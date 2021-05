Juanma Costa: «Tenemos que ofrecer a los turistas un servicio de pruebas PCR económico»

Juanma Costa Escanellas acaba de ser elegido presidente de los hoteleros de Formentera en plena crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del covid. Este colectivo controla más de 10.000 plazas hoteleras y lejos del desánimo se muestra esperanzado en que en esta temporada sea «aceptable». Pero también explica Costa que la principal preocupación del sector es ofrecer espacios seguros y garantías de que los turistas que lleguen puedan hacerse test covid en la isla, si así se lo requieren sus países para regresar.

Llega a la presidencia de los hoteleros en un momento complicado. ¿Con qué ánimo afronta este reto?

Asumo la presidencia con mucha responsabilidad y en un mal momento para todos. Para el anterior presidente, Vicent Tur, tampoco ha sido fácil ya que le tocó el inicio de la pandemia. Pero asumimos la dirección, e incluyo a lo miembros de la junta, con ganas. Tenemos una directiva renovada después de ocho años y esto ya ilusiona.

¿Cuáles son sus objetivos?

El primero y más importante es conseguir que en Formentera se puedan hacer pruebas PCR y de antígenos covid de forma rápida. Ya se hacen, pero el único centro privado que las realiza no tiene capacidad suficiente para hacer cientos de pruebas diarias si fuera necesario, que todavía no se sabe. Luego están los retos propios como asociación, como mantener la estructura que tenemos y ampliar el número de asociados. Históricamente nuestra asociación cuenta con la mayoría de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos y ahora el reto sería incorporar también las viviendas turísticas ya que, al fin y al cabo, compartimos la misma problemática.

¿Cómo se plantean ofrecer un servicio a los turistas para la realización de las pruebas para detectar contagios de covid?

Esto está dentro del Plan de Reactivación Económica del Consell, que ha sido consensuado entre todas las fuerzas políticas y las patronales implicadas, y con el que estamos totalmente de acuerdo. Es producto de un trabajo de todos. Es cierto que en la junta directiva de la asociación hay mucha preocupación por el tema de las pruebas PCR o de antígenos y eso ha provocado que nos hayamos movido de forma rápida y desde el primer momento. Puedo adelantar que ya hay varias empresas interesadas en venir. No solo eso, sino que una de ellas ya tiene un local disponible y preparado para montar su laboratorio y procesar pruebas PCR directamente en Formentera. Otra compañía incluso ya ha probado la unidad móvil para hacer en Formentera test de antígenos y está estudiando la viabilidad para poder montar también un laboratorio de pruebas PCR y tener resultados en pocas horas. En esto entiendo que no necesitamos implicar al Govern, sino que son decisiones puramente empresariales.

¿Las pruebas las pagarían los interesados?

Sí. Respecto al precio, según los primeros avances que nos han dado, puedo decir que serían menos de 100 euros la prueba PCR, y creo que eso es una noticia importante. En cuanto a los antígenos serían entre 40 y 50 euros. Son precios competitivos y muy ajustados. [La entrevista se realizó antes de que el Govern limitara a 75 euros el precio máximo de las PCR y a 30 euros el de los test de antígenos]. Siempre digo que Formentera tiene que ser segura pero tenemos que dar facilidades a los turistas que vengan y eso implica ofrecer un servicio de pruebas PCR y que sean económicas.

¿Se plantean también los empresarios realizar pruebas periódicas a sus trabajadores?

Esto mismo se lo planteé al conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, en su última visita a la isla. Le dije que no sería descabellado que los propios trabajadores de las empresas tuviéramos que pasar unos filtros periódicos para controlar eventuales contagios entre nosotros. Pienso que si nosotros estamos seguros, el cliente también lo estará con nosotros y si eso lo aplicamos a la mayoría de las empresas de Formentera podríamos avanzar en la idea de destino seguro.

Me imagino que es la pregunta del millón. ¿Cómo va a ir la temporada?

Puedo decir que ahora va mal, pero soy moderadamente optimista sobre cómo va a ir. Si los ritmos de vacunación van bien, que por cierto son lentos. No solo en España sino en algunos países de Europa como Italia, que acaba de salir de un confinamiento total, aunque la evolución es muy buena y ya están casi como en España, con una incidencia de 290 y aquí nos movemos en los 230, lo que está bastante bien comparado con hace dos o tres semanas. Si todo esto evoluciona como toca pienso que tendremos una temporada muy aceptable. El mes de mayo será malo, aún estamos en estado de alarma hasta el domingo [en relación a hoy] y esto frena. También es cierto que durante todo el verano las reservas van a ser de última hora.

¿Y el mes de junio?.

Se está empezando a mover, se está reactivando algo y si las reservas de última hora nos ayudan podríamos tener un mes de junio bastante decente.

¿Manejan algún porcentaje de reservas?

Ahora mismo podríamos rondar de media un 25% de reservas en junio, que no está mal. Nos queda casi todo mayo para vender y si pudiéramos llegar a un 50% en junio sería una muy buena cifra. En cuanto a julio y agosto, todavía es pronto, pero para el mes de agosto ya empiezan a registrarse reservas. Que quede claro que nada es comparable con ningún año anterior. Pero quisiera mandar un mensaje a los responsables políticos, ya que necesitamos hojas de ruta claras para los turistas, como por ejemplo ya está haciendo Grecia. Los turistas que llegan tienen una explicación completa sobre lo que tienen que hacer para llegar y los mismo para irse; qué van a poder hacer en el país y demás detalles. En cambio nosotros, en este momento, no tenemos absolutamente nada y en Balears necesitamos esto sí o sí. Tenemos que enfocar nuestra imagen hacia lo positivo en cuanto al turismo y hay que dejar ya de hablar de tanta noticia negativa.

