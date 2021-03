Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, compareció ayer en rueda de prensa para hablar del partido de mañana frente al Orihuela (11.30 horas), en el que la escuadra ibicenca tratará de sumar su séptima victoria consecutiva. El técnico riojano quiso recalcar el compromiso de su equipo, que no baja la guardia a pesar de haber iniciado con mucho éxito la temporada. «La plantilla tiene una motivación muy grande y trabaja muy bien», declaró Carcedo, que habló también de la «autoexigencia» que se ponen sus futbolistas para mejorar semana tras semana, lo que le hace «sencillo» entrenarlos.

El técnico espera mañana «un partido competido» ante uno de los rivales de la parte alta de la tabla (es tercero), que como el Hércules tiene once puntos. «En su campo vamos a tener una gran dificultad y esperemos hacer un buen partido y poder seguir con la racha», comentó el preparador de los de Vila, que no quiere fijarse en las rachas y se aplica la filosofía del día a día. «Nos estamos marcando el hecho de fijarnos en el siguiente partido», comentó el preparador de La Rioja, que no pierde de vista el duelo que hay esta jornada entre el Hércules y el Villarreal B, segundo y cuarto clasificado, respectivamente. Depende de los resultados, los pitiusos podrían salir beneficiados.

Con respecto al Orihuela, dijo que es un equipo que le ha «gustado», que «llega con mucha gente [al ataque]», que «tiene alternativas» y es «poderoso», por lo que no se lo pondrá nada fácil.

En relación a si repetirá once, como ha hecho en las dos últimas jornadas, no desveló sus cartas.