Anquela: «O se disputa cada balón y se va de verdado no tenemos opciones de ganar»

Juan Antonio Anquela, entrenador de la UD Ibiza, no ocultó su decepción por el nuevo revés sufrido por el equipo ante un rival directo que, además, llegaba sin cuatro titulares, incluido el máximo goleador Raúl García.

El jienense aseguró que en un partido «igualado» en el consiguieron adelantarse, comenzaron «los nervios» tras el remate de Bogusz al poste que pudo suponer el 2-0. «A partir de ahí volvimos a mostrar fragilidad. O mejoramos eso o somos un equipo frágil. Se puede mejorar, pero somos un equipo con carencias. El miedo te atenaza, estamos en una fase complicada», lamentó el preparador celeste, que en el descanso advirtió a sus pupilos de que «sin sufrir no iban a ganar». «Lo que teníamos [el 1-0] no podíamos perderlo y lo hemos perdido en la única opción en la que han tirado a puerta. Nosotros hemos tenido aproximaciones pero no hemos dado la sensación que podemos y debemos dar. O se disputa –cada balón dividido– y se va de verdad o no tenemos opciones de ganar», añadió.

En opinión del andaluz, en lo futbolístico el equipo necesita «tener autoconfianza y coger el balón». «Les digo que toquen y toquen, tenemos gente que puede hacer esa función, pero nos cuesta muchísimo. Hemos tenido pocos recursos, solo buscar a Castel. En medio campo estamos tres contra dos y teníamos que haberlo aprovechado. No lo hemos hecho, si no juegas bien al fútbol, no vas a ganar», argumentó.

Anquela admitió que siete jornadas seguidas sin ganar «es una locura», pero es «la cruda y dura realidad». «¿Que cómo se puede ganar? Sin jugar bien no ganamos, y sin ganar duelos y disputas, tampoco», respondió.

Al entrenador de Linares le viene «muy bien» el parón que sufrirá la Liga el próximo fin de semana para disputar la primera ronda de la Copa del Rey. «Exigimos entrega, compromiso y ganas de querer, lo vamos a conseguir sin ningún género de dudas, esto va a ser duro pero lo sacaremos», concluyó.