El conocimiento de las candidaturas ibicencas en las elecciones municipales y autonómicas está muy lejos de ser mayoritario entre la ciudadanía. Así se desprende de una evaluación propuesta a viandantes de Vila, Santa Eulària y Sant Josep, los tres municipios con mayor número de habitantes en la isla.

La selección final consta de los diez primeros que accedieron al reto de identificar fotografías aleatorias de cabezas de lista. Otra decena de peatones declinó la invitación, tres de ellos alegando su condición de italianos y seis porque llegaban tarde a algún lado, mientras que uno masculló, señalando un flemón, que todavía sufría el efecto de la anestesia del dentista. Estos son los resultados.

La primera encuestada en Vila, Águeda Barrena, reconoce al alcalde, Rafa Ruiz, y al presidente del Consell, Vicent Torres. Se confunde con el líder de Epic en Vila, Antonio Villalonga -«¿este es del PP?, creo que se presenta a Santa Eulària»- y pregunta si el diputado podemista Aitor Morrás es concejal.

«Tiene perfil de Podemos»

Barrena adivina que José Vicente Marí Bosó está al frente de una lista de los populares, pero la destina a la presidencia del Consell y no a Can Botino y no tiene «ni idea» de quiénes son Joan Ribas [número 1 de Ara Eivissa a Vila], Javier Torres [«tiene pinta de ser del PP», asegura sobre el candidato de Ciudadanos al Consell] ni la candidata insular de Vox, Esther Fernández van Sloun [«tiene perfil de ser de Unidas Podemos»], mientras que a la líder de esta última opción, Viviana de Sans, le atribuye formar parte del PSOE. «Termina ya, que estoy quedando fatal», bromea Barrena.

El alcalde de Vila y el presidente del Consell también son reconocidos de inmediato por José Ribas, al igual que el alcalde Santa Eulària, Vicent Marí, «que ahora se presenta al Consell por el PP». Le suena la imagen de Toni Villalonga, pero ignora su nombre y formación política. «Yo no quiero saber nada de políticos», aclara, aunque identifica sin dudar a Marí Bosó, Viviana de Sans y la candidata socialista al Parlament, Pilar Costa, mientras que desconoce a Esther Fernández y Javier Torres, así como a todos los candidatos de Ara Eivissa que aparecen en una misma foto.

El matrimonio formado por José Antonio Blasco e Isabel García accede amablemente a someterse al cuestionario, pero advierten de que sólo conocen a los socialistas. «Es que somos de un partido, porque somos trabajadores, y no vamos a cambiar». Blasco acierta con Rafa Ruiz, pese a la confusión de su esposa: «¿Este es el novio de la Malú», inquiere antes de excusarse por sus problemas de vista. «Es que tiene cataratas», aclara él.

Rumbo a Bruselas

«Este sí, este es del PSOE», añade Blasco ante la foto de Vicent Torres. «Y este lo conozco también, es el que entrevistaba por la tele, pero no sabía que se presentaba como político», comenta ante la foto de Jesús Rumbo, la apuesta de EPIC al Parlament balear. En el cómputo global, el showman acaba siendo uno de los más reconocidos.

«Sí, este es Rumbo, creo que va a las europeas o al Senado», explica Candy Partida en el Parque de la Paz. «Este es el alcalde, que acaba de bailar con nosotras aquí en el centro de abuelitos». También afirma conocer a otro alcaldable, Joan Ribas [«¿es de Ciudadanos?»], sospecha que Marí Bosó «tiene cara de ser del PP» y sabe que «ya tiene un cargo importante», mientras que acierta de pleno con que Vicent Marí abandona la alcaldía de Santa Eulària para optar al Consell. «De Vox no conozco a nadie», admite.

«¿Este es mi alcalde?»

También en el Parque de la Paz, Óscar Caro advierte de que es vecino de Sant Josep, así que se le muestran las propuestas de su municipio, que no acaba reconociendo. «¿Este es mi alcalde? Pues no lo sabía», admite tras descartar la foto de Agustinet. Sí que adivina al aspirante socialista y al del PP al Consell, pero no al resto.

El primer vecino consultado en Sant Jordi, Joan Orvay, sorprende con sus numerosos aciertos. Salvo Ciudadanos y Vox, Identifica a todos los candidatos a la alcaldía de Sant Josep, incluso con los motes familiares al alcalde socialista, Josep Marí Ribas « n'Agustinet», al candidato del PP, Javier Marí « n'Àngel»y al de Proposta per Eivissa, Vicent Torres [ en Jordi], que, casualmente, son nombres de pila en los tres casos. Sólo se confunde con la propuesta de la ex teniente de alcalde del PSOE, Paquita Ribas [Proposta per Sant Josep, en vez de Compromís amb Sant Josep].

Al igual que Orvay, Luis Riancho no atina con el nombre de Mónica Fernández, pero sabe que es alcaldable por Unidas Podemos [«trabajaba de peluquera aquí al lado», precisa]. Identifica a Agustinet, pero no a Javier Marí, y no recuerda el nombre de Vicent Marí, pero sí que se presenta al Consell. «Llevo 50 años aquí, pero me sigo confundiendo con los apellidos». «Sí, este sé quién es [señala la foto de Rumbo], pero no sé dónde se presenta ni si ha creado un partido nuevo».

Los consultados en Puig d'en Valls siguen la tónica general. «No veo la tele, así que es imposible que conozca a ninguno», sentencia Marta Anyols. Cumple su palabra, aunque adivina el partido de la alcaldable Carmen Ferrer [«con este vestido, es del PP seguro»], así como que «este señor tiene un cargo importante», al ver a Vicent Marí frente a las banderas oficiales.

«Lo conozco, pero no sé su nombre», exclama Marisa Blázquez al ver a José Sánchez Rubiño, el candidato municipal de Ara Eivissa. Y del resto de aspirantes, «a éste [Rumbo] de verlo por la tele». Por último, Xico Sala sabe el nombre de su todavía alcalde y del presidente del Consell, además de reconocer el rostro de los candidatos a su municipio.