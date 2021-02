La aventura del piloto ibicenco en el Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudí, se ha acabado. El del Motoclub de Formentera i Eivissa se ha visto obligado a abandonar hoy, durante el transcurso de la undécima etapa, a las puertas de acabar la competición. Según informó la organización de la mítica carrera, el isleño no ha podido continuar en carrera debido a los problemas en su quad, que no ha podido reparar. El piituso ha constatado después que el motor de su quad se había roto y no pudo repararlo.

"Toni Vingut y Fabrice Lardon lo han intentado todo, durante varias horas, para reparar sus respectivos vehículos. Por desgracia, el piloto de quads español y el motorista francés, ambos nuevos en el Dakar, se ven obligados a abandonar", explicaba por la mañana una de las noticias del directo que se ofrece en los canales oficiales de la competición.

El pitiuso, debutante en la carrera, ha cogido amplia experiencia para intentar mejorar en el futuro. Se espera que pueda participar en la edición de 2021, según han informado fuentes del Motoclub de Formentera i Eivissa.

Vingut comenzó el día noveno en la clasificación general, tras firmar ayer un séptimo en la etapa, su mejor resultado parcial en la carrera. Ahora, las averías han acabado lastrando el segundo sueño del de Sant Antoni. El primero, participar en la prueba, ya lo cumplió y ha dado la talla en todo momento.

Toni Vingut, tras acabar la décima etapa. .