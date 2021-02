La UD Ibiza Ushuaïa planta cara al Unicaja de Almería, pero sigue sin poder celebrar una victoria en este 2021

El choque entre ibicencos y almerienses se inició ofreciendo un duelo muy disputado y en el que arrancó bastante bien el cuadro celeste, que comenzó llevando la iniciativa con un 3-1 favorable y que a punto estuvo de anotarse el primer set, tras situarse con un marcador a favor de 24-23, aunque los andaluces reaccionaron en el tramo final de ese juego para llevarse de su lado el parcial finalmente por 25-27.

El segundo asalto fue ya otra cosa, dado que el Unicaja Almería apretó en su juego y demostró que no iba a permitir sorpresas por parte de los de Aitor Barreros. Los almerienses mandaron en todo momento en el primer tramo de ese parcial con holgadas ventajas (2-5, 5-9 y 9-15), pero los locales tiraron de coraje y agallas para reducir diferencias (15-19). No obstante, los de Manolo Berenguel se hicieron fuertes de nuevo en la red y se mostraron resolutivos en ataque, bien liderados por un inconmensurable Colito, el mejor jugador de los visitantes, para volver a ampliar su colchón de puntos (17-23) y hacerse con el triunfo en el segundo set por 18-25.

Tercer set

El tercer juego no comenzó bien para los pitiusos, ya que el Unicaja de Almería abrió el tanteo para situarse con ventaja (0-2), pero el cuadro celeste apretó en sus acciones y logró ponerse por delante (5-3). Sin embargo, el conjunto andaluz volvió a mostrar su poderío para empatar el marcador (7-7). La UD Ibiza Ushuaïa, que no quería irse de vacío en este importante duelo, fue capaza de sobreponerse al tirón de su rival para volver a ponerse en ventaja (10-9), pero hasta ahí llegó el impulso de los ibicencos, pues el Unicaja de Almería no dio tregua ya a los locales y volteó el resultado para empatar (11-11) y ponerse otra vez por delante (12-14). Tras doblegar así los ánimos de los de es Viver, el equipo 'ahorrador' metió una marcha más en su juego y amplió su ventaja (12-19), para solventar el encuentro por la vía rapida, anotándose el tercer y definitivo set por 15-25.

Con esta nueva derrota, la UD Ibiza Ushuaïa sigue inmersa en una grave crisis de resultados y suma ya seis derrotas consecutivas en la Liga y una más en su eliminatoria de cuartos de la Copa del Rey en este 2021, en el que no ha podido sumar todavía un solo set a su favor desde el parón navideño.

Con este resultado en contra, los de Aitor Barreros bajan una posición en la clasificación para ser ahora duodécimos con 17 puntos.