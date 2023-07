Pedro Sánchez busca un golpe de efecto a seis días de las elecciones. Frente a los “pronósticos interesados” que auguran una victoria clara de Feijóo, el candidato socialista se ha lanzado a por el voto progresista que se diluyó como un azucarillo el pasado 28 de mayo en provincias pequeñas como Huesca. Con apenas 24 horas de previsión y llegado directamente desde Bruselas (ha hecho aparición en mitad del mitin bajo gritos de "presidente, presidente"), Sánchez ha pedido a ese electorado que “nunca ha votado al PSOE o que se abstuvo” e incluso a aquellos que votantes del PP y Ciudadanos que repudian los pactos con Vox que apuesten por el PSOE porque “una sociedad solo puede avanzar a golpe de conquistas sociales”.

"A todos los que votaron progresista y no al PSOE en provincias como Huesca el pasado 28 de mayo, quiero deciros que el voto al PSOE tiene un doble valor: garantizamos cuatro años más de progreso y avances sociales y es el único voto que frena al PP y Abascal. Por eso pido el voto a todos los progresistas de Huesca para consolidar los votos y los avances sociales de los últimos cuatro años", ha dicho Sánchez.

Los socialistas aragoneses han cerrado filas pese a sus públicas y notorias diferencias con la dirección nacional, muy próxima al PSOE de Huesca, afín a Sánchez y encabezado hoy por Miguel Gracia, Fernando Sabés y Marcelino Iglesias. El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha acudido al Hotel Abba de Huesca junto al núcleo duro: Mayte Pérez, Carlos Pérez Anadón, Marta Gastón, Horacio Royo o Lola Ranera.

Sánchez carga contra los "pronósticos interesados"

Este lunes es el último día en el que la legislación electoral permite publicar encuestas. Sánchez calificó de "pronósticos interesados" las encuestas publicadas hasta ahora. Todas dan una victoria clara al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la excepción de la que publica el CIS de Tezanos, que refería un triunfo socialista por 1,4 puntos porcentuales. "No conocen a los socialistas: nosotros no nos resignamos, sino que reforzamos nuestra determinación en que ganarían los españoles y españoles con avances que votaron".

El presidente del Gobierno también ha criticado a "esos que tanto han hablado de nuestros pactos estos cuatro años". Por ahí ha atacado el socialista madrileño, que ha denunciado que "no deja de ser doloroso que el primer pacto entre PP y Vox en las comunidades autónomos sea cuestionar los derechos LGBTI, negar la violencia mahcista o censurar la cultura". "No son sus derechos: son las libertades de miles de hombres y mujeres que no se van a dejar arrebatar esos derechos el próximo 23 de julio".

Respecto a sus pactos, criticados por apoyarse en el independentismo catalán y en Bildu, ha referido: "Mirad, busco votos hasta debajo de las piedras para sacar adelante una reforma laboral que haga que en vez de uno de cada 10 contratos sean indefinidos ahora sean 5. Busco votos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones conforme al IPC, para aprobar una ley de muerte digna, para reconocer el derecho a la prestación de desempleo para las trabajadoras del hogar y para elevar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas", ha referido Sánchez, para rematar: "Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros: nosotros llegamos a acuerdos para avanzar en derechos y libertades y ellos acuerdan con Abascal retroceder en derechos y libertades".