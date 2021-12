Propósitos verdes para un 2022 de acción medioambiental

El fin de año siempre es un buen momento para echar la vista atrás y valorar qué tal nos hemos portado en los últimos tiempos, qué metas hemos alcanzado y qué cosas hemos dejado de hacer para incluirlo en nuestra lista de propósitos para el año nuevo. Seguro que en las fiestas nos echamos algún kilo de más y en enero, con nuestra mejor intención, nos decimos que nos vamos apuntar al gimnasio, que vamos a comer mejor, que… pero ya sabemos esos planes dónde suelen haber quedado allá por el mes de marzo.

Lamentablemente, en materia medioambiental no podemos permitirnos el lujo de seguir posponiendo nuestros propósitos porque no hay dieta que pueda eliminar las toneladas de CO2 que hayamos lanzado al ambiente en 2021, ni ejercicio que sirva para recuperar la fauna y la flora que se haya puesto en peligro. La sargantana pitiusa, el virot, el calapet o la posidonia no entienden de calendarios ni de buenas intenciones, por eso, entre todos y todas tenemos que sumar esfuerzos para que 2022 sea un año de hechos y no de buenos propósitos sin cumplir.

Islas en peligro

En Ibiza seguimos lejos de alcanzar las metas establecidas por Naciones Unidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en su agenda 2030. Cuando entremos en 2022 ya sólo quedaran 8 años para llegar a dicho horizonte. Mucho trabajo por hacer y muy poco tiempo, en un contexto en el que los territorios insulares como Ibiza y Formentera están especialmente amenazados por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguran que el aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global provocará la pérdida de tierra a lo largo de la costa en las islas de baja altitud. En concreto, gracias a diversos estudios, ya sabemos que un aumento de un metro podría suponer la pérdida de casi 500 viviendas y unos 80 hoteles en Baleares, y la inundación permanente de zonas importantes como el puerto de Ibiza y Talamanca.

Además, de las 724 extinciones de especies animales registradas en los últimos 400 años, la mitad vivía en islas y casi un tercio de las especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios de todo el mundo se encuentra en territorio insular. La introducción de especies invasoras es el principal enemigo mundial de la biodiversidad insular. En el caso de Ibiza la lagartija autóctona pitiusa (Podarcis pityusensis) está gravemente amenazada por la llegada de serpientes foráneas. Un problema acuciante sobre el cual, en 2021, han trabajado duramente asociaciones y colectivos como Amics de la Terra, GEN-GOB, Institut d’Estudis Eivissencs y Prou! con su campaña ‘SOS Salvem Sa Sargantana Pitiüsa’ cuyo fin es controlar los efectos negativos de la invasión de serpientes en las poblaciones de lagartijas mediante la creación de una red de voluntarios que está haciendo una gran labor tanto de contención de la expansión de serpientes como de concienciación del problema.

Sin embargo, de cara a 2022, es necesaria la implicación rápida y efectiva del Gobierno central en este problema, hay que exigir al Gobierno que tome cartas en el asunto como entidad responsable del Puerto de Ibiza y del control de mercaderías. En este sentido, el pasado mes de junio, el director general de Biodiversidad, Jorge Luis Marquínez, manifestó el compromiso del Ministerio para colaborar en el control de la invasión de ofidios en las Pitiusas. Sin embargo, este es un tema que lleva tratándose desde 2016 y casi 6 años más tarde aún no hay ni siquiera un estudio jurídico que determine la mejor fórmula para hacer este control de forma efectiva.

La protección de la biodiversidad de Ibiza y Formentera tiene que ser uno de los principales objetivos en este año que entra, pero no el único, porque la alteración de los hábitats insulares también se ve altamente expuesta al cambio climático. Por ello, merece la pena agradecer que este año desde Extinction Rebellion Ibiza, la activista Karen Killeen haya estado más de un mes en huelga de hambre y viajara a Madrid para reunirse con los representantes MITECO a fin de lanzar una «alerta máxima» a la ciudadanía sobre la gravedad de la crisis climática. Su huelga de hambre también denunciaba la «ausencia de compromiso real» del Gobierno con la creación de una ‘Asamblea Ciudadana por el Clima’, una iniciativa que también desde IbizaPreservation queremos poner en valor.

