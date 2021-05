Carmen Ferrer: «Celebramos la conservación de nuestras raíces y nuestra cultura»

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, este año sí se enfrenta a la celebración de Anar a Maig. Unas festividad, señala Ferrer, con «mucha tradición» y de «mucha unión». Y es que, tal y como recuerda, el año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia, no se realizó ninguna actividad y para ofrecer una alternativa a los vecinos se creó una página web, que este año también está activa, para llevar a cabo los actos de forma telemática. «Incluso la misa se retransmitió por la televisión local, pero con el cura solo», rememora. Para este año, se ha creado un mix de actividades que se celebrarán online y de forma presencial y, aunque no habrá toda esa «unión de gente». Ferrer confía en que el próximo año se puedan reprender las actividades con los actos más tradicionales como el desfile de carros engalanados: «Este año no podrá ser, pero esperemos que lo podamos recuperar el año que viene».

A día de hoy hay muchas restricciones vigentes, ¿cómo se afronta Anar a Maig?

Se afronta con ilusión porque al menos la gente hace todo lo que puede y también desde el Ayuntamiento, las colles y las asociaciones. Se hará lo que se permita hacer, por lo menos ir a misa y encontrarnos. Se tiene ilusión y ese espíritu de positivismo, de poder hacer actividades en la calle y poder estar. El año pasado, que no pudimos salir, fue un sentimiento muy triste con toda Santa Eulària vacía. Este año se hace con la ilusión de mantener este espíritu de Anar a Maig y que para el año que viene se puedan hacer más cosas porque la gente tiene muchas ganas.

A pesar de las limitaciones, el programa es bastante extenso y hay actividades para todas las edades, ¿qué criterio se ha seguido?

El criterio es que se puedan hacer con todas las garantías de seguridad. Uno de los criterios básicos es que haya riesgo cero. Garantizar que cumplimos toda la normativa y que no habrá riesgo de acumulación de gente ni que no podamos controlar. Y, a partir de aquí, un poco para todos los públicos, para los mas pequeños, para los jóvenes, música, exposición de flores... Está pensado para todos los públicos y para garantizar la seguridad. Y sobre todo, no olvidar que hay eventos online, que hay muchas actividades que pueden hacerse y que se pueden transmitir por Facebook y luego en la página web la gente las pueda revivir.

« Uno de los criterios para esta celebración es que haya seguridad y riesgo cero»

¿Qué actividad echará más de menos a nivel personal?

El momento de salir de misa y el ball pagès, que es cuando ves a todos los vecinos del pueblo y a toda la gente, porque es un sentimiento muy enraizado de tradición. Y el momento de bajar todos caminando con los carros engalanados y el encuentro de todas la colles en la plaza del Ayuntamiento y ver a toda la gente en la calle; es lo que más echaré en falta.

¿Y la que más ilusión le hace?

La entrega de la Medalla de Oro y los Premis Xarc. Es un reconocimiento del pueblo de Santa Eulària a aquella gente que ha dado altruistamente parte de su tiempo a enseñar a hacer alpargatas, para perpetuar las tradiciones y ayudar a los demás. Se premia con la Medalla de Oro a toda esta gente de nuestro municipio que hace un esfuerzo por los demás y por mantener nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Tal vez este es el acto más emblemático, más cariñoso y de más reconocimiento y de ponerlo en valor. Las cosas para cuidarlas se tienen que enseñar a quererlas. Creo que la cultura, la tradición y las raíces se deben mostrar. Se debe enseñar de donde vienen porque es el resultado de donde estamos, y respetar y conocer las tradiciones es el modo de respetarlas y cuidarlas. Creo que esto es un tema muy importante y va en el corazón de la festividad. Anar a Maig es la conservación de nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra tradición.

Después de un año duro, ¿se empieza a ver la luz?

Quiero pensar que sí. Es verdad que con la incertidumbre de esta situación no se puede decir que ya salimos porque las diferentes olas nos han enseñado que parece que no hay casos y que se ve la luz y luego se vuelve a caer. La vacunación y conocer más cómo funciona este virus creo que nos indica el camino a seguir. Debemos coger experiencia y tomar las suficientes medidas. La esperanza es la vacunación, que se acelere y podamos estar vacunados todos, y ver esta luz que queremos todos.

¿Cree que tras la pandemia nos hemos vuelto mejores personas?

La fase solidaria y la fase de ayudarnos ha salido en muchas situaciones y la experiencia nos lo ha dicho cuando estuvimos todos confinados ,con la gente que hizo comida para los que estaban solos o enfermos. Es verdad que el hecho de que se alargara más de lo esperado este confinamiento ha creado en mucha gente cansancio y dudas de si llegaremos a salir. Hay situaciones económicas dramáticas, se ha creado una situación de desesperanza en mucha gente y esto es un poco lo que temo. Hay que recuperar ese optimismo de que saldremos pronto, pero, desgraciadamente, hay gente que ha recibido un golpe económico muy importante y tenemos que estar ahí para recuperarlo y coger el ritmo. La salud ante todo, pero también la economía porque ha dejado a mucha gente maltrecha.

¿Qué mensaje envía a los vecinos de Santa Eulària?

Un mensaje de alegría porque finalmente podemos tener actos, aunque no podemos tener las fiestas de la forma en que nos gustaría. Enviarles mucha esperanza y destacar el orgullo de pueblo que somos porque hemos demostrado que, incluso, en los momentos más complicados hemos sacado lo mejor de nosotros y en poco tiempo lo habremos podido superar gracias al esfuerzo de todos. Les pido que disfruten de Anar a Maig lo mejor posible y seguir como hasta ahora, con esta energía y con esta vitalidad que han demostrado y han tenido en estas circunstancias tan complicadas.