Costas prepara una sanción contra un hotel de lujo de Migjorn por obras sin permiso

La intervención de Costas se produjo a raíz de una denuncia anónima presentada en su oficina de Ibiza, que alertaba de la realización de trabajos en el inmueble. El vigilante de la Demarcación en Formentera constató que las obras se habían realizado, «a pesar de la denegación» del permiso. Según el portal de transparencia del Ministerio, el permiso de obras fue solicitado el 16 de noviembre de 2020 pero se denegó el 17 de diciembre de ese mismo año. El motivo, el artículo 64 de la Ley de Costas, que señala: «Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado». Sin embargo, el expediente de solicitud de la concesión está pendiente de resolución, tal y como señala el Miteco, por lo que aún no se ha otorgado y no se podían autorizar los trabajos.

La propiedad de los inmuebles afectados (el antiguo bar-restaurante y apartamentos Es Arenals) solicitó la correspondiente concesión ad cautelum (por precaución) en julio de 2019, ejerciendo los derechos de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que permite a los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre que hubieran sido declarados de propiedad particular pasar a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. Esa solicitud fue reiterada el 7 de febrero de 2020 ante la delegación de Costas en Ibiza, pero el expediente sigue pendiente de resolver por lo que la Demarcación no podía otorgar aún el permiso de obras. Las dos edificaciones fueron construidas antes de 1982 (la Ley de Costas data de 1988) y están situadas íntegramente en la Zona de Dominio Público.

El propietario de Es Arenals presentó una declaración responsable ante el Consell de Formentera el 7 de febrero de 2020, para realizar las citadas obras de reforma. Es la misma fecha de la nueva solicitud de concesión presentada en la delegación de Costas de Ibiza. En esa declaración responsable se describen las actuaciones a realizar en las dos edificaciones.

Ahora la Demarcación de Costas está calculando el importe de los trabajos realizados sin permiso con el fin de incoar un expediente sancionador y «calcular la eventual sanción», señaló el Ministerio.

La versión de Casa Pacha

El director de Casa Pacha, Óscar Romero, manifestó a este diario que cuando llegaron a un acuerdo de alquiler con el titular de la finca, estaban tramitando la concesión administrativa: «Entendimos que, estando en trámite, podíamos hacer la reforma que hemos hecho ya que no hay aumento de volúmenes ni hemos agrandado el local», señaló.

El responsable detalló que las obras que han realizado han consistido «en devolver el restaurante a su estado original, quitando todos los paneles de sándwich; hemos quitado todo el aluminio y hemos cambiado sobre todo la decoración, pero sin aumentar volumen». Añadió que el detalle de todos los trabajos fue presentado tanto a Costas como al Consell de Formentera, mediante una declaración responsable.

Romero aclaró que no han realizado ningún trabajo que no fuera comunicado con anterioridad a Costas o al Consell y que fue al final, con las obras terminadas, «cuando llegó una contestación de Costas diciendo que como aún no teníamos la concesión administrativa se pronunciaban desfavorablemente hacia los trabajos que ibamos a hacer».

El director del establecimiento subrayó que Costas inspeccionó los edificios para realizar un informe de las obras y que, de momento, no han recibido ninguna notificación de sanción: «Hemos intentado hacer lo mejor posible toda la tramitación, pero el caso es que la concesión administrativa aún no está concedida», admitió.