Pablo González, portero de Ibiza convocado por la Selección española sub-15: «No me gusta perder ni a las canicas»

El guardameta ibicenco Pablo González, que milita en el Cadete B del Granada Club de Fútbol, ha sido convocado esta semana por la Selección española sub-15 de cara a dos partidos amistosos contra Italia que se celebrarán el martes y el jueves en el CTF Coverciano, en Florencia. Un nuevo hito en la corta pero intensa carrera deportiva de este jugador formado en la Penya Esportiva Sant Jordi.

El primer cara a cara está previsto para el martes a las 15 horas, mientras que el segundo tendrá lugar el jueves a las 11. En esta conversación telefónica desde Granada con Diario de Ibiza, y en plena visita familiar, Pablo reflexiona sobre sus inicios en el fútbol, lo que supone para él que le convoquen con el combinado nacional o sobre su paso por el conjunto jordier.

A día de hoy es capitán del equipo cadete del Granada y en ocasiones entrena con jugadores de categorías superiores dentro del club, por lo que su futuro promete.

¿Qué significa para usted que le hayan convocado con la Selección?

Es un orgullo, porque de pequeño siempre te compras la camiseta de la Selección cuando juega en una Eurocopa o un Mundial y lo ves con toda la ilusión del mundo. Que te convoquen y puedas defender esa camiseta es el mayor honor y orgullo que puedes tener como español y como persona a la que le gusta el fútbol.

¿Qué espera de los dos partidos en Italia y del rival?

En cuanto a mi equipo, la Selección española, destacaría que tiene unos jugadores increíbles. Conozco a la mayoría y hay un grupo muy fuerte con el que se pueden conseguir muchas cosas. La Selección italiana no la conozco, pero seguro que nos plantarán cara, porque siempre ha sido un rival muy duro tanto en categorías inferiores como en Absoluto. Podemos suponer que tiene jugadores determinantes, como los que tenemos nosotros. Supongo que los dos partidos estarán muy igualados.

Comentaba su pasión por el fútbol. ¿Cómo fueron sus inicios en este deporte?

Empecé más que nada por mi padre, que me apuntó al equipo de mi pueblo, en Sant Jordi. Creo que yo tenía unos cuatro años. A esa edad no tenía muchas ganas de jugar. Iba porque tenía a mis amigos allí y demás, pero en aquel entonces no me apasionaba el fútbol. A los seis o siete años ya empezó a gustarme. Es lo típico de que te compras el álbum de cromos, conoces a todos los jugadores y empiezas a ver el Real Madrid, el Barça, la Selección... Ahí es cuando empezó mi verdadera pasión por el fútbol.

¿Cómo está siendo su experiencia como futbolista en Granada?

El primer año fue un poco de adaptación, porque aquí el nivel de fútbol es muy alto. El año pasado, que para mí ya era el segundo en Granada, ya había cogido mucha confianza con el equipo, siendo el capitán, yendo a selecciones granadina, andaluza... Y este año ha sido todavía mejor, ya que con el paso del tiempo voy ganando confianza con mis compañeros y conmigo mismo a la hora de jugar.

¿Tiene raíces en Andalucía?

Sí, mi abuela por parte de padre es de Baza, de Granada, y mi abuela por parte de madre es de la Puebla de Cazalla, de Sevilla, como mi abuelo.

Comentaba que al principio el fútbol no le llamaba mucho la atención. ¿Por qué cree que le acabó entusiasmando? ¿Por qué lo disfruta?

Sinceramente, creo que es por mi forma de ser, por lo competitivo que soy. No me gusta perder ni a las canicas, ni con mi hermano de siete años. Mi pasión por esto empezó de pequeño.

¿Cómo es su día a día en Granada y su rutina de entrenos?

Voy a clase de nueve a cinco y a las seis de la tarde llego al entreno. Estoy en el campo de fútbol hasta las ocho, luego llego a casa y lo que me quede de tiempo lo dedico a estudiar y demás. Suelo entrenar con mi equipo los lunes, miércoles, jueves y viernes. Después, el fin de semana, hay partido el sábado o el domingo y, dependiendo de si en categorías superiores hay alguna lesión o falta alguien por lo que sea, voy subiendo con ellos. Estas últimas tres semanas he entrenado prácticamente todos los días, y he tenido algún día con doble sesión, con entreno de porteros y también para selecciones.

Así que también le dan la opción, dentro del Granada Club de Fútbol, de demostrar su valía con jugadores mayores.

Sí, dentro del club me suben con futbolistas de un año más, por ejemplo. A veces también he ido con el Juvenil.

Desde la Penya Esportiva Sant Jordi le han felicitado en redes sociales por la convocatoria de la Selección. Supongo que también es gratificante notar este apoyo de Ibiza.

Sí, la verdad es que allí la gente siempre me trató muy bien y al fin y al cabo todo esto es parte de ellos, porque sin la Penya Esportiva no hubiese conseguido lo que tengo ahora. Les estoy muy agradecido.