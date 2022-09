El seleccionador español, Sergio Scariolo, se mostró eufórico y orgulloso de sus jugadores tras la victoria frente a Finlandia, que abre las puertas de la semifinal. "Es un gran mérito estar entre los cuatro mejores del torneo, habiéndose quedado fuera auténticos equipazos", remarcó para añadir: "Está en nuestra naturaleza competir. Llegará un momento en el que no daremos más, no llegaremos y felicitaremos al rival, pero ahora todavía estamos en la fase en la que queremos seguir", aseguró el entrenador italiano.

Tanto Scariolo como el pívot Willy Hernangómez desvelaron en la rueda de prensa la importancia que tuvo en el descanso la bronca de Rudy Fernández, ejerciendo su papel de capitán del equipo. " Rudy como líder, como capitán, y sobre todo por la experiencia y la confianza que tiene en nosotros, sabe que somos capaces de jugar mejor de lo que hicimos en la primera parte", admitió el pívot de los Pelicans. "Salimos nerviosos, cometiendo muchos fallos y nos vino muy bien tanto la bronca de Rudy como la de Sergio para que se nos quitaran los nervios, volviéramos a jugar fluidos y demostrar que, cuando lo hacemos así, somos un buen equipo".

"Dar lo mejor"

"La verdad es que estaba oyendo a Rudy y pensaba, se está pasando", admitió medio en broma Scariolo. "Después de eso, no he tenido que añadir mucho, porque el impacto emocional de la exigencia y de la reivindicación, ya la habia hecho el capitán".

"Tuvimos que dar lo mejor para ganar este partido", reconoció después Scariolo. "Cuando conseguimos calmarnos, sobre todo a nivel ofensivo, entendimos que había que seleccionar mejor y compartir más el balón. Por eso sumamos 17 asistencias en la segunda parte. Y, poco a poco, hicimos algunos ajustes, los jugadores confiaron y creyeron la remontada. Fue increíble", remarcó.

Willy Hernangómez, que fue determinante otra vez con una actuación sobresaliente, admitió también la mala puesta en escena. "Nuestra primera parte fue mala. No salimos con una buena mentalidad. Pero estamos felices porque vamos a la siguiente ronda y me alegro por gente como Rudy que dio todo lo que tenía. Está siendo muy importante para todos. Nos está liderando. Lo da todo cada noche y tenemos que estarle muy agradecidos", remarcó el pívot de la selección, que aseguró que mantienen la ambición. " Queremos más. No nos conformamos. Tenemos una oportunidad delante de nosotros. Vamos a saborear estar entre los cuatro y a preparar el partido de la semifinal".