Además de los peligros mencionados, la contaminación también causa importantes problemas a las islas. La basura marina está convirtiendo algunas zonas en auténticos vertederos y por eso, en este 2021, desde IbizaPreservation y Plastic Free Ibiza y Formentera hemos seguido trabajando en la puesta en marcha de Plastic Free Balearics, una nueva certificación que facilitará la reducción de plásticos de un solo uso a empresas del sector HORECA en las cuatro islas. Para ello, estamos trabajando en la implementación de un sistema de certificación que ofrece alternativas para ayudar a las empresas a eliminar plásticos de un solo y con el cual ya hemos podido eliminar 93.818 botellas de plástico y, se prevé quitar de la cadena de suministro al menos 4.383 kilos de residuos de plástico. Ahora, en 2022 tenemos que lograr el total cumplimiento de la Ley Balear de Residuos y conseguir sacar fuera de nuestra cadena de consumo muchos más productos y plásticos de un solo uso.

El próximo 2022 debe de ser también el año en el que el sector turístico de la isla se comprometa auténticamente con acciones y no con palabras a un cambio de modelo que apueste por un turismo no masivo, inteligente y poco invasivo que permita seguir disfrutando de Ibiza y Formentera sin dañar ni transformar nuestras islas. Para ello, invitamos a que las empresas Pitiusas a que se sumen a nuestro “Compromiso de sostenibilidad turística”, una iniciativa que ya está disponible en ibizapreservation.org y en la que animamos a que las empresas comiencen a poner en práctica acciones concretas de prácticas medioambiental, pero también socialmente sostenibles.

Y para que las prácticas turísticas sean socialmente sostenibles, estas deben contribuir a mantener la morfología de nuestras ciudades y pueblos y que estos no se acaben convirtiendo en parques temáticos para el turismo de masas.

Propósitos concretos para 2022

De esta forma, uno de los deseos de IbizaPreservation es que sean muchas las empresas que se sumen a este compromiso y que en 2022 éstas puedan dar sus primeros pasos. Para ello, invitamos a las compañías a tomar medidas concretas como, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono y su compensación, o como su participación en los circuitos de producción y consumo locales mediante el abastecimiento de productos ‘Km 0’, en lo que se refiere a las medidas ambientales; o como la promoción de la conservación del patrimonio cultural como seña de identidad de Ibiza, o el respeto absoluto a los derechos laborales de sus empleados y empleadas, entre otras medidas sociales.

Y de cara a estas fiestas y al próximo 2022 no podemos olvidar a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad también en nuestras islas. Precisamente pensando en ellas, este año 2021 IbizaPreservation, a través de nuestro proyecto Ibiza Produce, ha participado en una nueva iniciativa orientada a ayudar y a apoyar miembros de nuestra comunidad local afectados por la crisis de Covid.

Bajo el nombre de “Cocina Central Ibiza” este proyecto contribuye a proporcionar más de 14.000 comidas sanas, de calidad y recién hechas a más de un centenar de personas necesitadas en el municipio de Ibiza. Con fondos de Red Eléctrica, el chef David Reartes se inspiró para crear Cocina Central Ibiza en el programa Cocina Central Mundial de José Andrés, y para ponerla en marcha, el proyecto Ibiza Produce colabora con la iniciativa trabajando con su red de agricultores isleños mientras que el Catering S’Olivera proporciona las comidas garantizando que contengan la mayor cantidad de alimentos frescos y productos locales saludables.

Iniciativas como la de “Cocina Central” demuestran el compromiso de la sociedad ibicenca con la justicia social, así como con la protección del medio ambiente. Por todo ello, llegadas estas fechas recordamos que aún sigue habiendo mucho trabajo qué hacer. Por eso, de cara a estas fiestas apelamos a la responsabilidad de las administraciones públicas y al tejido empresarial para que sigan trabajando en 2022 en garantizar unas islas sostenibles, pero también nos dirigimos a la sociedad civil y a la ciudadanía en particular para que pongan su granito de arena en su día a día, en su forma de consumir, de viajar, y de comprometerse con el medio ambiente.

Una forma de hacerlo es colaborando con las diferentes entidades de las Pitiusas que trabajan en la protección y la regeneración del medio ambiente como GEN-GOB o Amics de la Terra, por ejemplo, o donando vuestro tiempo como voluntarios en esas organizaciones u otras como Voluntaris d’Ibiza o en cualquiera de las iniciativas de IbizaPreservation desde donde recientemente hemos lanzado “El Círculo”, una comunidad de donantes anuales en la que con una membresía individual o familiar, se podrá contribuir a dar continuidad a los proyectos que tenemos en marcha para regenerar la tierra y el mar de Ibiza y Formentera.

Sea como sea, son muchas las formas en las que podemos ayudar a que el año que entra sea un año de acción en Ibiza y Formentera y en nuestra mano está que lo aprovechemos. Desde IbizaPreservation os deseamos unas felices y conscientes fiestas y un próspero y sostenible 2022.

Súmate al Círculo a través de ibizapreservation.org/elcirculo