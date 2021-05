Isaías Táboas: "La liberalización debe ser igual en Francia"

¿Qué supone la llegada de la competencia para Renfe?

La liberalización la vemos como una oportunidad, con la digitalización y los cambios culturales internos como palancas principales para que la compañía afronte el futuro. También se abre el mercado de viajeros en las mejores condiciones. Además será una manera de que los clientes puedan comparar, porque eso les llevará a la conclusión de que el servicio que Renfe ofrece es de primerísima calidad.

¿Qué medidas prevé para aprovechar esas oportunidades?

Las oportunidades que presenta este nuevo escenario pasan por mejorar en todos los aspectos como compañía. Y especialmente en aquellos aspectos destinados a la mejora de la atención a nuestros clientes, la información que les ofrecemos y las posibilidades de acceder a nuestros servicios de forma más fácil y amigable. En este terreno, cualquier pasajero que haya viajado en un AVE últimamente habrá notado que estamos avanzando bastante, aunque aún nos queda camino por recorrer. Queremos consolidarnos como referente en mantenimiento de material rodante ferroviario, un área menos visible pero fundamental. También hay una oportunidad para la transformación de los recursos humanos de la compañía. El Plan Estratégico que hemos diseñado busca aumentar las capacitaciones digitales de la plantilla, disminuir la edad media e impulsar políticas de igualdad de género. Hay que mejorar las capacidades tecnológicas, un ámbito que desempeña un papel clave en el proceso de transformación digital.

Pero los clientes dan mucha importancia al precio...

El precio es solamente una parte de los aspectos que los clientes tienen en cuenta. La calidad de los servicios y la experiencia de viaje, la garantía, son aspectos que no debemos olvidar. Por ejemplo, no ha habido ninguna empresa de transporte de viajeros en España que haya tenido el comportamiento de Renfe devolviendo el dinero (cerca de 85 millones de euros) de los billetes comprados y que no se han podido o querido utilizar. En todo caso, los llamados servicios ‘low cost’, que nosotros preferimos llamar ‘low price’, resultan estratégicos para la compañía en el contexto de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril porque, básicamente, nos van a permitir captar viajeros nuevos y viajeros que hasta ahora viajaban por carretera. Se trata de ofrecer un nuevo servicio de transporte rápido, más económico y sencillo de utilizar, especialmente para facilitar los viajes en grupo, y manteniendo los valores clave que caracterizan a Renfe en Alta Velocidad: puntualidad, servicio, intermodalidad y seguridad.

¿Y que peso van a tener los trenes internacionales?

Mantenemos relaciones comerciales con los principales operadores europeos y, especialmente, con el operador en Francia, SNCF, con el que operamos trenes entre los dos países de forma conjunta. Otro tema diferente es la evolución futura de los trenes nocturnos. Respecto de los nacionales, a medida que vamos reduciendo tiempos de viaje dejan de tener sentido en la forma en que funcionaban históricamente. Es un tema en el que seguimos atentamente las posibles decisiones comunitarias porque, según nuestra experiencia, son servicios que no son rentables si no cuentan con ayudas públicas.

La liberalización en Europa es equivalente a la de España?

En España, el proceso de liberalización está siendo un modelo desde el punto de vista de las garantías y el respeto a los intereses públicos y privados. Nos gustaría que ese mismo modelo liberalizador se aplicase de forma equivalente en Francia y en los países de los operadores que vienen a competir en nuestro país. Francia es un ejemplo. SNCF opera ya en España a través de Ouigo, pero Renfe y los fabricantes de material españoles como Talgo encontramos muchas dificultades para avanzar al mismo ritmo con el AVE en Francia.

¿Qué trasvase está previsto de viajeros de AVE a AVLO y Ouigo?

Esperamos ser capaces de ampliar la base de mercado captando viajeros que ahora se desplazan por carretera y creemos que eso permitirá la existencia de diferentes servicios que operaran en el corredor Madrid–Barcelona para que no se produzca un trasvase significativo de viajeros del AVE a los servicios de bajo precio.¿Cómo será el verano para el transporte ferroviario en España?

Mantenemos un análisis día a día de las condiciones. Vemos un verano en el que se recuperará parcialmente la demanda, pero todavía con recorrido para llegar a los niveles prepandemia.