Raúl Casañ (Valencia, 1976), entrenador de la Peña Deportiva, está listo y preparado para encarar con entusiasmo, optimismo e ilusión su segunda campaña al frente del banquillo del conjunto santaeulaliense. La pasada temporada debutó como técnico en Tercera División con un incuestionable y arrollador éxito deportivo junto al equipo al que dio forma y marchamo de gran campeón con su filosofía de trabajo constante, de dar buen trato al balón y de no bajar nunca los brazos

El de Beniparrell, con su particular método futbolístico, supo gestionar de forma sobresaliente a su plantilla para sacar lo mejor de ella durante toda la temporada y consiguió así escribir su nombre con letras de oro en la historia de la entidad peñista, tras convertirse en el primer entrenador del club capaz de lograr el título de Liga y el ascenso directo a la división de bronce del fútbol nacional en su primera campaña. Hoy en día, Raúl Casañ es, por derecho y por méritos propios, todo un referente para el fútbol ibicenco y balear. El próximo domingo debutará oficialmente como entrenador en Segunda División B y, pese a ser consciente de las muchas dificultades que deberá afrontar esta campaña, Raúl Casañ desea seguir haciendo historia con una Peña Deportiva que peleará sin escatimar esfuerzos por lograr el objetivo de la permanencia.

Señor Casañ, este domingo arranca la Liga en Segunda División B y debuta usted como técnico en la categoría. ¿Qué sensaciones tiene de cara a la temporada?

Las sensaciones son buenas porque estoy contento con la pretemporada que ha realizado el equipo. Con los entrenamientos y con los amistosos de pretemporada hemos ido cogiendo ritmo de competición y los futbolistas han ido compitiendo y yendo cada día a más. Aún nos falta un poquito, pero, poco a poco, nos vamos ajustando y encontrándonos cada vez mejor

¿En qué porcentaje de preparación, en cuanto a su potencial, llega la plantilla a la Liga?

Bueno, si llegáramos al 100% creo que sería algo malo. Encaramos la primera jornada bastante bien, pero con ese puntito que nos falta y que debemos ir cogiendo a partir de ahora con los cuatro o cinco primeros partidos de la competión oficial. Llegamos después de hacer un buen trabajo y con las pilas bien cargadas, pero a medida que pasen las jornadas el equipo irá mejorando, creciendo y asentándose cada vez más.

¿De qué manera se plantea el inicio de la competición?

El primer partido en casa es muy importante para nosotros. Tenemos que intentar hacer un buen partido y ganarlo como sea. Eso sería fundamental para empezar la Liga con buen pie. Luego, ya veremos cómo va desarrollándose la propia competición. Lo importante es pensar en sacar el primer partido en casa y arrancar bien para tener una mayor seguridad.

Es de imaginar que va a ser una Liga tremendamente complicada y llena de dificultades.

Sí, va a ser una Liga muy difícil en un grupo lleno de buenos equipos filiales y que sabemos que será muy disputada y competida. Estamos en Segunda División B, donde hay jugadores muy buenos y profesionales, con experiencia en esta categoría y hasta en Segunda y Primera División, en el caso de algunos. Esperamos una temporada muy bonita, pero también muy dura.

La Peña Deportiva se estrena esta campaña recibiendo en Santa Eulària la visita del Oviedo B. ¿Qué le parece su primer rival?

Al ser el primer partido todavía no tenemos suficiente información de nuestro rival. Sí que sabemos que tienen siete u ocho jugadores de muy buen nivel y que están alternando con el primer equipo, con el que han hecho la pretemporada y con el que yan han llegado a jugar. Es un filial con gente joven y con calidad, como todos los filiales, ya que todos sus jugadores son todos escogidos.

¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos, a falta de cinco días para el debut en la Liga?

Venga quien venga podemos estar todos seguros de que van a ser todos buenos equipo y muy competitivos. En este caso, viene el Oviedo B, que cuenta con un grupo fuerte y con futbolistas de un buen nivel, por lo que no creo que nos vayan a dar muchas facilidades.

Su plantilla estará también con muchas ganas e ilusión por empezar ya a competir, ¿no?

Sí, hemos ido trabajando poco a poco para poder adaptar a los nuevos lo antes posible. Estoy satisfecho con la pretemporada que han hecho todos ellos y ahora que nos viene ya lo bueno los chavales están con muchas ganas de empezar. Cada futbolista tiene sus cosas, pero estoy muy contento con todos los jugadores de la plantilla, con los que ya tenía y con los nuevos que han llegado.

Contaba de inicio ya con el grueso del bloque del equipo del pasado año. ¿Qué es lo que le están aportando los refuerzos al grupo?

Cada uno en su medida va sumando y entre todos hacen que el equipo haya aumentado su nivel en todos los aspectos. Tenemos de todo en la plantilla, jugadores para realizar un determinado juego y otros para jugar de otras maneras distintas. Cualquiera de ellos puede jugar y hacerlo bien en cualquier momento, lo que nos va a permitir contar con muchas combinaciones y diferentes variantes a la hora de encarar según qué partidos.

El objetivo esencial para la Peña Deportiva este año está más que claro, pues no es otro que luchar por conseguir la permanencia, ¿no?

Sí, por supuesto que está claro. Tenemos fe y mucha ilusión de poder alcanzar ese objetivo. Por esfuerzo y por ganas por nuestra parte no va quedar. Vamos a trabajar, a pelear y a intentar hacer todo lo posible por conseguirlo.

Aunque la Liga aún no ha comenzado y todavía queda mucho paño por cortar hasta que acabe, en caso de lograrse esa ansiada permanencia volvería a hacer historia como técnico y se convertiría usted en el primer entrenador de la historia del club que logra dicho objetivo. ¿Es un aliciente más añadido esta temporada para Raúl Casañ?

No es una cosa en la que piense ahora mismo, la verdad. En mi mente no veo más allá del primer partido y del siguiente que nos toque jugar. Cuando acabe la temporada ya veremos qué pasa y podremos hablar de estadísticas y valorar todas esas cosas. A mí lo único que me preocupa ahora es el primer partido contra el Oviedo B, que mis futbolistas estén concentrados, que estén a tope para jugar e intentar sumar los tres primeros puntos. Lo demás, ahora mismo, sinceramente, me trae todo sin cuidado.