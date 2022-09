La selección española masculina de baloncesto fue agasajada este lunes por más de 10.000 aficionados que acudieron al WiZink Center de Madrid para celebrar junto a ella la conquista del cuarto título de campeones de Europa.

El recinto madrileño registró un lleno casi total para ofrecer su cariño a los 12 internacionales y al cuerpo técnico del combinado nacional, que pudieron festejar la consecución de una medalla de oro un tanto inesperada. Los aficionados abarrotaron la pista y las gradas del WiZink ya mucho antes de que los campeones de Europa llegasen sobre las 20.00 horas para protagonizar una fiesta que duró algo más de una hora.

Tras la presentación de todo el 'staff' de la selección española y de los jugadores, fue el seleccionador Sergio Scariolo el primero en tomar la palabra para dirigirse a los presentes. "Muchas gracias, una vez más todos somos campeones de Europa", afirmó el italiano, con un semblante sonriente que apenas se pudo ver durante el Eurobasket.

Además, el de Brescia tiró de símil cinematográfico para hablar del título de su equipo. "¿Os acordáis de la película de Will Smith de 'En busca de la felicidad' cuando le dice a su hijo 'No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, si quieres algo, ve a por ello'", remarcó Scariolo ante la ovación del público.

El capitán Rudy Fernández también dio "muchísimas gracias por el apoyo" y se acordó de los del "polo blanco", en relación al resto del cuerpo técnico y de la expedición porque "mucha parte de este trofeo es gracias a su trabajo".

Sin embargo, fue muy cariñoso con el seleccionador, al que dio "las gracias". "Llevamos mucho años juntos, hemos ganado cuatro oros europeos y hemos vivido todo, pero lo que has hecho con este equipo es increíble", confesó, para posteriormente dar la gracias a cada uno de sus compañeros por hacerle "creer" que podían "conseguirlo" y que haya disfrutado "como si fuera un chaval de 21 años".

Entre sus elogios, estuvieron a Willy Hernangómez porque ser "un tío de la hostia" y merecerse el 'MVP' del Eurobasket, a Lorenzo Brown por su "sacrificio y compromiso" o a Xabi López-Arostegi por ser "de los que siempre" quiere en su equipo. "¡Alberto! ¡Por favor, cómo defiendes!", le indicó al base de Unicaja, clave con sus acciones defensivas.

Willy Hernangómez, animado al grito de 'MVP', se quiso acordar "de toda la gente que ha estado en las 'ventanas' y que forman parte de este equipo" y se mostró "muy feliz de formar parte de este grupo". "Sobre todo quiero agradecer a Sergio por todo lo que me ha exprimido y las broncas que me han caído, y las que me quedan", remarcó el pívot sobre el seleccionador.

Lorenzo Brown, también muy ovacionado, lo intentó sin demasiado éxito con el castellano, y Juancho Hernangómez, estelar en la final ante Francia, recordó, con la voz ya muy 'tocada', que le dijo a Jaime Fernández que estuviese "tranquilo porque van a entrar todas". "A veces la vida parece una película, pero esta es mejor, esta es de verdad", aseguró en relación a su papel protagonista en la película 'Garra' de Adam Sandler.

Jaime Fernández resaltó lo que ha sido "una locura de verano", Darío Brizuela no escondió que tiene compañeros a "amigos para toda la vida" y Sebas Saiz, el que menos participación tuvo en el torneo, manifestó que son campeones de Europa "cuando la gente no creía en ello". El 'Sweet Caroline' de Neil Diamond fue el encargado de cerrar la fiesta en el WiZink Center.