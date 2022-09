Prevención de residuos hoy, para un mañana resiliente

Cuando hablamos de prevención de residuos hay que poner el foco en varios sectores sin cuyo apoyo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el logro de conseguir una isla comprometida con la economía circular, no serán metas alcanzables.

Desde IbizaPreservation, consideramos que es necesario enfatizar la importancia de la implicación tanto de las empresas como de la Administración. Estas instituciones resultan fundamentales, ya que sin una correcta legislación que garantice el cumplimiento de la ley, sin un genuino interés por una sociedad más sostenible, y sin un sector empresarial implicado 100%, la reducción de residuos no llegará nunca a buen puerto. Sin embargo, en esta ecuación, no podemos olvidarnos de otro protagonista esencial en el que queremos centrarnos desde esta tribuna: la ciudadanía.

Según datos obtenidos de Eurostat, en España reciclamos aproximadamente un 34,7% de nuestros residuos urbanos, una cifra muy alejada aún de la de los países que lideran esta lista: Alemania (66,7%), Eslovenia (59,2%) y Austria (58,2%). De hecho, en nuestro país estamos más de 10 puntos por debajo de la media europea (47,7%). Esto demuestra que, a pesar de llevar ya muchos años con el sistema de reciclaje actual, los datos ponen de manifiesto una implicación por parte de la sociedad que no es tan elevada como cabría esperar en el actual contexto de emergencia climática.

Son muchos los expertos que nos hablan de que el modelo de reciclaje basado en confiar en la “concienciación” es un error, y que advierten de que éste debería reemplazarse por la separación obligatoria por ley en cada hogar. Parece evidente que el actual sistema de reciclaje no funciona, y esto es algo que es necesario conocer para que la ciudadanía entienda por qué es necesaria su implicación activa. Todo lo que no se separa adecuadamente en casa, es mucho más costoso de reciclar y lo más probable es que acabe en un vertedero o incinerado. Por eso es necesario que el eslabón final que decide si separa o no, es decir, cada individuo de la sociedad, se implique.

Pese a los esfuerzos de comunicación que el sector ambiental viene realizando desde hace años, parece evidente que a mucha gente aún le cuesta asumir la importancia de su implicación en lo que la prevención de residuos se refiere. En este sentido, los próximos años van a ser cruciales en materia de sostenibilidad y, por ello, es necesario dejar de autoengañarse pensando que si algo no está funcionando, “es porque son los otros los que no están haciendo nada”. La realidad es que si cada persona desde su ámbito de actuación colabora y pasa a la acción, el cambio será real, y los hábitos de cada uno y de cada una empezarán a dar sus frutos en el entorno: una isla más limpia, una isla con una mejor gestión sostenible, una isla sin residuos.

Por mucho que el sistema nos ofrezca diversas soluciones que pretende hacer pasar por “verdes”, es responsabilidad del consumidor decidir cuál es su elección: aceptar o no la bolsa de plástico en sus compras, elegir o no ese producto con envoltorio plástico, reducir residuos, reciclar adecuadamente, o aprender a generar menos desperdicio alimentario. Es labor de todos y todas interesarnos por estos temas y por supuesto, también lo es crear una comunidad que se ayude mutuamente para conseguir objetivos comunes.

En Plastic Free Ibiza y Formentera se nos consulta frecuentemente, desde diversos sectores, cómo hacer las cosas mejor, y en lo que respecta a la ciudadanía, vemos que gran parte de la sociedad muestra un interés genuino y creciente en conocer soluciones y nuevas formas de mejorar el trabajo individual a realizar en este sentido.

Conseguir un entorno sostenible y seguro para todos depende de nuestras elecciones diarias más de lo que pensamos

Por ello, desde IbizaPreservation, con el apoyo del Consell de Ibiza, y de la mano de Plastic Free e Ibiza Produce, hemos organizado este próximo 7 de septiembre una jornada en la que abordar todos estos asuntos y buscar soluciones a esta problemática dirigida a la comunidad ibicenca. Las personas que vivimos en esta isla tenemos muy presente la degradación a la que se ve sometido nuestro territorio a causa de la ausenciade un modelo de consumo sostenible real y viable. Se habla mucho de economía circular pero a veces es difícil pasar del discurso a la práctica, por eso, para saber cómo llevar las ideas a la práctica, queremos explicar a la ciudadanía qué puede hacer en su día a día.

Así, bajo el título ‘Prevención de residuos hoy, para un mañana resiliente’, hemos preparado una interesante propuesta donde diferentes personas con distintos proyectos nos ayudarán a implementar soluciones sostenibles y realistas. Se trata de un encuentro divulgativo dirigido a la ciudadanía en general en el que trataremos asuntos relacionados con la reducción de residuos, la lucha contra el desperdicio de alimentos, los espacios presentes en Ibiza en los que poder comprar de una manera más circular, la reducción del consumo en la industria de la moda, o los proyectos locales que actualmente están contribuyendo realmente a la circularidad de nuestra propuesta. El objetivo es dotar a la ciudadanía de herramientas prácticas para que, si no estás trabajando por un futuro circular en tu entorno, empieces a hacerlo cuanto antes.

La jornada es gratuita y tendrá lugar en el Hotel Royal Plaza a las 10 horas del día 7 de septiembre, y desde Plastic Free, Ibiza Produce e IbizaPreservation, confiamos en que sean muchas las personas que quieran acompañarnos en una jornada dedicada al cuidado de nuestra isla y a la prevención de nuestros residuos. Un día pensado para la comunidad ibicenca, con el objetivo de aprender y aportar, entre todos y todas, soluciones conjuntas que sumen en positivo. Te esperamos.