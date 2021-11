Que los Fondos Europeos Next Generation suponen una oportunidad histórica que no se puede perder centró la mesa de expertos impulsada por CaixaBank y organizada por Diario de Ibiza y Prensa Ibérica bajo el título ‘Perspectivas económicas y Fondos Next Generation’. En este desayuno, celebrado en las instalaciones de Diario de Ibiza, participaron Joan Carrió, director de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas del Govern balear; José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Ramón Juan, director comercial de Empresas de CaixaBank en Balears, y María Àngels Marí, secretaria general de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef) que, además de ponente, actuó como moderadora.

Nuevo modelo económico

Durante el encuentro, los expertos coincidieron en el gran reto que tienen Eivissa y Formentera de conseguir un nuevo modelo económico y social que complemente al turismo, la necesidad de que las administraciones impulsen la recuperación a través de estos fondos, la colaboración pública y privada, así como la importancia de que todo tipo de empresas puedan acceder de forma sencilla y rápida a los fondos.

Respecto al cambio de paradigma económico, Carrió recordó que la pandemia «ha demostrado la fragilidad de la economía pitiusa, centrada en el turismo». Por lo que el Govern para incentivar otros sectores ha establecido cuatro ejes en los que deben sustentarse los proyectos que se presenten a esta convocatoria que son: diversificación económica, sostenibilidad, digitalización y cohesión social.

Ante las buenas perspectivas que suponen los 1.500 millones de euros preasignados a Baleares de Fondos Next Generation, llega el momento de presentar proyectos, un tema en el que Manuel Sendino se mostró escéptico ya que, en su opinión, «este tipo de convocatorias están diseñadas para las administraciones y para las grandes empresas». Aunque reconoció que «las pequeñas empresas también se beneficiarán de los fondos a través de la recuperación económica».

Una oportunidad que no se puede perder y que María Àngels Marí insistió, igual que Manuel Sendino, en que las administraciones deben ser las entidades tractoras de la recuperación. «En este caso, el sector público y el privado deben ir de la mano ya que queda mucho por hacer en eficiencia energética, gestión de residuos o gestión del agua».

Baleares tiene ya preasignados 1.500 millones de euros de Fondos Next Generation

Para despejar dudas sobre el acceso a los Fondos, Joan Carrió incidió en que hay proyectos estratégicos que sólo pueden asumir grandes administraciones, pero también existen líneas específicas para entidades de menos de 5.000 habitantes, para pequeñas empresas y para autónomos.

Acceso a los fondos Next Generation para Pymes y autónomos

En este sentido, tanto Joan Carrió como José Antonio Roselló y Ramón Juan tendieron la mano a los pequeños empresarios y a los autónomos para la presentación de proyectos. La Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, CAEB y CaixaBank cuentan con mecanismos para ayudar a los empresarios a redactar los proyectos que presenten a estos planes.

La prisa en la presentación de los proyectos fue otro asunto que se puso sobre la mesa. «Hay que correr», dijo el vicepresidente de la CAEB porque en 2023 estará ya todo «comprometido». Tanto es así que Carrió manifestó que «los fondos ya están aquí y actualmente se han cerrado 50 convocatorias».

PLAN DE CAIXABANK PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS FONDOS NEXT CaixaBank ha puesto en marcha un plan integral con el objetivo de facilitar el acceso a los Fondos Next Generation EU. El objetivo de CaixaBank, que cuenta con el asesoramiento de Deloitte, es colaborar en la difusión de las ayudas, agilizar su llegada a los beneficiarios para que puedan acometer proyectos de inversión con más seguridad, y anticipar sus efectos sobre la economía. La entidad ha diseñado un sistema de anticipo de subvenciones y de créditos que complementan la parte de la inversión que no esté cubierta por las ayudas europeas. Con ello, CaixaBank contribuirá a multiplicar la inversión de estos fondos europeos.

Por ello, el director de la OIE recomendó a las empresas «comenzar a trabajar en los proyectos para que se puedan presentar cuando salgan las distintas convocatorias».

En este sentido, la secretaria general de Pimeef apuntó que «los empresarios tienen muchas ganas» de acceder a los fondos, pero incidió en las dudas que todavía tienen sobre cómo se van a tramitar y cómo se van a canalizar». También echa en falta «un cronograma de publicación de las convocatorias de ayudas y más información sobre cómo se van a ejecutar». José Antonio Roselló insistió en «la divulgación» sobre todo entre las pymes y en la financiación de proyectos que «mejoren la eficiencia interna de las empresas».

El sistema financiero es fuerte y tiene una alta capacidad para prestar dinero

Por su parte, Ramón Juan animó a las empresas a utilizar los múltiples canales de información que tiene CaixaBank y señaló que el sistema financiero es fuerte y tiene una alta capacidad para prestar por lo que, en su opinión, «es difícil que un proyecto viable no encuentre financiación».