ambiente y Servicios de Inspección del Consell (PSOE), se muestra cauto en sus declaraciones al admitir que se está adaptando poco a poco y que prefiere no profundizar en algunos temas para no decir cosas sobre asuntos de los que aún no tiene mucha información, dada su reciente incorporación a la conselleria. Destaca que nada más llegar se ha sentido muy arropado por el equipo técnico de su departamento.

Ha llegado a la conselleria cuando justo tiene encima de la mesa la licitación de los servicios de playas, la contrata de las basuras y el reglamento de usos de s’Estany des Peix. ¿Cómo va a abordar estos temas?

Es una conselleria que gestiona diferentes áreas e importantes. Siempre hablamos de Medio Ambiente, pero tenemos los Servicios de Inspección y la ITV. Es un área bastante transversal. Hay temas que por la relevancia que tienen pueden ser considerados de mayor importancia porque son más inmediatos en el tiempo, como los que acaba de citar. En todos los casos el objetivo es que la ejecución de esos proyectos, que ya están en marcha, pueda ejecutarse en los plazos establecidos. Además, esto es el trabajo del anterior conseller, Antoni Sanz, al que quiero agradecer públicamente que haya arrancado algunos de los proyectos y ha hecho un desarrollo importante dejándolo todo en una situación muy favorable para poder encaminarlos hasta el final.

Hace poco se han publicado los pliegos de condiciones del concurso que rige la licitación de los quioscos de playa. ¿Qué criterios han aplicado?

En las instalaciones situadas en la zona de uso y dominio público se han aplicado criterios de mejora, siempre en la dirección de profundizar en la sostenibilidad medioambiental. Además, en este consurso no solo se valora la oferta económica sino otros muchos criterios como se puede ver en los pliegos ya publicados en la Plataforma de Constratación de Servicio Público. No solo el dinero va a definir la adjudicación, es una parte más de los criterios de valoración. El plazo para presentar ofertas termina el 30 de diciembre y espero que, se puedan adjudicar los servicios de playa en marzo. Nuestro objetivo es que para el inicio de la temporada estén todos los quioscos y los servicios montados.

Luego está la contrata del servicio de recogida de residuos, la más importante por valor económico. ¿Cuál es la actual situación del concurso?

Estos pliegos ya están publicados en la Plataforma de Contratación del Estado desde el pasado 7 de noviembre y el plazo de presentación de ofertas concluye el 22 de este mes. Calculo que pasadas las fiestas el tribunal empezará a abrir sobres y a valorar ofertas. Esperamos formalizar el contrato cuanto antes y que no haya ningún tipo de sorpresa y que para antes del verano esté todo ya funcionando.

¿Cuál es la duración y el precio de salida del contrato?

Son ocho años más dos de prórroga y, lo digo de memoria, el precio es de unos 37 millones de euros, lo que pasa es que después sube a los 39 millones con la entrada del quinto contenedor de fracción orgánica, que no será inmediata, porque su instalación es progresiva.

¿Va a subir el recibo de la basura?

No lo sé. Bastante tengo ahora mismo para ir conociendo todo lo que gestiona la conselleria, pero a esto aún no he llegado.

¿Qué caracteriza este contrato de basuras?

Es un contrato de actualización y mejora. Tenemos un contrato de hace bastantes años y está obsoleto. Formentera ha crecido en estos últimos años tanto en población como en montaje de nuevos puntos de recogida, lo que hace que las rutas sean más largas. La nueva contrata implica aumento de personal y de las frecuencias de recogida y también implica una mejora en limpieza de playas. Incluye la renovación, progresiva de toda la flota de vehículos y maquinaria, con un aumento considerable de vehículos eléctricos.

Respecto a la regulación de los usos de s’Estany d’es Peix, existe el temor de que se queden fuera numerosas embarcaciones. ¿Cómo está la redacción de ese reglamento de usos de los 285 futuros puntos de amarre y fondeo?

El reglamento nos permitirá establecer los criterios de asignación de amarres y el funcionamiento de las instalaciones.

¿Ese es el problema, quién va tener opción a amarre y quién no?

Tampoco es un problema, que tengamos una regulación de s’Estany d’es Peix es algo bueno, no es un problema.

