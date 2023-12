El fichaje de Jon Rahm por la Superliga saudí de golf ha convulsionado el mundo del deporte, no solo del golf, por las magnitudes económicas del contrato que no parecen corresponderse, a priori, por la fama o el prestigio de la competición, tan nueva (se creó en 2022) como desconocida para el gran publico.

¿Qué es la LIV Golf?

La liga LIV Golf, conocida como la Superliga, es un circuito de golf que fue creado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF). Es uno de los tres circuitos actuales de torneos de golf, junto con el PGA Tour (americano) y el DP World Tour (el PGA European Tour). Su controvertido nacimiento provocó el rechazo de estas dos últimas organizaciones, de forma que excluyen a los jugadores que participan en la llamada Superliga. Por ejemplo, se les considera no elegibles para la Ryder Cup, la competición por equipos que enfrenta los europeos contras los americanos cada dos años. Se han iniciado, sin embargo, conversaciones para una entente entre los tres circuitos.

¿Quién juega?

Todos aquellos jugadores que han aceptado las fabulosas ofertas multimillonarias del fondo saudí, que salió en busca de los grandes nombres del golf para iniciar la competición. Ninguna oferta tan formidable como la que ha convencido a Jon Rahm (550 millones por cinco campañas, hasta 2029), muy reticente y esquivo al nuevo circuito. Tiger Woods no picó en el anzuelo de 700 millones. Sí aceptaron Phil Mickelson (200 millones), Sergio García, Dustin Johnson, Ian Poulter, Brooks Koepka y Cameron Smith, ganadores de todos de algunos ‘majors’. El consejero delegado de LIV Golf es la leyenda Greg Norman y quien les fue convenciendo, talonario en mano, por supuesto.

¿Cómo funciona?

La temporada de 2024 consta de 12 torneos entre febrero y agosto, más el campeonato individual y el de equipos a partir de septiembre que aún no tienen fecha ni ubicación. Las conversaciones actuales para hallar un acuerdo de no interferencia entre circuitos acabarán decidiendo su lugar en el calendario. En cada torneo participan 48 jugadores y se disputan tres rondas (54 hoyos, de ahí surge el nombre LIV, el 54 en números romanos), no cuatro (72 hoyos) ni tampoco hay corte de eliminación tras la segunda ronda. La bolsa de cada torneo es de 25 millones de dólares, de los que 4 son para el vencedor. Los jugadores compiten individualmente y por equipos en cada campo.

¿Dónde se juega?

Los torneos se disputan alrededor del mundo, no tienen el único ámbito del Golfo Pérsico, ni tienen vetada su implantación en Estados Unidos o Europa. En absoluto. Los 14 torneos programados para 2024 empezarán en Mayakoba (México), del 2 al 4 de febrero. Habrá cinco en Estados Unidos (Las Vegas, Houston, Nashville, The Greenbrier, en Virginia, y otro campo por determinar), y en Arabia Saudí, por supuesto, Hong Kong, Adelaida (Australia), Singapur, Inglaterra y España: del 12 al 14 de julio se celebrará en el campo de Valderrama (Cádiz). Los dos últimos serán el campeonato individual y por equipos. Rahm será capitán de su propio equipo. Hay tres españoles en el circuito (Sergio García, Eugenio López Chacarra y David Puig, del Club de golf Barcelona) y varios jugadores sudamericanos, como los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira y el colombiano Sebastián Muñoz.

¿Por qué se creó?

La iniciativa no deja de ser un ejemplo más del 'sportswashing', el lavado de imagen a través del deporte con la que pretenden blanquearse las dictaduras del golfo pérsico mediante grandes competiciones. La Euroliga de baloncesto está estudiando su expansión en Dubai con la creación de un equipo que participe en el torneo y atraiga la visita de los históricos clubs europeos. Los accionistas de la Euroliga ya escucharon la propuesta con un viaje a Dubai. El dinero sobra, proceda de Qatar, anfitrión del último Mundial de fútbol, Emiratos Árabes, Dubai o Arabia Saudí (sede de la Supercopa de España) y compra cualquier tipo de voluntades y deportes, se trate de fútbol, atletismo, motor o golf.

¿Cuándo se creó?

Ideado en 2021, empezó a funcionar en 2022 con una brutal irrupción a golpe de talonario. El australiano Greg Norman (68 años) fue el interlocutor con las grandes estrellas del golf para atraerlas al circuito garantizando formidables millonarios contratos anuales independientemente de los resultados. Sirva como ejemplo que Dustin Johnson (107 millones de dólares) y Phil Mickelson (106) figuraron entre los diez deportistas mejor pagados del planeta. En 2022 se disputaron ocho torneos. El de Stonehill (Bangkok, Tailandia) lo conquistó el español Eugenio Chacarra. En 2023 se han celebrado 14 torneos.

¿Cómo acabará todo?

En junio empezaron, en secreto, las conversaciones entre los ejecutivos de los tres circuitos para hallar un punto de acuerdo de cara a una futura fusión de calendarios y la anulación de sanciones y pleitos legales. El LIV Golf no ha logrado la exposición mediática que perseguía, y la PGA, tanto americana como europea, han perdido algunos jugadores y perderán más por el imbatible músculo económico saudí. Si Rahm, el número tres del mundo, quien aseguró que no jugaba a golf por dinero, ha acabado sucumbiendo…