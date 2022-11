Llegaba el Madrid a Vallecas el día que Brasil daba la lista para Qatar. Diez de los once titulares blancos estarán en el Mundial y la cabeza ya la tienen allí. De eso quiso sacar rédito un Rayo afilado en el despliegue y proponiendo un duelo incómodo de pierna dura. Justo lo que no le interesaba a los internacionales madridistas en el último compromiso antes de irse con sus selecciones. Decía Ancelotti que "los jugadores no piensan en el Mundial", algo que se caía por su peso viendo a Benzema y su "fatiga muscular" en casa.

Si a esa propuesta le sumas un gol a los cuatro minutos con una llegada de Comesaña al corazón del área, donde Tchouaméni no apareció para barrer, obtienes un partido cuesta arriba. Pudo poner la puntilla Álvaro García, pero Courtois, al que le da igual que haya Mundial o fiesta en Ibiza, hizo su trabajo. En cada robo del Rayo se plantaban como aviones en el visitante. Los vallecanos cazaban en manada, como los lobos, y Modric no tenía socios con los que asociarse. Pudo Isi abrir más brecha con un latigazo que Courtois se sacó de encima como pudo. Se le atragantaba el duelo al Madrid. Es grande, pero en la portería parece 𝗴𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲. @thibautcourtois 😮😮😮😮😮😮#LaLigaHighlights | #RayoRealMadrid | #LaLigaSantander pic.twitter.com/Ukf2YQblVP — LaLiga (@LaLiga) 7 de noviembre de 2022 Se activa el Madrid Pasada la media hora los de Ancelotti se activaron con la pelota en los pies y en una jugada que tejieron con paciencia la pelota llegó a Asensio, que ganó la posición y Fran García le trabó. Munuera ordenó seguir, pero el VAR le desdijo y Modric empató ante el alivio de Carletto. Siete minutos después, con los blancos ya enchufados, un córner de Asensio era cabeceado por Militao tras sacarse de encima al tibio Lejeune. El trabajo parecía hecho. Pero Vallecas es irreductible y en la jugada posterior Álvaro García empataba descerrajando a Courtois. Empate vertiginoso al descanso. Montaña rusa para despedirse de la Liga. La segunda parte comenzó con dominio avasallador local y un susto morrocotudo de Dani Carvajal, que perdió pie y se llevó la mano al aductor en lo que se aventuraba como una lesión muscular que le dejaba fuera del Mundial. Sin embargo, el lateral se levantó y tranquilizó a todos. A la hora de partido el árbitro expulsó a Iraola por una protesta, dejando huérfanos a los locales. Pero en la primera contra de los suyos Carvajal tocó la pelota con la mano en el área y el VAR delató al defensa. Celebraba ya la hinchada vallecana, pero Courtois paró el disparo de Trejo. El problema es que el belga se adelantó y a la segunda tentativo el argentino colocaba por delante al Rayo premiando su empuje entusiasta. Los últimos veinte minutos fueron de presión blanca con más corazón que brillantez. Tuvo el empate Rodrygo tras un pase magistral de Asensio, pero no acertó y al final Vallecas explotó eufórica. Victoria del Rayo ante un Madrid que perdió en Vallecas con la cabeza puesta en Qatar. El problema es que deja al Barcelona líder, con dos puntos de ventaja, y una sensación de que el equipo ha llegado al parón atascado, o pendiente de la cita mundialista. Ficha ténica Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Comesaña (Ciss 78’), Trejo (Unai López 70’), Álvaro García (Salvi Sánchez 87’), Isi (Chavarría 87’); Camello (Falcao 87’) Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas 84’), Militao, Alaba, Mendy (Nacho 84’); Tchouaméni (Camavinga 68’), Valverde, Modric (Mariano 78’); Asensio, Vinicius Júnior, Rodrygo Goles: 1-0, Comesaña (4'), 1-1, Modric, de penalti (34’), 1-2, Militao (41’), 2-2, Álvaro García (43’), 3-2, Trejo, de penalti (67’) Árbitro: Martínez Munuera. Expulsó a Iraola (60’). Amonestó a Catena, Vinicius, Trejo, Modric, Rodrygo, Chavarría y Lucas. Estadio: Vallecas.