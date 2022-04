Iceta ve "imposible" una candidatura olímpica solo de Cataluña

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles en su visita a la localidad turolense de Mora de Rubielos que "en estos momentos es un escenario imposible una candidatura sola de Cataluña".

Tal y como ha recordado el político catalán, en el Comité Olímpico Internacional recibieron el pasado verano "una carta firmada por cuatro", el presidente del COE, Alejandro Blanco; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente de Aragón, Javier Lambán; y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Con este documento, ha señalado Iceta, "no entenderían que alguien se descolgara y no me quiero poner en ese escenario". "Que Cataluña y Aragón estén totalmente comprometidas; ese es nuestro objetivo y de ese caballo no me bajo", ha señalado el ministro, que ha manifestado su esperanza en que lleguen "buenas noticias" de la candidatura conjunta, a pesar de las dificultades y de las diferencias expresadas por los Gobiernos aragonés y catalán.

Asimismo, Iceta ha insistido en que los Juegos de Invierno 2030 son "una oportunidad para el Pirineo aragonés y catalán". "Conozco el Pirineo catalán y aragonés, y hace mucho tiempo que están esperando una oportunidad", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado, "no hay ninguna oportunidad más potente que la celebración de unos Juegos de Invierno y lo que espero es que todos trabajemos para ganar".

El ministro de Deportes ha recordado que "la fuerza" de la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña es que España no ha celebrado nunca unos Juegos de Invierno.

"Vamos a jugarlo a fondo. El primer movimiento es alcanzar el consenso que elimine asperezas y susceptibilidades y que sea una candidatura como lo que pide el presidente de Aragón, equilibrada", ha recalcado Iceta.

La limitación presupuestaria y las sedes

Pero pese al optimismo inicial del ministro, sus palabras también muestran dosis de realismo, sobre todo sobre el número de sedes que se pueden alcanzar en el proyecto olímpico. "Aunque nos gustaría multiplicar las sedes, tenemos una limitación presupuestaria", ha reconocido.

El ministro de Cultura, que en las últimas semanas había mantenido un perfil bajo respecto a los Juegos olímpicos, en su visita a Mora de Rubielos ha atendido varias preguntas de la prensa. Sobre la dificultad de alcanzar un acuerdo cuando las posturas de Aragón y Cataluña están tan distantes, Iceta ha incidido en que lo importante es alcanzar un acuerdo "y no perder la oportunidad".

"Vamos a tener pruebas en muchos valles; no me atrevo a decir que en todos". "No todo el mundo va a ser totalmente feliz, pero los acuerdos son así. Lo que en algunos momentos pueden parecer posiciones muy difíciles de mover, finalmente, si hay voluntad, se llega al acuerdo", ha recalcado.

Asimismo, Iceta ha expresado su confianza total en el presidente del Comité Olímpico español, Alejandro Blanco, y los esfuerzos que está haciendo para alcanzar ese acuerdo que permita crear una candidatura conjunta. Aunque no hay plazos estrictos, ha recordado Iceta, "antes del verano" debería estar lista.