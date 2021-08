Los posibles destinos de Messi tras el anuncio del Barcelona

¿Dónde jugará ahora Messi? El anuncio del Barça de que su estrella no renovará genera un 'tsunami' en el mercado idéntico al del año pasado. Con la diferencia de que esta vez sí que es seguro de que los clubs interesados no tendrían que pagar traspaso. Otra cosa es que tengan el músculo financiero para hacer frente a su ficha sin romper el 'fair play' de la UEFA. El PSG de Neymar, el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea aparecen en la pole de candidatos... si no hay un cambio de guion como el del verano pasado.