La mirada de Joan Costa

Vicent Costa Torres, mestre d’aixa, contempla desde su llaüt un barco de crucero en el puerto de Ibiza. El llaüt ‘Lunes’ fue construido en Menorca en 1954 y reconstruido de nuevo en Ibiza por Vicent Lluc allá por el año 2004. Los mestres d’aixa se dedicaban a diseñar, reparar y construir barcos de madera. Sus conocimientos venían de la transmisión oral de sus antepasados y no tenían formación universitaria, por lo que muchas veces se veían obligados a utilizar la documentación de un barco enviado a desguace para construir otro de sus mismas características y poder legalizarlo. Las tradicionales pequeñas embarcaciones de madera contrastan con los enormes monstruos de hierro que navegan actualmente en nuestros mares, como el barco de crucero atracado en el muelle que se ve al fondo en la imagen. 13/Octubre/2006 Islas Baleares. Ibiza

La invasión de los huevos fritos

Un grupo de medusas de la especie Cotylorhiza tuberculata en la playa de es Pas de s’Illa. Las medusas huevo frito, llamadas así popularmente debido a su forma, llegan cada año a nuestras aguas a finales del mes de agosto y es común encontrarlas hasta principios de octubre, justo durante la época en que la temperatura del agua es más alta. Este año pude fotografiar este numeroso grupo de ellas muy a principios de agosto, lo que para mí es una señal inequívoca que indica que el mar ha adelantado su calentamiento respecto a otros años. Además ha sido posible ver muchos más ejemplares que otros veranos. Lamentablemente, ello confirma los peores vaticinios de los científicos acerca del cambio climático, que sin duda traerá cambios notables respecto a la flora y fauna de nuestras aguas en un futuro no muy lejano. 7/Agosto/2021 Islas Baleares. Ibiza.

La capilla despejada

Atardecer en la capilla de s’Atalaia de Sant Antoni. Nunca se puede sacar nada positivo de una tragedia como un incendio forestal, pero en este caso las llamas que devoraron la Atalaia de Sant Josep en el verano de 2018 y luego de nuevo en agosto de 2020, permitieron dejar al descubierto la capilla rural que hay en su cima. Se trata de una pequeña ermita, construida en 1942 por el Ayuntamiento gracias a donaciones particulares. Solía estar escondida entre un bosque de pinos y era muy desconocida por la mayoría de ibicencos, pero ahora es posible contemplarla desde muy lejos debido a los efectos de dichos incendios. Desde allí se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de la bahía de Portmany y de los Illots de Ponent. Esta imagen fue tomada al atardecer, y para evitar que la capilla se limitara a una simple silueta, coloqué un flash separado de la cámara para así resaltar su fachada y la cruz que hay en ella. 6/Diciembre/2021 Islas Baleares. Ibiza.

El maestro alfarero

El ceramista Toni Frigoles posa orgulloso junto a una de sus obras en su taller de trabajo en Can Negre. Toda una vida trabajando el barro. El maestro Toni Frigoles, discípulo del famoso ceramista Joan Daifa, ha creado a lo largo de su vida miles de botijos, terracotas púnicas, jarras, ceniceros, lámparas... cualquier cosa que se pudiese hacer usando simplemente sus manos y un material tan básico como el barro. Durante mi proyecto fotográfico sobre las costumbres, las tradiciones y los oficios que parecían destinados a extinguirse en Ibiza, contacté con el veterano alfarero que me recibió en su taller de Can Negre y muy amablemente me enseñó su metodología de trabajo y muchas de sus piezas. Por desgracia, esta es otra de las labores en la que los jóvenes apenas están interesados y probablemente está destinada a desaparecer. Imagen utilizada en la exposición ‘Naltros’, organizada por el Consell de Ibiza y la Fundación Sa Nostra en 2006. 14/Julio/2005 Islas Baleares. Ibiza.

Buceando en na Coloms

Un buceador explora los fondos de las aguas de la Cueva de la Luz, en Sant Mateu. Muy cerca de Cala Aubarca está una de las cuevas más famosas de la isla, la cueva de Na Coloms, también conocida como Cueva de la Luz por los buceadores. Es accesible tanto desde tierra, después de andar un buen rato por complicados caminos, como desde el mar. La cueva también es muy conocida por el grupo de especialistas de buceo de la Guardia Civil por haber tenido que ir en varias ocasiones a rescatar a excursionistas que habían bajado por el hueco que tiene la cueva en su parte superior y después no habían sido capaces de salir por sus propios medios. Para los buceadores, la mejor hora es ir hacia el mediodía, justo cuando los rayos del Sol se cuelan por dicho hueco del techo y crean un maravilloso espectáculo de luces y colores. 30/Mayo/2021Islas Baleares. Ibiza.