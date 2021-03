Las ofertas de empleo en Ibiza de esta semana suponen interesantes oportunidades laborales para diversos perfiles profesionales. Entre todos ellos, destaca la demanda de socorristas en la isla. Consulta aquí mismo las bases para inscribirte y registra ya tu candidatura.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Almacén y Logística

ESPRESSA SELECCIONA:

Mozo - Administrativo/a para Eivissa

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - mañana.

Espressa Coffe & Water es la distribuidora oficial de Café Lavazza en España y busca un/a MOZO ADMINISTRATIVO/A en Ibiza.

Funciones:

Tareas de almacén:

- Recepción, preparación y expedición de mercancía, ya sea individual o paletizada.

- Colocación del stock en el almacén.

- Revisión de caducidades.

- Registro de instalaciones, sustituciones y retiros de máquinas.

- Realización del inventario del almacén y verificar diferencias.

- Asegurar el orden y limpieza en las instalaciones logísticas.

Tareas de administración/facturación:

- Gestionar la compra de producto para el almacén y asegurar el buen control de los albaranes del proveedor.

- Facturación a clientes.

- Control diario y reclamación de los saldos pendientes de cobro.

- Cuadre de caja de las furgonetas de reparto.

- Atención telefónica y presencial a clientes, proveedores y repartidores, en tienda y almacén.

- Control y gestión de pedidos y reparaciones.

- Seguimiento de consumos de clientes, ofrecer promociones y degustaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo - Administrativo/a en Eivissa.

Recursos Humanos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Head of People Capabilities para Eivissa.

Tasks:

- Lead the People & Capabilities Department, develop and implement a P&C structure and function in line with company's strategy.

- Ensure all People have a clear understanding of their role, responsibilities and organization's

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Head of People Capabilities en Eivissa.

Construcción

CONSTRUCCIONES DANISOL SELECCIONA:

Oficiales 1ª albañil para Eivissa

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª albañil en Eivissa.

Encargado de obra para Eivissa

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado de obra en Eivissa.

Arquitectura y Diseño

CONSTRUCCIONES DANISOL SELECCIONA:

Arquitecto técnico para Eivissa

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Arquitecto técnico en Eivissa.

Compras, ventas y telemarketing

ENERGYPOWER SELECCIONA:

Comerciales Ibiza para Eivissa

- 4 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Ibiza en Eivissa.

ART I LLUM SELECCIONA:

Comercial energías solar y renovables para Eivissa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de comercial energias solar y renovables en Eivissa.

Otros oficios y profesiones

MADELIFE TRAVEL EXPERIENCE SELECCIONA:

TATUADORES/AS PIERCER para Sant Antoni de Portmany

- 3 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TATUADOR / PIERCER en Sant Antoni de Portmany.

EMERGENCY STAFF SELECCIONA:

Socorrista para Eivissa

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Socorrista en Eivissa.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN IBIZA.