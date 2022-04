Bruselas bendice los "megapesqueros" pero ataca los aparejos de arrastre

“La Comisión Europea propondrá las medidas necesarias para limitar el uso de las artes de pesca más dañinas para la biodiversidad, especialmente en los fondos marinos. En particular, estudiará cómo conciliar el uso del arrastre de fondo, dado que hoy en día ese tipo de pesca es la actividad más perjudicial”. Es una frase literal del Comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, a respecto de la denominada Estrategia de la Biodiversidad, en una respuesta parlamentaria en la que no aportó datos que sustentaran su afirmación.

Este mes de abril, de hecho, Bruselas pretende lanzar este plan de acción, que entre las principales medidas incluye la de limitar la actividad de la flota arrastrera a través de la expansión de las áreas marinas protegidas. No obstante, Sinkevicius no mantiene la misma postura respecto a los megaarrastreros, capaces de congelar más de 250 toneladas diarias de pescado.

El comisario ha respondido, también por escrito, a una cuestión sobre la actividad de este tipo de superarrastreros. En concreto sobre el Margiris, el segundo mayor pesquero del mundo (142 metros de eslora y 9.500 GT), que el pasado febrero dejó una inmensa mancha de 100.000 bacaladillas muertas en el Golfo de Vizcaya, frente a las costas de La Rochelle. A preguntas de tres eurodiputados franceses (France Jamet, Herve Juvin y Hélène Laporte), Sinkevicius ha descartado poner coto a su actividad.

“Las normas de la PPC vigentes no limitan específicamente el tamaño de los buques individuales ni definen el término súper con respecto a este o cualquier otro arte y, en este momento, la Comisión no considera que sea necesario modificar estas normas”, apuntó. El propio Margiris sí fue expulsado de aguas de Australia, entonces bajo el nombre Abel Tasman, y países como Irlanda o Chile también le mostraron un cartel de not welcomed (no bienvenido).

Todo en el Margiris es extraordinario. Por ejemplo, su capacidad es superior a la que suman todos los barcos de palangre de fondo y enmalle registrados en Galicia. Otro: es seis veces más grande, también en GT, que la media de los pesqueros gallegos de gran altura. Es la antítesis de lo ordinario: solo él es capaz de capturar y congelar 250 toneladas de pescado al día, a través de un inmenso aparejo que extiende sobre una superficie equivalente a seis campos de fútbol y un parque de pesca con bombas y cintas transportadoras.

Construido en 1985 en el desaparecido astillero Tacoma Boatbuilding Company –reformado en el 97 en Noruega–, tiene bandera de lituania, país de origen del comisario Sinkevicius. Es propiedad de una de las mayores compañías pesqueras de Europa, Parlevliet & Van der Plas, abonada a los colosos. Suyo es también el arrastrero congelador Annelies Ilena, con pabellón de Polonia y 144,6 metros de eslora. Este sí es, a día de hoy, el mayor barco de pesca del mundo.

Para la Comisión Europea, la solución para evitar incidentes como el de La Rochelle está en los propios Estados miembros. “Está preocupada por este incidente y está en contacto con las autoridades competentes y del pabellón en cuestión, ya que corresponde a los Estados miembros garantizar el control y la ejecución de todas las actividades dentro del ámbito de la PPC”. A su juicio, la mejor herramienta de control es la instalación de cámaras a bordo.