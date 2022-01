Miguel Tur: «No queremos utilizar la palabra ‘cancelar’, vamos a aplazar las fiestas»

Las fiestas de Sant Antoni no se van a celebrar en su totalidad en enero. Quizá tampoco en febrero. Pero la idea es, según el concejal de Fiestas, Miguel Tur, ir celebrando los actos más representativos antes del verano, a medida que la situación generada por el covid lo permita.

Un año más, el ritmo de las fiestas está marcado por el covid. ¿Cómo las van a celebrar este 2022?

Con mucho penar, porque pensábamos que ya podríamos disfrutar del lema que creamos hace dos años de fer poble, y volvemos a pegarnos un carpetazo en las narices: tenemos que volver a restricciones y a cancelar casi todas las fiestas.

Desde luego, están siendo años muy poco lucidos para la concejalía de Fiestas.

La concejalía de Fiestas está para hacer que la gente disfrute, pero últimamente nos quedamos a medias, no podemos hacer todo lo que queremos. Somos una de las concejalías que más ha cambiado, hemos evolucionado demostrando que las fiestas son mucho más que eso, que sirven también para que la gente venga al pueblo, se aloje en nuestros hoteles, coma en los restaurantes... En definitiva, para mover la economía.

Vuelve el día grande de Sant Antoni, ¿confía en que será parecido al de años previos al covid?

El año pasado no lo pudimos celebrar y consideramos que, ya que no íbamos a tener fiestas grandes, al menos debíamos mantener el día del patrón. Así que habrá paseo de carros, ballada pagesa, la bendición de los animales y la misa solemne. Respecto a las medidas, habrá que llevar mascarilla, que es el único requisito para los actos al aire libre.

Han esperado al último momento para confirmar las actividades, ¿qué actos han tenido que cancelar que confiaban poder celebrar?

Las que todo el mundo esperaba eran la Flower, la Movida y el campeonato de arroz de matanzas, que son las más emblemáticas. Pero no queremos utilizar la palabra cancelar, lo que vamos a hacer es desplazar las fechas y celebrar esas fiestas. Si en febrero se puede organizar el arroz de matanzas, se hará. Si también se puede celebrar la Flower en febrero, se hará. Y, si no, pues la organizaremos en marzo. Y lo mismo con la Movida. No queremos quitar la ilusión a la gente así que, aunque no estén dentro del marco de la festividad de Sant Antoni, creemos que se tienen que hacer. Hay que subir la moral, bastante tristeza hay.

¿Tenían ya todo cerrado para celebrar estos actos?

Sí, solo faltaban algunos detalles. Incluso habíamos hecho el trazo para pedir el pasaporte covid, pero viendo que esta variante es tan contagiosa y nos obligó a cancelar el último tramo del programa de Navidad, pensamos que lo mejor sería aplazarlos. Queremos hacer todo antes de la llegada del verano, antes de la apertura de la temporada.

Quizá lo más nutrido del programa son las actividades deportivas, aunque faltan iconos como la Marxa del Porquet, ¿también la celebrarán más adelante?

Actividades como la del Porquet hay que celebrarlas para que la gente disfrute. Son muy lucidas y, para hacerlas a medio gas, con poca participación y con miedo, mejor esperar. Así que también buscaremos una nueva fecha para el Porquet.

La Fiesta del Deporte sí se mantiene...

Sí, queremos galardonar a los deportistas que han cosechado éxitos en 2021 en el municipio. Se celebrará en el Cine Regio, se pedirá pasaporte covid, todo el mundo tendrá que ir con mascarilla... y será más austera que otros años, ya que hay una capacidad máxima y no podrá venir todo el mundo que quisiéramos. Pero los deportistas que han luchado tanto el año pasado se merecen este reconocimiento.

Cambiando de tema, Fitur se celebra en los próximos días, ¿cuál va a ser la línea de promoción de Sant Antoni?

Vamos a presentar una campaña muy potente que se llama ‘Un sol de todo el año, vive Sant Antoni 365’. Vamos a vender nuestro clima cálido, aguas turquesas, una apuesta por el talento local, el cultural, la gastronomía, la promoción hotelera y el deporte. Es una campaña para mostrar que nos pueden visitar tanto en enero como en octubre, en Navidad...

¿Demostrando que Sant Antoni es mucho más que fiesta?

En dos años hemos diversificado mucho la oferta, que es lo que hasta ahora no habíamos tenido. Ahora somos, por ejemplo, un destino gastronómico potente. Estamos galardonados tanto por Repsol como por Michelin, y también tenemos las bodegas. Para el turismo náutico, tenemos uno de los mejores clubes náuticos y paseos marítimos vírgenes de Ibiza. También vamos a promocionar la renovación hotelera, dar visibilidad a la inversión que han hecho los hoteleros que han creído en este cambio. Y, como innovación, vamos a implantar una nueva ruta del arte con esculturas de artistas tanto locales como de fuera con potencial. Esto, unido a las exposiciones en nuestras galerías, a los murales del Bloop Festival o de artistas callejeros, y a los bancos que vamos a instalar en todo el paseo pintados por un artista local... Vamos a hacer que Sant Antoni sea un destino artístico para visitar. Queremos que sea un paseo que te transmita, como si estuvieras en un museo.

Las reservas del turismo británico se han vuelto a disparar por la relajación de medidas en Reino Unido, ¿qué previsiones tienen?

Ya en la World Travel Market las reservas subieron como la espuma, luego volvieron a bajar por la incidencia... Hay que ser muy prudentes. Somos optimistas y estamos muy contentos con este aumento de reservas, pero siempre con prudencia. Ojalá este año Sant Antoni y Ibiza vuelvan a tener unos números como antes del covid. Somos un destino muy seguro, tenemos una imagen muy segura respecto a otros destinos.

¿Tienen en mente nuevos mercados?

Tenemos claro que no nos podemos centrar solo en el turista inglés, al que necesitamos y a día de hoy sigue siendo fundamental y nuestro principal visitante, pero vamos a buscar otros mercados. Hicimos una campaña muy potente en Holanda, ya que llevamos cuatro años con aumento del turismo holandés, y la continuaremos también este año. Vamos a buscar el norte de España, a vender ese sol que ellos no tienen, tanto en verano como en invierno, aprovechando que tenemos vuelos directos que se van a mantener. Y después daremos un pequeño paso para el cliente nórdico. Iremos cuatro días a vender el municipio dentro de lo que es el verano, ya que los vuelos son más de primavera a otoño.

¿A dónde van exactamente?

Vamos a Dinamarca. Era una iniciativa que teníamos prevista en octubre, que tuvimos que aplazar por el covid y que retomaremos en cuanto podamos. Tenemos que ajustarnos a las normativas. En definitiva, queremos vender la excelencia de Sant Antoni todo el año, a partir de estas ramificaciones.