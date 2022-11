La afición responde al llamamiento de la UD Ibiza y acudirá a caldear Can Misses

La operación puesta en marcha estos días por la UD Ibiza para llenar las gradas de aficionados y caldear así este domingo el estadio de Can Misses (14.00 horas) en el crucial encuentro contra el CD Mirandés va por buen camino. La promoción para facilitar a cada socio de forma gratuita un máximo de dos entradas hasta agotar existencias ha sido bien acogida por parte de los abonados del club celeste, quienes agradecen «el detalle» a la entidad que preside Amadeo Salvo, pues esta iniciativa les permite acudir acompañados de familiares y amigos a animar con más fuerza al equipo que entrena Juan Antonio Anquela. La recogida de entradas de la promoción, que va a continuar este sábado, en horario de 11.00 a 13.30 horas, y también mañana domingo, desde las 10.30 hasta las 14.00 horas, congregó ayer en su segunda jornada a bastantes aficionados en la taquillas de Can Misses, que registraron un gran ambiente y una numerosa congregación haciendo cola al poco de ponerse en marcha la entrega de localidades, que se acerca ya a cifras que lindan con el millar de boletos repartidos.

Entre los aficionados hubo algún rostro conocido que se dejó ver por las taquillas de Can Misses, como es el caso de Ernesto Espinosa, de 41 años, quien fuera durante muchas temporadas jugador y capitán del Gasifred ibicenco de fútbol sala. Ahora, como socio número 277 de la UD Ibiza, Ernesto Espinosa comenta: «La iniciativa me parece una manera genial de llamar a la gente, aunque ya debería venir sola sin necesidad de este incentivo. Tenemos un equipo en segunda División y hay que aprovecharlo porque es algo que no se había visto nunca antes en la isla ni se ve todos los años».

En lo que respecta a las sensaciones que le está trasmitiendo el equipo celeste actualmente, Ernesto Espinosa señala que «al equipo le ha matado el calendario en los primeros partidos, con los rivales más poderosos».

«Los chicos están un poco con la moral por los suelos, pero un resultado positivo frente al Mirandés puede cambiar toda la dinámica del grupo de cara a las próximas semanas. Hay que sacar a este equipo de ahí como sea. Yo confía en que la UD Ibiza remonte esta situación y salve la temporada. No nos queda otra», indica con optimismo, por último, el veterano excapitán del Gasifred.

Simón Roselló, Socio nº 3.064. 81 años: «Esta iniciativa de las entradas a los socios es algo muy bueno»

Simón Roselló, de 81 años de edad, y socio de la UD Ibiza número 3.064, indicó este viernes sobre la actualidad del club celeste: «Esta iniciativa de las entradas a los socios es algo muy bueno. Hay que incentivar a la afición para que venga más porque veo al equipo un poquillo ‘jodidillo’ ahora».

En cuanto al partido contra el Mirandés, Roselló explica: «Tienen que ganar y coger moral. Si no, vamos mal. Creo que el equipo este año ha empezado con gente muy joven y sin experiencia y les está costando bastante entrar a la categoría. Yo confío en que vamos a salir de ahí. Confío en el equipo y en el entrenador».

Daniel Juan Palazuelo, Socio nº245. 39 años: «Hay que animar a muerte. Necesitamos salir de este bache»

Daniel Juan Palazuelo, de 39 años, y abonado número 245, detalló sobre la realidad que vive la UD Ibiza: «La iniciativa se agradece, aunque no la veo necesaria del todo, pero se entiende que se necesite ahora más que nunca de todo el empuje de la gente. Así, muchas personas que no vienen o a las que les cuesta venir se van a animar seguro porque van a poder verlo gratis. Y otros, quizás, hasta se puedan aficionar un poco más».

En cuanto a l partido contra el Mirandés, Palazuelo afirma: «Si ganamos se va a crear un poquito más de ilusión. Necesitamos salir de este bache. Y hay que animar a muerte, tanto en las buenas como en las malas».

Tasio Moreno, Socio nº1.101, 52 años: «La economía está mal y hay gente a la que se va a ayudar»

Tasio Moreno, de 52 años, y socio celeste número 1.101, valoró la decidida apuesta de la UD Ibiza para llenar Can Misses y declaró: «Hacer esta promoción yo lo veo muy bien. La economía está mal y hay mucha gente que no viene por tema de dinero. Y así se les va a ayudar para que vengan también a animar porque a nuestros jugadores les hace además mucha falta».

«Al equipo, en mi opinión, lo veo algo flojo en defensa. Y arriba pienso que nos hace falta un buen delantero goleador. Aun así, estoy casi seguro de que la UD Ibiza va a ir para arriba y que se va a salvar. Después de las Navidades vamos a dar el vuelco», apuntó.