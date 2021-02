El grupo Pacha ha alquilado recientemente, por un periodo de 15 años, el conjunto turístico de es Arenals, en la playa de Migjorn (Formentera), que incluye un grupo de 13 apartamentos y un restaurante. Uno de los representantes de la empresa, Víctor Agudo, explicó a Diario de Ibiza que la idea es convertir estos establecimientos «en un hotel con encanto, manteniendo siempre la filosofía de Formentera, algo austero, cómodo; la idea del restaurante es tener un buen producto y colaborar con proveedores locales», añadió Agudo.

El representante de Pacha indicó que para la empresa su presencia en Formentera «es el complemento perfecto para dos hoteles que tenemos en Ibiza y para el desarrollo que estamos teniendo». Agudo aclaró respecto a la actividad que quieren desarrollar: «No habrá nada que no esté consensuado con las autoridades insulares». Y aclaró que no piensan realizar ningún cambio relevante que afecte a los edificios: «Somos conscientes de que no podemos hacer nada de obras y solo actuaremos a nivel de decoración». La previsión que manejan es abrir esta temporada.

El modelo de negocio que plantea Pacha en es Arenals nada tiene que ver con el que se asocia a la marca y a la fiesta, apuntan. Ante los comentarios que ha suscitado la noticia del arrendamiento, aclaró: «No vamos a hacer un beach-club ni a masificar la playa con música, quiero enviar ese mensaje tranquilizador».

Está previsto que el grupo Pacha emita hoy una nota de prensa en la que explicará sus planes en es Arenals.

El Consell de Formentera

Por su parte, la presidenta del Consell de Formentera y responsable del área de Turismo, Alejandra Ferrer, confirmó ayer que recibió la pasada semana a los representantes de la empresa, que pidieron una cita para presentarle el proyecto. Ferrer manifestó al respecto: «Les hemos trasladado la necesidad de proteger una zona privilegiada y con un gran valor medioambiental».

Cumplimiento de la normativa

La presidenta del Consell añadió que la respuesta de la empresa fue que eran «conscientes de la fragilidad de la isla».

Pero también les advirtió de que la institución velará «por el cumplimiento de la normativa, como hacemos con todas las empresas de la isla».

Alejandra Ferrer insistió en que el mensaje que les transmitió es que el Consell garantizará «una isla tranquila y respetuosa» con el medio ambiente.

La empresa también avanzó a la presidenta que, «en breve, harán público su proyecto, ya que es a ellos [Pacha] a quien corresponde hacerlo».

El conjunto de instalaciones de es Arenals en la playa de Migjorn pertenece a una familia de Formentera que tras más de 25 años de actividad han decidido arrendar el restaurante y los apartamentos al grupo de las cerezas.

Sobre la cifra de la transacción, la empresa no la quiso desvelar «por respeto a los propietarios», pero señaló que se ajusta al periodo de tiempo por el que han firmado el contrato.

Ambas edificaciones se encuentran en la zona de afectación del deslinde de Costas.