Sí, pero el sector de los chárters náuticos está en contra y quiere seguir ocupando ese espacio y otro sector de usuarios defiende el uso tradicional. Ese es el conflicto.

Sí, si lo entiendo perfectamente. Tenemos que tener en cuenta que durante muchos años la Administración ha preferido no hacer ningún tipo de actuación para buscar el equilibrio medioambiental en este entorno, entonces se ha ido generando una situación que no se ajusta a los objetivos que persigue el Parque Natural. Cuando se produce esta contradicción es cuando tenemos el problema. La Administración [el Govern balear] dice ‘esto no puede continuar así, es un entrono de un altísimo valor ecológico y se está degradando’ de forma preocupante. S’Estany d’es Peix necesita de una actuación que no admite ya más demora. Ahora más de 500 barcos están fondeadosa llí. Ya no solo es la actividad que desarrollen o no los chárter, también está la gente que ha ido tirando muertos, chalanas y restos de embarcaciones... Poco a poco hemos ido degradando este entorno que para Formentera es muy importante.

Le haré la pregunta de otra forma. ¿Los barcos dedicados a los chárter podrán estar o no?

Cuando se hizo la reunión del Consell d’Entitats para tratar esto, el responsable del área del Govern balear respondió públicamente y dijo que no podrían estar, por lo que ese día ya quedó claro. Lo que sí sé es que la normativa no lo contempla, supongo que cualquier actividad es susceptible de solicitar una autorización y presentar una instancia a la dirección general de Espacios Naturales para que le informen. Nosotros no podemos contradecir el PRUG del Parque Natural, ni una normativa del Govern.

¿Y qué piensan hacer?

Es nuestra responsabilidad como Consell buscar una solución para los problemas derivados de la regulación de s’Estany d’es Peix y le puedo decir que estamos trabajando en esa línea, que nadie se piense que los estamos dejando fuera de s’Estany sin pensar en ellos.

¿En qué soluciones trabajan?

Pues en una posible ubicación para una marina seca y estamos hablando con la Autoridad Portuaria de Balears para conseguir amarres. En esto estamos trabajando muy duro, se lo aseguro.

Resuma cómo son las 85 sugerencias o propuestas presentadas por particulares al reglamento.

La mayoría de ellas no son sugerencias exactamente, sino comentarios, consultas o proposiciones sobre intereses personales. Aquello de ‘qué hay de lo mío’. Sí que ha habido alguna sugerencia y el contenido que se ha considerado interesante se incorpora al reglamento.

¿Quién lo redacta?

El Govern ha autorizado al Consell a redactar el reglamento y lo estamos haciendo con los técnicos de diferentes áreas, se revisará y posteriormente se mandará al Govern balear. Estamos terminando la redacción y lo antes posible lo enviaremos al Govern, porque esto no admite demora.

¿Cómo está en estos momentos el proyecto ejecutivo para montar los pantalanes flotantes y los fondeos de bajo impacto?

El proyecto ejecutivo fue aprobado de forma inicial en junio y de forma definitiva en noviembre, tras el estudio de alegaciones y las correcciones. Ahora mismo estamos en la fase final del expediente de contratación para poder encargar la obra. Es importante hacerlo cuanto antes porque hay que empezar la construcción de los pantalanes, puesto que nos dan varias semanas de espera de plazo de fabricación. Ahora esto coincide con que las entregas se demoran por la falta de materiales, por lo que es importante adjudicar la obra cuanto antes.

¿El proyecto contempla la retirada previa de todos los muertos que hay en el fondo de s’Estany des Peix?

Sí, pero es algo que vamos a tener que decidir cuando se planifique la ejecución. Pienso que esa limpieza tendrá que hacerse simultáneamente a las obras. Lo que está previsto es que los muertos existentes se saquen. Evidentemente un muerto, construido con hormigón dentro de una cubierta de rueda de camión se saca. Ahora, si hablamos de un muerto de hormigón que está ya enterrado en el fondo de arena y no contamina pues posiblemente se quite eliminando todos los enganches, cadenas y demás que pueda tener y quedará enterrado. La idea es que todo esté listo ya antes del próximo verano.