Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se reunieron a mediados de la semana pasada para abordar posibles escenarios tras las generales del 23 de julio. Así lo aseguran fuentes de la dirección nacional Vox y han confirmado después fuentes del Partido Popular. Ambos dirigentes mantuvieron el lunes una conversación telefónica donde se emplazaron a una reunión, después de que la suma de PP y Vox quedase lejos de la mayoría absoluta -con 172 escaños tras el recuento del voto exterior, sin llegar a los 176 necesarios-. La reunión, según los de Abascal, habría tenido lugar entre el miércoles por la tarde y jueves por la mañana.

Mientras el PP insiste en intentar la formación de un Gobierno, desde el partido de Abascal admiten las escasas opciones de que esta vía prospere, y apuntan a que las "únicas piezas del puzzle" que faltan por encajar son los Gobiernos de la Región de Murcia y de Aragón, donde negocian los Gobiernos de los populaes Fernando López Miras y Joge Azcón, con la amenaza de una repetición electoral en el primer caso tras activarse el reloj para los pactos en la investidura fallida del presidente murciano.

Desde la misma noche electoral, Abascal ha culpado al PP de los resultados del bloque de derechas, acusándole de haber "frustrado la alternativa" con sus llamamientos al voto útil y con las encuestas "manipuladas". El encuentro entre el líder de Vox y del PP no parece haber provocado acercamiento alguno entre las dos partes; prueba de ello es que el partido de Abascal mantiene a día de hoy la ofensiva contra el PP, tal como ha reiterado su portavoz Jorge Buxadé.

En rueda de prensa, el dirigente ha acusado a los populares de "haber contribuido a la demonización de Vox" y de haber "perjudicado gravemente la alternativa a Sánchez", y ha criticado que "tanto Feijóo como sus líderes se pasaron la última semana de campaña asegurando que rozaban la mayoría absoluta". "Vox no tiene nignuna culpa de que el P fuera irresponsable en su campaña", ha remachado.

El malestar de Vox hacia los populares se hace evidente en cada una de sus declaraciones, y este mismo lunes Buxadé también ha cargado contra la "falta de valores humanos" de Juanma Moreno Bonilla después de que el presidente andaluz asegurase este fin de semana en una entrevista que el PP debe llamar al centroderecha sin mirar a Vox, y que asegurase que la posible alianza con Abascal había generado rechazo en una parte del electorado.

"Política útil"

En el partido de Abascal mantienen su exigencia de "hacer valer" los votos pidiendo entrar en los Gobiernos a cambio de su apoyo, aunque la semana pasada su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros ironizó con que no bloquearían una investidura de Feijóo si consiguiera el apoyo de "socialistas buenos".

"Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser obstáculo para evitar ese Gobierno de destrucción nacional", dijo entonces Espinosa de los Monteros. La reunión entre Abascal y Feijóo, señalan fuentes de la dirección, se habría producido después de estas declaraciones, aunque no hay signos de que se haya producido entendimiento alguno.

Este lunes en rueda de prensa Buxadé ha sacado pecho de las políticas que están llevando a cabo desde regiones como Comunidad Valenciana, Extremadura o Baleares donde sí han llegado a pactos con el PP, reivindicando la puesta en valor de los votos a Voz para poner en marcha "políticas útiles". En este sentido, ha pedido los mismo para Murcia y Aragón, donde ha reiterado la "mano tendida para conformar gobiernos útiles y seguros que puedan empezar a tomar medidas de manera inmediata".

El portavoz de Vox ha reconocido que Sánchez tiene "ventaja competitiva en las negociaciones"·, porque "tiene la capacidad de ceder en todo y vender a todos", al tiempo en que ha reiterado que "no nos sentaríamos en la mesa con Bildu ni con Junts ni con ERC". La frase final de su rueda de prensa, sin embargo, retomaba la idea de Espinosa de los Monteros de que "no vamos a ser un obstáculo para un gobierno que evite un gobierno de destrucción nacional". Una afirmación que, apuntan fuentes del partido, no supone un cambio en las tesis de la formación, que ha reclamado la entrada en el Gobierno a cambio de su apoyo.