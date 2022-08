Isabel Rodríguez: «La huelga es un derecho, pero ahora también es una irresponsabilidad»

¿Pueden estar tranquilos los ciudadanos de los dos archipiélagos españoles ante la convocatoria de huelga?

Sí. Son unos servicios mínimos muy parecidos a los que fijó el Ministerio para la huelga de Ryanair.

En detalle, ¿cuáles son los porcentajes de protección?

Elevados, tanto los residentes como nuestros clientes que van a desplazarse de vacaciones a Balears o Canarias pueden dormir tranquilos. La huelga está convocada entre el 28 y el 6, en los días de agosto hay unos servicios mínimos de un 81% y en los de septiembre, un 79%.

¿En vuelos?

Con nuestros cálculos, se va a quedar fuera del servicio mínimo en torno a un vuelo diario de ida y vuelta en toda Canarias y otro en el caso de Balears.

¿Afecta a todas las islas?

No. Solo Gran Canaria, y no todos los días, y Tenerife, en menor proporción, en el caso de Canarias. En el caso de Balears, la afectada es Mallorca. Ni Lanzarote, ni Fuerteventura, ni La Palma, ni Ibiza, ni Menorca tendrán ningún problema. En nuestra web hemos publicado la información de todos los vuelos afectados.

¿Y en el conjunto del país?

Si el desplazamiento es inferior a 500 kilómetros y un transporte alternativo permite cubrir la distancia en menos de cinco horas, los servicios mínimos son del 35% en agosto y del 32% en septiembre. Estamos trabajando para ofrecer todas las posibilidades de reubicación a todos los clientes que se vean afectados. En el caso de las conexiones internacionales, el porcentaje es más alto.

¿Cómo resarcirán a los que estén afectados a pesar de todo?

Hemos orientado nuestros esfuerzos a ofrecer la máxima flexibilidad, pero no solo para los afectados de manera directa, sino a todos los clientes, incluidos los que vayan a viajar en vuelos protegidos por los servicios mínimos. Les damos la posibilidad de obtener un bono por el importe total de la reserva o un cambio de fechas. Si el vuelo finalmente no se puede operar por la huelga, también les ofreceremos reubicación en otro vuelo, ya sea nuestro o de otra compañía. Si nada de esto les satisface y deciden no viajar, les reembolsaremos el importe total de la reserva.

¿Qué diferencia existe entre el bono y el cambio de fecha?

El cambio de fecha lo haces directamente y tienes hasta el 31 de octubre para volar. El bono te da un código con el importe de la reserva y tienes doce meses para gastarlo en cualquier ruta, digamos que es como un monedero.

¿Continúan las conversaciones o las diferencias son insalvables?

Seguimos tendiendo la mano para la negociación, estamos abiertos al diálogo. Queremos llegar a un acuerdo que sea beneficioso tanto para los tripulantes de cabina como para la empresa. Nuestro deseo es que todos los empleados trabajen contentos.

USO fija el aumento salarial que ustedes ofertan en un 2,4% y la empresa en un 5,1%. ¿Dónde estriba esa diferencia de más del doble?

Pues no le puedo decir qué cálculos ha hecho USO. Ahora, hemos firmado un acuerdo con CCOO, el otro sindicato con representación, y el incremento es de ese 5,1%. Por cierto, ese documento está vigente y lo vamos a hacer efectivo con independencia de que la huelga siga convocada.

¿Le queda la sensación de que la hoja de ruta conducía a la huelga?

La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, pero sí consideramos que es una irresponsabilidad en este momento. Acabamos de pasar dos años de pandemia muy duros para las aerolíneas. Salir adelante ha sido muy complicado y ahora es cuando nos estamos levantando. Estamos intentando llegar a los niveles de 2019 con muchísimo esfuerzo y trabajo, y necesitamos el apoyo de todos; tenemos que dar lo mejor para superar un momento tan malo.

Cuentas aparte, ¿la operativa actual permite a la compañía dar por superada la pandemia?

A día de hoy estamos viendo que las cosas funcionan bien. Julio y agosto han sido meses muy buenos, pero tenemos poca visibilidad sobre el tiempo que nos resta hasta concluir el año. La demanda se está comportando bien, pero los hábitos de los clientes han cambiado bastante con la pandemia. Antes compraban con tres meses de antelación y ahora ese plazo se ha reducido a uno y hasta a menos tiempo. Es muy difícil ver más allá de octubre y, además, en un entorno muy complejo, de mucha incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y cuando tenemos todos los días artículos y noticias que advierten de la posibilidad de una crisis económica en el último trimestre.

Aun a ciegas tienen que diseñar sus estrategias. ¿Cómo va a evolucionar la oferta en el próximo invierno?

Si algo nos ha aportado la pandemia, es la capacidad de reaccionar en tiempo récord, hemos ganado mucha flexibilidad. Por supuesto que tenemos marcada una estrategia, que pasa por seguir apostando por Canarias y Balears, son nuestros mercados core. Para invierno, vamos a incrementar un 17% los vuelos a Canarias y un 35% en el caso de Balears. Fíjese que ese crecimiento se establece en comparación con 2019, cuando aún no había estallado la crisis sanitaria.

¿Habrá un nuevo convenio para la tripulación de cabina como ha anunciado la compañía que es su intención?

Insisto. Estamos totalmente abiertos a la negociación en todo momento. Las reuniones son diarias para seguir tendiendo la mano a la negociación y el diálogo. Nuestra idea siempre es la de alcanzar un acuerdo.