La pasada temporada dominó el turismo nacional. ¿Ocurrirá también este año o habrá también visitantes extranjeros?

Todo es una incógnita. Dependerá de los gobiernos. Acabamos de ver las medidas del Gobierno británico, que abre solo a Canarias y a Balears no, y es incongruente. Canarias tiene un índice de contagios mayor que Balears. ¿Por qué Canarias sí y nosotros no? Es incomprensible. [El viernes, Reino Unido incluyó también a Canarias entre los destinos para los que se exige cuarentena]. El año pasado pasó con Italia también, al principio abrieron las puertas para venir a España y luego las cerraron. Está claro que el turismo nacional va a estar, y muy fuerte, y también hay que decir que la pasada temporada los barcos que hicieron las rutas con la Península, Pitiusas y Mallorca, nos salvaron la temporada, cuando antes fueron criticados. No podemos culpar cuando las cosas van bien y agradecer cuando van mal. No dejan de hacer un servicio público necesario para Formentera. En Formentera no sobra nunca nadie. Hicieron un buen trabajo y si lo repiten este año nos van a ayudar una vez más a salvar una temporada muy difícil.

¿Qué información maneja de Italia, teniendo en cuenta que ese mercado era mayoritario antes de la pandemia?

Lo que sabemos en la junta directiva es que el principal touroperador italiano, Alpitour, está preparado para enviar sus aviones a Balears. Esto es muy buena noticia; ya están realizando una prueba piloto con Canarias, con un resultado aceptable y por lo que sabemos a Balears estarían incluso dispuestos a enviar los aviones que hacían las rutas trasatlánticas, en cuanto puedan abrir libremente las puertas. Es decir, están preparados y dispuestos a venir.

¿En qué momento se encuentra ahora el sector hotelero de Formentera?

Estamos en una época de inversión, más que de reformas. Vemos cómo hay grupos importantes que están comprando en Formentera o como mínimo alquilando y gestionando. También sé que hay muchos fondos de inversión con la mirada puesta en la isla. Esto lo veníamos venir hace tiempo. Formentera es un destino de moda consolidado. Es una marca mundial y cuanto más viajas por todo el mundo más hemos de apreciar lo que tenemos porque es un paraíso de verdad. Al final esto llega a los oídos de todo el mundo y hay gente que está invirtiendo o buscando para hacerlo. Digamos que muchos quieren tener un pie en Formentera porque les da nombre. De todas formas la tendencia que hemos marcado desde el sector es apostar por la calidad, que es lo que nos salvará el futuro al ser el sector de turismo que menos nota la crisis. Cuanta mayor es la calidad del turista que nos visita mayor es su respeto hacia el entorno.

¿Qué opinión tiene sobre el estado de las playas y de los espacios naturales de la isla?

En las playas estamos haciendo, más o menos, las cosas bien. Es cierto que tuvimos épocas de mucho jolgorio y tampoco era positivo. Pero tampoco es positiva mucha restricción. La gente también quiere divertirse y para hacerlo tenemos que ofrecer servicios. No digo que tengamos que hacer beach clubs como en Ibiza, en absoluto, no es nuestro modelo. Pero en la playa a la gente le gusta escuchar un poco de música o tener servicios. Debemos saber llevar las dos cosas bien: calidad y servicios relacionados con el ocio. El espacio lo tenemos protegido y debemos respetarlo. Más de la mitad de la isla está protegida y el turista que viene también lo respeta más.

Volvamos a la pandemia y a las restricciones. Hoy se levanta el toque de queda. ¿Tienen ya previsto el posible escenario?

Pienso que hay que aplicar alguna medida restrictiva. Como las competencias en materia de horarios y aforos son de la Comunitat entiendo que pueden restringir por allí en esos temas. Pero a nuestro favor es que somos más conscientes de cómo protegernos, hemos aprendido. Y luego la vacunación, aunque lenta, va a ir creciendo y esto nos va a ayudar. En principio todo va a nuestro favor.

La localidad de es Pujols está a punto de terminar las obras, el 14 de mayo. ¿Qué opinan del resultado?

El día 7 ya había clientes en unos apartamentos y los he tenido que desviar a otros, porque no pudieron entrar por las obras. Pero al margen de estos detalles no sé decirle si acabarán el día 14 de mayo, lo sabrán los servicios técnicos del Consell. Pero el problema ya no es de este gobierno [del Consell], son todos los gobiernos, incluso el mío en su momento [Costa fue alcalde de Formentera entre el 2003 y 2005]. No somos capaces nunca de empezar unas obras el 1 de noviembre y terminarlas el 30 de abril o el 31 de marzo, que sería lo idóneo. Se debe hacer un esfuerzo. Si el año que viene hay que hacer obras, vamos a licitarlas ya. Es fácil decirlo pero no es fácil hacerlo, soy muy consciente. De todas formas considero muy positivas las obras que se están realizando. En es Pujols aún queda mucho trabajo por hacer y pienso que ahora todo el esfuerzo tendría que centrarse en este núcleo urbano, que es el que más plazas turísticas tiene de toda la isla.