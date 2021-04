Formentera matricula en marzo el doble de eléctricos que de gasolina

Las matriculaciones de vehículos en Ibiza siguen padeciendo las secuelas del coronavirus. En el primer trimestre del año sólo se registraron 705 vehículos, casi un 29% menos que hace un año, cuando comenzó la pandemia. Pero si se compara con 2019, el porcentaje de caída es aún mayor: casi un 48%. Aquel año ya se habían tramitado 1.352 vehículos en la jefatura de la Dirección General de Tráfico, casi el doble que en la actualidad.

Este sector, que sirve de termómetro de la economía, sigue también anémico en Formentera, donde sólo se han contabilizado 35 matriculaciones, aproximadamente las mismas que en 2020 y casi un 70% menos que en el primer trimestre de la época prepandémica. Los resultados de Mallorca son similares a los de Ibiza: una caída interanual del 25% y de casi el 49% respecto a 2019. Es decir, no hay isla ajena a esta crisis.

Pero si se analiza el balance intermensual (en este caso, de febrero a marzo) hay razones para el optimismo. En Ibiza se matricularon 313 vehículos en marzo, un 20% más, un dato mejor que el de 2020 (260) pero aún muy por debajo de los de 2019 (504) y 2018 (467). En Formentera también ha mejorado algo, con 17 tramitaciones (+54,5%), pero lejos del registro de hace dos años (76).

Entre las bajas matriculaciones y las ayudas que reciben, los híbridos y eléctricos son los únicos que resisten el chaparrón. En tres meses se han dado de alta 82 híbridos en Ibiza, un 36,6% más que hace un año (el mejor dato desde su fabricación), y 13 eléctricos (cuatro menos que en el mismo periodo de 2020). Sin embargo, sólo se llevan registrados 152 diésel (-18,3%) y 380 de gasolina (-43,3%). En el último mes se matricularon 44 híbridos y eléctricos en Ibiza, ya muy cerca del total de diésel (56). De seguir esta inercia (y ayudas), pronto los superarán… como ya ha ocurrido en Formentera, donde en marzo se tramitaron tres híbridos y siete eléctricos, es decir, 10 vehículos enchufables: sólo se adquirieron cinco, la mitad, cuyos motores necesitan derivados del petróleo para carburar (cuatro de gasolina y uno de diésel). En tres meses, el 37% de las matriculaciones en la pitiusa del sur han correspondido a aparatos que emplean energías limpias.

« Las caídas de las ventas superan el 40%. Y en talleres y postventa hay bajadas del 25%»

Los concesionarios de turismos están pasando por su peor momento desde la crisis de 2008. Sólo han dado salida a 404 turismos, un 32,5% menos que en 2020 y un 53,4% menos que en 2019. Es un dato incluso inferior al de 2009 (411). También es el peor dato de Formentera desde 2004: sólo 22 automóviles matriculados, lo nunca visto.

No va mejor con las motos: 141 registradas en Ibiza (-40%) y seis en Formentera (40% menos que en 2020 y 91% menos en comparación con 2019).

José Antonio Colomar, presidente de la Asociación Empresarial de Concesionarios o Distribuidores (AECA) de Automoción de Ibiza y Formentera, recuerda que las medidas anunciadas por el Gobierno para apoyar las ventas de los vehículos más ecológicos se pusieron en marcha hace dos semanas, de manera que no explican todo el incremento que han experimentado en las Pitiusas: «Lo que creo que está pasando es que se están introduciendo nuevos modelos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado. Y su precio ya está por debajo de los 40.000 euros, lo cual ayuda a impulsar sus ventas».

Colomar cree que ha llegado el momento de los eléctricos e híbridos: «Desde hace un par de años nos hacemos la misma pregunta: cuándo arrancarán. Pues ha llegado su hora. Desde ahora veremos incrementos importantes. Ya el año pasado se duplicaron sus matriculaciones. Este, lo mismo se triplican». No obstante, afirma que las subvenciones del Gobierno «no serán la clave para que los clientes se decidan a comprar propulsores de este tipo, si bien empujarán a muchos a tomar esa decisión. Hay que tener en cuenta que hay ayudas que llegan a los 7.000 euros».

«Lo peor, la incertidumbre»

Respecto al resto de motorizaciones, opina que «la crisis y la situación socioeconómica que vivimos han ralentizado bastante las ventas. Sobre todo la incertidumbre, que es lo peor para este sector. Hay mucha gente con posibilidad de comprar un turismo que está a la espera de cuándo abrirá el hotel donde trabaja o cuándo se normalizará la situación del restaurante donde cocina». En ese sentido, «todo está paralizado». Incluso los rent a car, desaparecidos en combate: «Están como la economía. Ante tanta incertidumbre no se atreven a comprar flotas. Hay ventas residuales, una decena como mucho porque han vendido los antiguos que tenían». Porque todo va «en función de las expectativas turísticas. Y si no son buenas, la gente no acaba de decidirse».

De ahí que el balance de los concesionarios se resienta: «Las caídas de las ventas superan el 40%. Y en talleres y postventa hay bajadas del 25%. Con esos descensos de facturación es imposible, como mínimo, evitar los ERTE parciales». En Mallorca, ya empiezan a ver las orejas al lobo: «En esa isla hay un grupo que ya ha pasado de los ERTE que tenía a los ERE y ha despedido a unos 40 trabajadores». En Ibiza, la mayor parte de las empresas del sector «aplica ERTE del 25% al 50% de sus plantillas porque la actividad no se ha recuperado».