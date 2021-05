Mil vehículos ya han reservado su entrada en Formentera este verano

Entre el pasado 15 de marzo y el 20 de abril se registraron un total de 900 prereservas, a través de la página www. formentera.eco, y se han realizado 300 consultas de información, ya sea por vía telefónica o a través del correo electrónico.

El propio conseller de Movilidad, Rafa González, detalló que la media diaria de pre reservas es de unas 25 y que se atienden unas ocho llamadas diarias solicitando información.

González manifestó que «desde el Consell pensamos que, desde la incertidumbre que hay en estos momentos, hay interés para venir a Formentera y eso es positivo».

Ni quads ni autocaravanas pueden circular

La regulación impide de forma expresa la circulación de quads «por los daños que ocasionan en la red viaria de Formentera, especialmente en los caminos de tierra, que son los mayoritarios en la isla», detalla el Consell. De la misma forma, entre el 24 de junio y el 1 de septiembre no se permite la circulación de caravanas y autocaravanas «por estar el camping prohibido y no disponer la isla de espacios habilitados para esta actividad». Los residentes deben solicitar la autorización para cada vehículo del cual sean titulares, pero no están sujetos al techo de vehículos. Solo en el caso de los automóviles o motocicletas que tengan autorización en la zona azul no será necesario solicitar el permiso, al incluirse por defecto en la lista de los autorizados.