Anquela, crítico: «Regalamos mucho y somos muy blanditos, así no se gana»

Juan Antonio Anquela criticó tras la segunda derrota al frente de la UD Ibiza que sus futbolistas fueron «bastante blanditos» y lamentó que en Segunda «no se puede regalar tanto» ante rivales tan competitivos como lo fue ayer el CD Leganés.

El técnico jienense aseguró que su equipo «no puede esperar a ir perdiendo para dar el nivel» y explicó que para él «competir es ser un equipo de fútbol, estar unidos e ir de verdad a los duelos», ya que en sus dos primeros encuentros en la UD Ibiza están «siendo muy cándidos y así no se compite». «Si no ganas duelos, segundas jugadas, así no vas a ganar. No somos el equipo que quiero ni por asomo. Pero llevo una semana, estamos todos en el mismo camino y no tengo la más mínima duda de que si nos juntamos y hacemos piña podemos salir», remarcó un Anquela convencido de la capacidad de sus jugadores, pero consciente de que «el bagaje es corto» para luchar por las victorias.

El entrenador andaluz dijo que esta situación se soluciona «sin parar de trabajar» y estando «unidos», sabiendo «qué está haciendo mal el equipo» y teniendo claro que en esta categoría se debe «competir, correr y morder». «Ahora es donde se ve a los que quieren, ahora no vamos a favor de obra, tenemos que mirarnos a la cara y saber qué estamos haciendo mal y qué no nos podemos permitir. No voy a poner ninguna excusa, pero regalamos mucho. En Segunda no se puede regalar», argumentó Anquela, quien reconoció que cinco derrotas consecutivas son «una barbaridad».

No obstante, considera que la plantilla está capacitada para sacar esto adelante y prefiere no pensar en el mercado de invierno: «Con lo que tenemos hay que sacar esto y lo van a sacar, ellos saben qué estamos haciendo mal y que el nivel de competición no lo estamos alcanzando».

Por último, sobre su estreno en el estadio Palladium Can Misses, indicó: «He visto a la gente respetuosa, con eso es bastante, con lo que hemos hecho hoy es muy difícil enganchar a la gente. En la segunda parte hemos podido empatar con alguna acción, pero en líneas generales poco bagaje».